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Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP)
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Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) - En Popüler Uygulamalar

LXP veya LEP olarak da bilinen Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), şirketlerdeki İK ve Öğrenme ve Gelişim (L&D) departmanları tarafından kullanılır. Bu platformlar, çalışanlara kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlayan özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Genellikle "Netflix tarzı" öğrenme olarak anılan LXP'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla ilgili içeriğe kolay erişimi kolaylaştırır. LEP'ler şirketlere dahili ve harici kurs katalogları, videolar, podcast'ler, bloglar, makaleler ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğrenme kütüphaneleri sağlar. LXP'ler çalışanların bireysel beceri geliştirme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenme yollarını takip etmelerini sağlar. LXP'leri Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (LMS) ayırmak önemlidir. LMS genellikle uyumluluk ve kurumsal eğitim amacıyla katalog yönetimine odaklanırken, LXP'ler şirketlere olduğu gibi kullanılabilen, özelleştirilebilen veya yeniden oluşturulabilen çok yönlü içerik kitaplıkları sağlar. Hatta bazı LEP'ler şirketlere iç uzmanlığı belirleme ve özel bilgi havuzlarını düzenleme konusunda yardımcı olur. Şirketler, kuruluşları genelindeki tüm öğrenme fırsatlarını etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve izlemek için LXP'leri ve ÖYS/LMS araçlarını entegre edebilir.

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edX

edX

edx.org

EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.

Eduflow

Eduflow

eduflow.com

Eduflow, çevrimiçi eğitim ve kurumsal eğitimde işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir sosyal öğrenme platformudur.

Go1

Go1

go1.com

Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.

NovoEd

NovoEd

novoed.com

NovoEd, etkileşimli ve işbirlikçi öğrenme deneyimleri sunan, çevrimiçi kurslar ve eğitim programları oluşturup yöneten bir öğrenme platformudur.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly, çalışanlara 200'den fazla eğitim içeriği sağlayarak öğrenim süreçlerini kişiselleştirir ve şirket hedefleriyle uyumlu gelişim imkanı sunar.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring, kullanıcıların verimliliğini artıran ve iş akışlarını optimize eden, kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa, çalışanların becerilerine dayalı olarak işbirliğini güçlendiren ve yeni işe alınanları destekleyen bir öğrenme platformudur.

CircleHD

CircleHD

circlehd.com

CircleHD, işletmelere yönelik bir video öğrenme platformudur. Çalışan bağlılığını artırmak, potansiyel müşteri oluşturmak ve harekete geçirme oranlarını yükseltmek amacıyla tasarlanmıştır.

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