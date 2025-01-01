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Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkında sorular konusunda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.

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Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Masası, işletmelerin telefon, e-posta, sohbet ve sosyal medya gibi kanallardan müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olan bir müşteri hizmetleri yazılımıdır.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk, müşteri desteğini yönetmek için e-posta, sohbet, telefon ve sosyal medya kanallarından gelen talepleri bilet sistemine dönüştüren bir platformdur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp, canlı sohbet ve chatbot çözümleri sunarak işletmelerin müşteri etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias, e-ticaret işletmeleri için çok kanallı müşteri destek hizmeti sunan bir platformdur. Otomasyon ve yapay zeka kullanarak destek süreçlerini kolaylaştırır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout, müşteri destek süreçlerini e-posta ve canlı sohbetle yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır. Ekiplerin iletişimini kolaylaştırır.

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to, web siteniz üzerindeki ziyaretçilerle canlı sohbet etmeyi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Kullanıcılar, sınırsız çoklu ajana ve siteye erişim sağlar.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot, web sitesi, sosyal medya ve mesajlaşma üzerinden müşteri desteği sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Çoklu Kanal etkileşimi ve ekip işbirliği sunar.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp, işletmelerin müşterileriyle anlık olarak bağlanmasını sağlayan çok kanallı müşteri destek platformudur.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat, işletmelerin web, e-posta, telefon ve sosyal medya gibi kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmelerini sağlayan bir canlı sohbet çözümüdür.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

Five9

Five9

five9.com

Five9, bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımı olup, çok kanallı müşteri etkileşimlerini yönetmeyi ve operasyon verimliliğini artırmayı sağlar.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat, işletmelerin gerçek zamanlı müşteri desteği sunmasını sağlayan bir sohbet platformudur. Özelleştirilebilir yapısı ve çoklu mesajlaşma desteği ile kullanımı kolaydır.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, çevrimiçi itibar yönetimi ve müşteri etkileşimi sağlayan bir platformdur. İşletmelere incelemeleri izleme, yanıt verme ve sosyal medya yönetimi sunar.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Chative

Chative

chative.io

Chative, işletmelerin AI destekli çok kanallı mesajlaşma yoluyla müşteri etkileşimini ve satışlarını yönetmelerini sağlayan bir platformdur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto, KOBİ'ler için tasarlanmış bir video görüşme uygulamasıdır. Müşteri ile kolay, anonim ve etkili iletişim sağlar. İlgili iş yönetimi araçları içerir.

LiveCaller

LiveCaller

livecaller.io

LiveCaller, web siteleri için sesli çağrı, sohbet, geri arama ve sosyal mesajlaşma uygulamalarını tek bir platformda birleştiren bir iletişim çözümüdür.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

SaleSmartly, canlı sohbet ve mesajlaşma uygulamalarını entegre eden bir müşteri iletişim platformudur. Çoklu kanallardan gelen mesajları tek bir yerde toplar.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat, işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlayan çok kanallı bir canlı sohbet uygulamasıdır.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik, markaların kullanıcılarla yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri sunmasını sağlayan bir platformdur.

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Social Intents, Microsoft Teams ve Slack ile entegre bir canlı sohbet platformudur. Kullanıcılar, web verilerine dayalı chatbotlar oluşturarak müşteri iletişimini yönetebilir.

Charla

Charla

getcharla.com

Charla, canlı ziyaretçilerle anında bağlantı kurarak satış ve destek deneyimi sunan bir canlı sohbet uygulamasıdır.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla müşteri etkileşimini artırmasına ve satış süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi, işletmelerin sosyal medya ve müşteri deneyimini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir platformdur.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai, işletmelerin müşteri hizmetlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport, satış sonrası müşteri deneyimini yönetmek için kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Müşteri destek süreçlerini kolaylaştırır ve memnuniyeti artırır.

Engati

Engati

engati.com

Engati, çeşitli platformlarda chatbot ve canlı sohbet oluşturarak müşteri etkileşimini geliştiren bir yapay zeka platformudur.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly, müşteri destek ve satış otomasyonu için yapay zeka destekli sohbet botları sunan bir platformdur. Çok dilli destek ve özelleştirme imkanı sağlar.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch, müşteri iletişimini destekleyen, pazarlama ve satış fonksiyonlarını birleştiren kapsamlı bir platformdur. Canlı sohbet, chatbot ve e-posta gibi araçlar sunar.

Rake

Rake

rake.ai

Rake, web sitesi ziyaretçileri için sohbet aracı, ekip iletişimi, çoklu platform bağlantıları, ziyaretçi izleme ve görev yönetimi sunar.

typedesk

typedesk

typedesk.com

Typedesk, metin şablonları oluşturarak tekrarlayan yazma görevlerini hızlandıran çok yönlü bir metin genişletici uygulamadır.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike, farklı iletişim kanallarından gelen müşteri mesajlarını merkezi bir kutuda toplayan, sohbet yazılımı ve destek otomasyon çözümüdür.

Continually

Continually

continual.ly

Continually, web siteniz için ücretsiz sohbet botları ve canlı sohbet sunan bir uygulamadır. Kodlama bilgisi olmadan chatbot oluşturmanıza olanak tanır.

Gladly

Gladly

gladly.com

Gladly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini merkezileştirerek daha kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmalarını sağlayan bir dijital platformdur.

SmatBot

SmatBot

smatbot.com

SmatBot, çok kanallı ve çok dilli bir AI sohbet robotu platformudur. Müşteri desteği, lead üretimi ve otomatik yanıtlar sağlar.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud, çoklu kanallarda müşteri etkileşimlerini yönetmek için bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.

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