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Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı
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Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) yazılımı, işletmelerin çalışanların belirli sağlayıcılardan profesyonel sağlık hizmetleri satın almak için belirlenmiş bir bütçeyi kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş, sağlıklı yaşam odaklı bir pazar oluşturmasına olanak tanır. İşverenler, çalışanların özel olarak bu seçilmiş pazarda harcayabilecekleri aylık bir bütçe ayırır. Çalışanların dans dersleri, tenis dersleri veya spa günleri gibi zihinsel ve fiziksel refahı artıran çeşitli aktivite ve hizmetlere erişimi vardır. İşletmeler, hangi hizmetlerin sağlıkla ilgili olarak nitelendirileceğini tanımlayarak kapsayıcılığı artıracak şekilde platformu özelleştirebilir. Bu yaklaşım, çalışanların moralini artırarak, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini azaltarak, ekip uyumunu güçlendirerek ve üretkenliği koruyarak işletmelere fayda sağlar. LSA yazılımı, kurumsal sağlık yazılımına benzemekle birlikte, çalışanların faydalarını bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu platformlar genellikle şirket kültürünü ve çalışan memnuniyetini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra, fon kullanımını ve çalışanların sağlığı için satın alınan hizmet veya ürün türlerini izlemek için sosyal hak yönetimi yazılımıyla da entegre olur.

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Forma

Forma

joinforma.com

Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.

Compt

Compt

compt.io

Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.

ThrivePass

ThrivePass

thrivepass.com

ThrivePass, çalışan faydalarını yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama hesapları ve öğrenim geri ödemesi gibi faydalar sunar.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa, çalışanlara esnek fayda yönetimi ve katılım programları sunan bir yazılım platformudur. İK ekiplerine gerçek zamanlı analiz ve otomatik iş akışları sağlar.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass, çalışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilen esnek fayda paketleri sunan bir platformdur.

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