Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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LXP veya LEP olarak da bilinen Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), şirketlerdeki İK ve Öğrenme ve Gelişim (L&D) departmanları tarafından kullanılır. Bu platformlar, çalışanlara kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlayan özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Genellikle "Netflix tarzı" öğrenme olarak anılan LXP'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla ilgili içeriğe kolay erişimi kolaylaştırır. LEP'ler şirketlere dahili ve harici kurs katalogları, videolar, podcast'ler, bloglar, makaleler ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğrenme kütüphaneleri sağlar. LXP'ler çalışanların bireysel beceri geliştirme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenme yollarını takip etmelerini sağlar. LXP'leri Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (LMS) ayırmak önemlidir. LMS genellikle uyumluluk ve kurumsal eğitim amacıyla katalog yönetimine odaklanırken, LXP'ler şirketlere olduğu gibi kullanılabilen, özelleştirilebilen veya yeniden oluşturulabilen çok yönlü içerik kitaplıkları sağlar. Hatta bazı LEP'ler şirketlere iç uzmanlığı belirleme ve özel bilgi havuzlarını düzenleme konusunda yardımcı olur. Şirketler, kuruluşları genelindeki tüm öğrenme fırsatlarını etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve izlemek için LXP'leri ve ÖYS/LMS araçlarını entegre edebilir.
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Howspace
howspace.com
HowSpace, kurumsal şirketler, öğrenme hizmetleri ve derneklerdeki bilgi çalışanları için ortak bir öğrenme ve geliştirme yazılımıdır. HowSpace ile öğrenme ve gelişim girişimlerinizin etkisini, ölçekte, katılımdan ödün vermeden geliştirebilirsiniz. Howspace, kuruluşları öğrenmek, işbirliği yapmak ve etki yaratan kararlara varmak için insanlarını bir araya getirmeleri için güç verir. Platform rehberleri paylaşılan yolculuklar, yapay zeka ile büyük ölçekli konuşmalar anlamıyor ve herkesin etki yaratmada rol oynamasını sağlıyor. Howspace için idealdir: - Uzak, melez ve eşzamansız işbirliği - fikir ve beyin fırtınası - Stratejik Planlama ve Danışmanlık - Çalıştaylar ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan ve geliştirme - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - ve çok daha fazlası!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD, daha fazla çalışan katılımı, daha iyi olası satış üretimi ve daha yüksek harekete geçirici mesaj sağlamak için tasarlanmış işletmeler için bir video öğrenme platformudur.
NovoEd
novoed.com
2012 yılında Stanford'un Sosyal Algoritma Laboratuvarı'nda kurulan NovoEd, insan potansiyelini geniş ölçekte ve ölçülebilir bir etkiyle ortaya çıkarmak için sosyal ve işbirlikçi öğrenmeyi birleştiren bir yetenek geliştirme platformudur. 3M, GE ve Nestle gibi büyük ölçekli kuruluşlar, her öğrenciyi perspektif, uygulama ve uzmanlığın kesişim noktasına yerleştiren tutarlı ve ilgi çekici öğrenme deneyimleriyle iş açısından kritik girişimlerini hızlandırmak için NovoEd ile ortaklık yapıyor. İnsani ve teknik becerilerin birleşimini gerektiren bağlam odaklı ve işlevler arası alanlar için ideal olan NovoEd, derinlemesine hissedilen, deneyimlenen ve hızla etkiye dönüştürülen öğrenmeyi güçlendirir.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme tercihlerine ve rol gereksinimlerine uyacak şekilde sahiplenmelerini sağlar. İşverenler, çalışanları kurumsal çapta kullanılmayan içeriğe abone olmak yerine yalnızca tüketilen içerik için ödeme yapıyor. Learnerbly ile öğrenim liderleri, Flutter, Ocado, King.com ve HelloFresh gibi yüzlerce müşteri tarafından kanıtlandığı gibi, genellikle 3 kattan fazla sektör düzeyinde katılımda (ayda %40-60) daha yüksek bir yatırım getirisi elde ediyor.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda en iyi uygulamaları herkesin en iyi performans gösteren kişiyi sevmesini sağlamak için içgörüler sağlıyoruz. BigSpring'in erişimi Google, Cisco, Pfizer, HSBC ve diğerleri gibi müşterilerle küresel olarak genişliyor.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, Holacracy yöntemiyle organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların yönetimi için tasarlanmış bir web tabanlı yazılımdır.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow, çevrimiçi eğitim ve kurumsal eğitimde işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir sosyal öğrenme platformudur.
Mentessa
mentessa.com
Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğrenme platformudur. Ekibiniz içinde daha güçlü bağlantılar oluşturarak, yeni gelenleri karşılayarak ve herkesin kendisini ailenin bir parçası gibi hissetmesine yardımcı olarak bir işyerini topluluğa dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen katılımı, yenilikçiliği ve refahı artırmak için çalışanların öğrenimine ve gelişimine yatırım yapın. Mentessa'nın gücünün kilidini açın ve yapay zeka destekli teknolojiyle çalışanların öğrenmesinde yepyeni bir düzeyi deneyimleyin. İş yerinizi işbirliğini kutlayan, yeni gelenleri karşılayan ve anlamlı bilgi paylaşımı yoluyla herkesin tam potansiyeline ulaşmasını destekleyen gelişen bir topluluğa dönüştürün; hepsi maksimum katılım ve yenilik için tasarlandı! Mentessa, çalışanın kariyerinin herhangi bir aşamasında herkesin yararına olacak şekilde iş arkadaşlarını bir araya gelmeye ve bilgilerini paylaşmaya davet ediyor! Ekip oluşturmayı, işbirliğini ve performans iyileştirmeyi basit ve keyifli hale getirir; daha iyi ne olabilir? Bağlantılı bir öğrenme kültürünü aşağıdakiler aracılığıyla destekleyin: - mutlu saatler ağ oluşturma (gizemli öğle yemekleri, sanal kahve sohbeti, su soğutucu maçları) - akran danışmanlığı - mentor eşleştirme - beceri paylaşımı - DEI değişim programları - alışkanlık oluşturma rutinleri - arkadaş fitness eşleştirme - CEO randevuları Mentessa'da, biz Yapay zeka destekli teknolojilerimizle birlikte çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirin. Farklı ekiplerden ve konumlardan iş arkadaşlarınızı birbirine bağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı; ister bireysel bir sohbet ister daha büyük bir grup toplantısı arıyor olun, bunların tümü sizin tarafınızdan ekstra bir çaba gerektirmeden takviminizde organize edilir! Hadi bir fincan sanal kahve alalım ve sohbet edelim! Akran mentorluğu programımız bir araya gelmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın mükemmel bir yoludur. Mühendisliğin Satışla veya İK'nın Pazarlamayla buluşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yardımcı olan yenilikçi ekipler arası çalışan eşleştirme girişimimizi de unutmayalım. Yeni işe alınanlar da arkadaş programlarını sevecek; gemiye vardıklarında harika tanıtımlara hazır olun! Biz de tazeleniyoruz
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
edX
edx.org
EDX, dünya genelinden 2000'den fazla ücretsiz çevrimiçi kurs sunan bir platformdur. Kullanıcılar yeni beceriler kazanabilir ve tamamlandığında sertifika alabilir.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
Degreed
degreed.com
Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.
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