Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) yazılımı, işletmelerin çalışanların belirli sağlayıcılardan profesyonel sağlık hizmetleri satın almak için belirlenmiş bir bütçeyi kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş, sağlıklı yaşam odaklı bir pazar oluşturmasına olanak tanır. İşverenler, çalışanların özel olarak bu seçilmiş pazarda harcayabilecekleri aylık bir bütçe ayırır. Çalışanların dans dersleri, tenis dersleri veya spa günleri gibi zihinsel ve fiziksel refahı artıran çeşitli aktivite ve hizmetlere erişimi vardır. İşletmeler, hangi hizmetlerin sağlıkla ilgili olarak nitelendirileceğini tanımlayarak kapsayıcılığı artıracak şekilde platformu özelleştirebilir. Bu yaklaşım, çalışanların moralini artırarak, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini azaltarak, ekip uyumunu güçlendirerek ve üretkenliği koruyarak işletmelere fayda sağlar. LSA yazılımı, kurumsal sağlık yazılımına benzemekle birlikte, çalışanların faydalarını bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu platformlar genellikle şirket kültürünü ve çalışan memnuniyetini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra, fon kullanımını ve çalışanların sağlığı için satın alınan hizmet veya ürün türlerini izlemek için sosyal hak yönetimi yazılımıyla da entegre olur.
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Forma
joinforma.com
Forma, şirketlerin esnek fayda paketleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama seçenekleri sunar.
Awardco
award.co
Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.
Compt
compt.io
Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass, çalışan faydalarını yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. Çalışanlara çeşitli harcama hesapları ve öğrenim geri ödemesi gibi faydalar sunar.
Espresa
espresa.com
ESPRESA’nın önde gelen ürünü, Global Lifestyle Harcama Hesapları (LSA) ile çalışan deneyimini ve katılım programlarını yeni ve anlamlı yollarla sürün. Ve LSA Plus ile, entegre toplam refah, tanıma ve toplulukla kapsayıcı esnekliği güçlendirmenin daha fazla yoluna sahipsiniz. Çekim ve elde tutma, minimal yönetim ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) yerleşik ekiplerini destekleyen İK teknoloji motorunu kullanırken çalışanlarınıza seçim özgürlüğü verin. ESPRESA, şirketlerin üretkenliklerini ölçülebilir bir şekilde artırırken en iyi insanları çekmelerine ve korumalarına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sunmak için bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Benepass
getbenepass.com
İlk şirketler için esnek faydalar platformu. Tek bedene uyan çalışanlar, günümüzün küresel işgücü için işe yaramaz. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar verin.
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