Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Forma

joinforma.com

Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalışanlara yan hak ödeneklerini nasıl harcayacakları konusunda daha fazla seçenek ve esneklik vererek şirketlerin maliyetleri ve verimsizlikleri azaltırken rekabetçi yan hak paketleri sunmalarına yardımcı olur. Platform aynı zamanda İK profesyonellerine çeşitli nokta çözümlerini yönetip destekleyerek sayısız saatler kazandırıyor. Şirketler, Forma'yı kullanarak Yaşam Tarzı Harcama Hesapları, Sağlık Harcama Hesapları, Sağlık Geri Ödeme Düzenlemeleri, Esnek Harcama Hesapları ve daha fazlasını içeren bir ürün paketi arasından seçim yaparak özelleştirilmiş fayda programları tasarlayabilir ve sunabilir; üstelik hepsi tek bir platform üzerinden. Çalışanların hesap fonlarını harcamak için üç seçeneği var: İndirimli ürün ve hizmetlere sahip Forma Mağazası, Forma Visa Kartı veya Forma'nın birinci sınıf üye destek ekibi tarafından desteklenen geri ödeme talebinde bulunma. Forma, aralarında Stripe, Zoom, Lululemon ve Affirm'in de bulunduğu dünyanın en beğenilen yüzlerce şirketinin yaklaşık bir milyon çalışan için esnek, kapsayıcı yan haklar programları tasarlamasına ve desteklemesine yardımcı oldu. Ayrıca %98 müşteri elde tutma oranı, 75 NPS ve üyelerden gelen 98 CSAT derecelendirmesiyle büyük bir başarı elde ediyoruz. Forma, Emergence Capital ve Ribbit Capital tarafından desteklenmektedir ve hızlı büyümesi, yazılım yenilikçiliği ve "Çalışmak İçin Harika Bir Yer" olması nedeniyle çok sayıda ödül almıştır.