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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Canlı Sohbet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan
Canlı sohbet yazılımı, şirketlerin web sitesi ziyaretçileriyle sohbet pencereleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar. Müşteri hizmetleri temsilcileri, bu yazılımı kullanıcılara ürünler veya sitede gezinme hakkındaki sorularda yardımcı olmak için kullanabilir. Destek temsilcileri, açılır sohbet kutularıyla etkileşimleri başlatabilir veya ziyaretçilerin sorularını iletmesini bekleyebilir. Temel özellikler arasında raporlama ve analiz, etkileşimli sohbet bildirimleri ve konuşma arşivleme yer alır. Bu araç, müşteri hizmetleri ekiplerinin sorulara hızla yanıt vermesine yardımcı olur, iş geliştirme çalışanlarının telefon veya e-posta yoluyla ulaşılması zor olan potansiyel müşterilerle iletişime geçmesine olanak tanır ve eğitim sektöründeki idari personelin potansiyel öğrencilerle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca canlı sohbet işlevi, e-ticaret platformları ve yardım masası çözümleri gibi diğer yazılım türlerine entegre edilebilir.
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JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Freshdesk
freshdesk.com
İşlerin daha hızlı halledilmesi için tüm akıllı otomasyonlarla yardım masası desteği sağlayan çevrimiçi bulut tabanlı müşteri hizmetleri yazılımı. Ücretsiz deneme için bugün kaydolun!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Zoho Desk
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Rocket.Chat
rocket.chat
Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
tawk.to
tawk.to
tawk.to, web sitenizdeki veya ücretsiz özelleştirilebilir bir sayfadaki ziyaretçileri izlemenize ve onlarla sohbet etmenize olanak tanıyan ücretsiz bir canlı sohbet uygulamasıdır. Sınırsız temsilciniz olabilir ve onları sınırsız sitelere ekleyebilir, böylece ziyaretçilerinizle herhangi bir sınırlam...
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
Gorgias
gorgias.com
E-ticaret mağazaları için tasarlanmış yardım masası. Tek bir uygulamadan çok kanallı müşteri hizmetleri sağlayın. Yaygın isteklere otomatik yanıtlar vererek üretkenlik kazanın.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout, yardım masası yazılımı sağlayıcısı olan ve merkezi Boston, Massachusetts'te bulunan küresel bir uzak şirkettir. Şirket, müşteri hizmetleri profesyonelleri için e-posta tabanlı bir müşteri destek platformu, bilgi tabanı aracı ve yerleştirilebilir bir arama/iletişim widget'ı sağlar. Help S...
Five9
five9.com
Five9, acenteleri ve kuruluşları olağanüstü müşteri deneyimleri sunma konusunda güçlendiren müşteri istihbaratının ve içgörülerinin kilidini açtığı kanıtlanmış en güvenilir ve güvenilir bulut iletişim merkezini sunar. Five9 - Hizmet Olarak İletişim Merkezi - CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
LiveChat
livechat.com
LiveChat – web siteleri için çevrimiçi sohbet ve yardım masası yazılımı. Müşteri hizmetlerini hızlı bir şekilde yönetmek için LiveChat'i kullanın. Kaydolun ve LiveChat'i 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Chative
chative.io
Sorunsuz bir canlı sohbetten chatbot'a çözümü aracılığıyla müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmanın daha fazla yolunu keşfedin. Chative'i bugün ücretsiz edinin!
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
Missive
missiveapp.com
Üretken ekipler için e-posta, grup sohbeti ve görevler. Tüm iç ve dış iletişiminiz için tek bir uygulama. İş yönetimi en iyi şekilde. Ücretsiz dene!
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
Crisp
crisp.chat
Startup'lara ve KOBİ'lere yönelik Müşteri Mesajlaşma Platformumuzu keşfedin. Tek yazılımda satış, pazarlama ve destek için tek durak: Crisp. 14 Gün ücretsiz deneme. Kredi kartına gerek yok. Şimdi dene ! Müşteri başarısına giden yolu kendi başınıza oluşturmanıza olanak sağlamak için Bilgi tabanı, Eki...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Social Intents
socialintents.com
Microsoft Teams, Slack ve ChatGPT için 1 Numaralı Canlı Sohbet ile tanışın. Müşterilerinizle konuşmak kolay olmalı. Halihazırda kullandığınız işbirliği araçlarını kullanarak onlarla sohbet edin: Teams ve Slack. Web sitenizin verileriyle eğitilmiş ChatGPT destekli sohbet robotları oluşturun. ChatGP...
JivoChat
jivochat.com
Web sitenize Canlı Sohbet yükleyin ve JivoChat ile ziyaretçilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüştürün. Kolay kurulum, 5 temsilci ücretsiz!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport, bilgisayar donanımı, yazılım, bilgi teknolojisi hizmetleri ve telekom endüstrilerindeki B2B teknolojisine sahip şirketlerin benzersiz ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş, satış sonrası ödüllü bir müşteri destek yazılımı şirketidir.
Qualified
qualified.com
Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
Consolto
consolto.com
DOĞRUDAN WEB SİTENİZDEN MÜŞTERİLERLE CANLI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET Satış Hedeflerini Aşmak, İşinizi Büyütmek ve Daha İyi İş İlişkileri Kurmak için Yüksek Kaliteli Görüntülü Toplantılar Düzenleyin
Gist
getgist.com
Gist, inanılmaz müşteri deneyimleri yaratmak için canlı sohbet, sohbet botları, e-posta pazarlaması, pazarlama otomasyonu, formlar, bilgi tabanı ve daha fazlası için kullanımı kolay bir hepsi bir arada yazılımdır.
Kustomer
kustomer.com
Müşteri Hizmetlerinde En Beğenilen CRM ile Büyüyün. Müşterilerinizin e-posta, telefon, sohbet, sosyal ve mesajlaşma uygulamalarında istediği yerde daha hızlı, daha zengin ve erişilebilir olan birleşik bir müşteri deneyimi sunun.
LiveCaller
livecaller.io
Web ziyaretçilerinizle doğrudan iletişimin önemini anlıyoruz. Yazılımımız, hepsiyle tek bir sistemden iletişim kurmanızı sağlayacak şekilde benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze Basit, Sezgisel Müşteri Destek Yazılımıdır. Tek Bir Platformda Sohbet, Sosyal Medya, SMS, SSS ve E-posta ile Müşterileri Destekleyin, Etkileşime Geçin ve Dönüştürün. Müşterilerinizi etkilemek için ihtiyacınız olan her şey.
Olark
olark.com
Web sitenizde satış, pazarlama ve müşteri desteği için canlı sohbet yazılımını kullanarak işletmenizi insani hale getirin. Bugün müşterilerinizle konuşmaya başlayın!
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
OnceHub
oncehub.com
Planlama ve chatbot çözümleri. Satışlarınızı artırın, müşterilerinizi memnun edin ve zamandan tasarruf edin. Eski adıyla ScheduleOnce.
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.