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Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan
Yaşam Tarzı Harcama Hesabı (LSA) yazılımı, işletmelerin çalışanların belirli sağlayıcılardan profesyonel sağlık hizmetleri satın almak için belirlenmiş bir bütçeyi kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş, sağlıklı yaşam odaklı bir pazar oluşturmasına olanak tanır. İşverenler, çalışanların özel olarak bu seçilmiş pazarda harcayabilecekleri aylık bir bütçe ayırır. Çalışanların dans dersleri, tenis dersleri veya spa günleri gibi zihinsel ve fiziksel refahı artıran çeşitli aktivite ve hizmetlere erişimi vardır. İşletmeler, hangi hizmetlerin sağlıkla ilgili olarak nitelendirileceğini tanımlayarak kapsayıcılığı artıracak şekilde platformu özelleştirebilir. Bu yaklaşım, çalışanların moralini artırarak, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini azaltarak, ekip uyumunu güçlendirerek ve üretkenliği koruyarak işletmelere fayda sağlar. LSA yazılımı, kurumsal sağlık yazılımına benzemekle birlikte, çalışanların faydalarını bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak benzersiz bir yaklaşım sunar. Bu platformlar genellikle şirket kültürünü ve çalışan memnuniyetini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra, fon kullanımını ve çalışanların sağlığı için satın alınan hizmet veya ürün türlerini izlemek için sosyal hak yönetimi yazılımıyla da entegre olur.
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Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...
Forma
joinforma.com
Şirketler, çalışanların değer vermediği ve düzenli olarak kullanmadığı sosyal yardımlara her yıl milyonlar harcıyor. 2017 yılında kurulan Forma, geleneksel herkese uyan tek çözüm yaklaşımlarına meydan okuyarak daha iyi bir model oluşturmak üzere yola çıktı. Forma'nın esnek yan haklar yazılımı, çalış...
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass, çalışanlara sağlanan faydalar dünyasında yenilikler yapmaya kendini adamış, hızla büyüyen bir teknoloji şirketidir. Bütünsel fayda paketleri, çalışanların çalışma yaşam döngüsü boyunca refahını destekleyen deneyimler yaratır. Bu amaçla şirket, çalışanlarına olağanüstü hizmet ve yenilikçi...
Espresa
espresa.com
Espresa, şirketlerin üretkenliğini ölçülebilir şekilde artırırken en iyi insanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sağlayan bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Benepass
getbenepass.com
İnsana öncelik veren şirketler için esnek fayda platformu. Herkese uyan tek bir çalışan sosyal hakları, günümüzün küresel iş gücü için işe yaramıyor. Çalışanlarınıza yaşam tarzlarına uyum sağlayan esnek avantajlar sunun.