Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) yazılımı, işletmelerin çalışanların belirli sağlayıcılardan profesyonel sağlık hizmetleri satın almak için belirlenmiş bir bütçeyi kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş, sağlıklı yaşam odaklı bir pazar oluşturmasına olanak tanır. İşverenler, çalışanların özel olarak bu seçilmiş pazarda harcayabilecekleri aylık bir bütçe ayırır. Çalışanların dans dersleri, tenis dersleri veya spa günleri gibi zihinsel ve fiziksel refahı artıran çeşitli aktivite ve hizmetlere erişimi vardır. İşletmeler, hangi hizmetlerin sağlıkla ilgili olarak nitelendirileceğini tanımlayarak kapsayıcılığı artıracak şekilde platformu özelleştirebilir. Bu yaklaşım, çalışanların moralini artırarak, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini azaltarak, ekip uyumunu güçlendirerek ve üretkenliği koruyarak işletmelere fayda sağlar. LSA yazılımı, kurumsal sağlık yazılımına benzemekle birlikte, çalışanların faydalarını bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu platformlar genellikle şirket kültürünü ve çalışan memnuniyetini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra, fon kullanımını ve çalışanların sağlığı için satın alınan hizmet veya ürün türlerini izlemek için sosyal hak yönetimi yazılımıyla da entegre olur.
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Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Basit, kullanımı kolay tek bir platformda her türden dolar-dolar tanıma programlarının keyfini çıkarın.
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalışanlara yan hak ödeneklerini nasıl harcayacakları konusunda daha fazla seçenek ve esneklik vererek şirketlerin maliyetleri ve verimsizlikleri azaltırken rekabetçi yan hak paketleri sunmalarına yardımcı olur. Platform aynı zamanda İK profesyonellerine çeşitli nokta çözümlerini yönetip destekleyerek sayısız saatler kazandırıyor. Şirketler, Forma'yı kullanarak Yaşam Tarzı Harcama Hesapları, Sağlık Harcama Hesapları, Sağlık Geri Ödeme Düzenlemeleri, Esnek Harcama Hesapları ve daha fazlasını içeren bir ürün paketi arasından seçim yaparak özelleştirilmiş fayda programları tasarlayabilir ve sunabilir; üstelik hepsi tek bir platform üzerinden. Çalışanların hesap fonlarını harcamak için üç seçeneği var: İndirimli ürün ve hizmetlere sahip Forma Mağazası, Forma Visa Kartı veya Forma'nın birinci sınıf üye destek ekibi tarafından desteklenen geri ödeme talebinde bulunma. Forma, aralarında Stripe, Zoom, Lululemon ve Affirm'in de bulunduğu dünyanın en beğenilen yüzlerce şirketinin yaklaşık bir milyon çalışan için esnek, kapsayıcı yan haklar programları tasarlamasına ve desteklemesine yardımcı oldu. Ayrıca %98 müşteri elde tutma oranı, 75 NPS ve üyelerden gelen 98 CSAT derecelendirmesiyle büyük bir başarı elde ediyoruz. Forma, Emergence Capital ve Ribbit Capital tarafından desteklenmektedir ve hızlı büyümesi, yazılım yenilikçiliği ve "Çalışmak İçin Harika Bir Yer" olması nedeniyle çok sayıda ödül almıştır.
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.
Espresa
espresa.com
Espresa, şirketlerin üretkenliğini ölçülebilir şekilde artırırken en iyi insanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sağlayan bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass, çalışanlara sağlanan faydalar dünyasında yenilikler yapmaya kendini adamış, hızla büyüyen bir teknoloji şirketidir. Bütünsel fayda paketleri, çalışanların çalışma yaşam döngüsü boyunca refahını destekleyen deneyimler yaratır. Bu amaçla şirket, çalışanlarına olağanüstü hizmet ve yenilikçi fayda teknolojisi yoluyla gelişmelerini sağlıyor. Avantajların kapsamı, çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kişiselleştirilebilir. Yaşam Tarzı Harcama Hesapları: Thrive Hesabı, çevrimiçi bir çalışan geri ödeme platformudur. Çalışanlar, geri ödeme için 100'den fazla kategoriye göz atabilir veya fonları doğrudan entegre bir e-ticaret pazarında uygulayabilir. Öğrenim Ücreti Geri Ödemesi: ThrivePass Öğrenim Ücreti Geri Ödemesi, çalışanların kaydolması ve akademik veya profesyonel olarak hızlanmaları için geri ödeme alma seçenekleri sunan çevrimiçi bir öğrenim ücreti yardımı ve geri ödeme platformudur. Vergi Öncesi Hesaplar: ThrivePass, HSA, HRA, FSA ve Banliyö avantajlarından her şeyi yönetir.
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