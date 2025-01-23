Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Mentessa

mentessa.com

Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğrenme platformudur. Ekibiniz içinde daha güçlü bağlantılar oluşturarak, yeni gelenleri karşılayarak ve herkesin kendisini ailenin bir parçası gibi hissetmesine yardımcı olarak bir işyerini topluluğa dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen katılımı, yenilikçiliği ve refahı artırmak için çalışanların öğrenimine ve gelişimine yatırım yapın. Mentessa'nın gücünün kilidini açın ve yapay zeka destekli teknolojiyle çalışanların öğrenmesinde yepyeni bir düzeyi deneyimleyin. İş yerinizi işbirliğini kutlayan, yeni gelenleri karşılayan ve anlamlı bilgi paylaşımı yoluyla herkesin tam potansiyeline ulaşmasını destekleyen gelişen bir topluluğa dönüştürün; hepsi maksimum katılım ve yenilik için tasarlandı! Mentessa, çalışanın kariyerinin herhangi bir aşamasında herkesin yararına olacak şekilde iş arkadaşlarını bir araya gelmeye ve bilgilerini paylaşmaya davet ediyor! Ekip oluşturmayı, işbirliğini ve performans iyileştirmeyi basit ve keyifli hale getirir; daha iyi ne olabilir? Bağlantılı bir öğrenme kültürünü aşağıdakiler aracılığıyla destekleyin: - mutlu saatler ağ oluşturma (gizemli öğle yemekleri, sanal kahve sohbeti, su soğutucu maçları) - akran danışmanlığı - mentor eşleştirme - beceri paylaşımı - DEI değişim programları - alışkanlık oluşturma rutinleri - arkadaş fitness eşleştirme - CEO randevuları Mentessa'da, biz Yapay zeka destekli teknolojilerimizle birlikte çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirin. Farklı ekiplerden ve konumlardan iş arkadaşlarınızı birbirine bağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı; ister bireysel bir sohbet ister daha büyük bir grup toplantısı arıyor olun, bunların tümü sizin tarafınızdan ekstra bir çaba gerektirmeden takviminizde organize edilir! Hadi bir fincan sanal kahve alalım ve sohbet edelim! Akran mentorluğu programımız bir araya gelmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın mükemmel bir yoludur. Mühendisliğin Satışla veya İK'nın Pazarlamayla buluşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yardımcı olan yenilikçi ekipler arası çalışan eşleştirme girişimimizi de unutmayalım. Yeni işe alınanlar da arkadaş programlarını sevecek; gemiye vardıklarında harika tanıtımlara hazır olun! Biz de tazeleniyoruz