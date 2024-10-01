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Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları
LXP veya LEP olarak da bilinen Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), şirketlerdeki İK ve Öğrenme ve Gelişim (L&D) departmanları tarafından kullanılır. Bu platformlar, çalışanlara kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlayan özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Genellikle "Netflix tarzı" öğrenme olarak anılan LXP'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla ilgili içeriğe kolay erişimi kolaylaştırır. LEP'ler şirketlere dahili ve harici kurs katalogları, videolar, podcast'ler, bloglar, makaleler ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğrenme kütüphaneleri sağlar. LXP'ler çalışanların bireysel beceri geliştirme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenme yollarını takip etmelerini sağlar. LXP'leri Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (LMS) ayırmak önemlidir. LMS genellikle uyumluluk ve kurumsal eğitim amacıyla katalog yönetimine odaklanırken, LXP'ler şirketlere olduğu gibi kullanılabilen, özelleştirilebilen veya yeniden oluşturulabilen çok yönlü içerik kitaplıkları sağlar. Hatta bazı LEP'ler şirketlere iç uzmanlığı belirleme ve özel bilgi havuzlarını düzenleme konusunda yardımcı olur. Şirketler, kuruluşları genelindeki tüm öğrenme fırsatlarını etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve izlemek için LXP'leri ve ÖYS/LMS araçlarını entegre edebilir.
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edX
edx.org
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LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
Eduflow
eduflow.com
Eduflow, kurumsal eğitim ve yüksek öğrenim için mükemmel olan çok yönlü bir İşbirliğine Dayalı Öğrenme Platformudur. Modern, sezgisel arayüzü sayesinde, öğrencilerin ilgisini çeken ve bilgilerin akılda tutulmasını artıran sosyal, işbirliğine dayalı öğrenme deneyimleri gerçekleştirebileceksiniz. Eduf...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğ...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bec...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim prog...
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımı...
Mentessa
mentessa.com
Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...
CircleHD
circlehd.com
CircleHD, daha fazla çalışan katılımı, daha iyi potansiyel müşteri yaratma ve daha yüksek harekete geçirici mesaj sağlamak için tasarlanmış, işletmelere yönelik bir video öğrenme platformudur.
NovoEd
novoed.com
2012 yılında Stanford'un Sosyal Algoritma Laboratuvarı'nda kurulan NovoEd, insan potansiyelini geniş ölçekte ve ölçülebilir bir etkiyle ortaya çıkarmak için sosyal ve işbirlikçi öğrenmeyi birleştiren bir yetenek geliştirme platformudur. 3M, GE ve Nestle gibi büyük ölçekli kuruluşlar, her öğrenciyi p...
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve de...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme te...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda e...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.