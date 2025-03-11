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LXP veya LEP olarak da bilinen Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), şirketlerdeki İK ve Öğrenme ve Gelişim (L&D) departmanları tarafından kullanılır. Bu platformlar, çalışanlara kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlayan özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Genellikle "Netflix tarzı" öğrenme olarak anılan LXP'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla ilgili içeriğe kolay erişimi kolaylaştırır. LEP'ler şirketlere dahili ve harici kurs katalogları, videolar, podcast'ler, bloglar, makaleler ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğrenme kütüphaneleri sağlar. LXP'ler çalışanların bireysel beceri geliştirme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenme yollarını takip etmelerini sağlar. LXP'leri Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (LMS) ayırmak önemlidir. LMS genellikle uyumluluk ve kurumsal eğitim amacıyla katalog yönetimine odaklanırken, LXP'ler şirketlere olduğu gibi kullanılabilen, özelleştirilebilen veya yeniden oluşturulabilen çok yönlü içerik kitaplıkları sağlar. Hatta bazı LEP'ler şirketlere iç uzmanlığı belirleme ve özel bilgi havuzlarını düzenleme konusunda yardımcı olur. Şirketler, kuruluşları genelindeki tüm öğrenme fırsatlarını etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve izlemek için LXP'leri ve ÖYS/LMS araçlarını entegre edebilir.
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edX
edx.org
EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Degreed
degreed.com
Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow, çevrimiçi eğitim ve kurumsal eğitimde işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir sosyal öğrenme platformudur.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
NovoEd
novoed.com
NovoEd, etkileşimli ve işbirlikçi öğrenme deneyimleri sunan, çevrimiçi kurslar ve eğitim programları oluşturup yöneten bir öğrenme platformudur.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Howspace
howspace.com
Howspace, işletmelerde işbirlikçi öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen bir yazılım uygulamasıdır.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara 200'den fazla eğitim içeriği sağlayarak öğrenim süreçlerini kişiselleştirir ve şirket hedefleriyle uyumlu gelişim imkanı sunar.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, kullanıcıların verimliliğini artıran ve iş akışlarını optimize eden, kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Mentessa
mentessa.com
Mentessa, çalışanların becerilerine dayalı olarak işbirliğini güçlendiren ve yeni işe alınanları destekleyen bir öğrenme platformudur.
CircleHD
circlehd.com
CircleHD, daha fazla çalışan katılımı, daha iyi olası satış üretimi ve daha yüksek harekete geçirici mesaj sağlamak için tasarlanmış işletmeler için bir video öğrenme platformudur.
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