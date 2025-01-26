Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri

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LXP veya LEP olarak da bilinen Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP'ler), şirketlerdeki İK ve Öğrenme ve Gelişim (L&D) departmanları tarafından kullanılır. Bu platformlar, çalışanlara kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu öğrenme deneyimleri sunmayı amaçlayan özelleştirilebilir çözümler sunmaktadır. Genellikle "Netflix tarzı" öğrenme olarak anılan LXP'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar aracılığıyla ilgili içeriğe kolay erişimi kolaylaştırır. LEP'ler şirketlere dahili ve harici kurs katalogları, videolar, podcast'ler, bloglar, makaleler ve daha fazlasını içeren kapsamlı öğrenme kütüphaneleri sağlar. LXP'ler çalışanların bireysel beceri geliştirme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir öğrenme yollarını takip etmelerini sağlar. LXP'leri Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (LMS) ayırmak önemlidir. LMS genellikle uyumluluk ve kurumsal eğitim amacıyla katalog yönetimine odaklanırken, LXP'ler şirketlere olduğu gibi kullanılabilen, özelleştirilebilen veya yeniden oluşturulabilen çok yönlü içerik kitaplıkları sağlar. Hatta bazı LEP'ler şirketlere iç uzmanlığı belirleme ve özel bilgi havuzlarını düzenleme konusunda yardımcı olur. Şirketler, kuruluşları genelindeki tüm öğrenme fırsatlarını etkili bir şekilde oluşturmak, yönetmek ve izlemek için LXP'leri ve ÖYS/LMS araçlarını entegre edebilir.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla yeni ders ile kütüphane, en çok talep gören iş, teknik ve yaratıcı içerikle her zaman günceldir. 600 milyondan fazla LinkedIn üyesinin görüşlerinden yararlanan LinkedIn Learning, aynı zamanda öğrencileri en alakalı çevrimiçi öğrenme kaynaklarına bağlayan kişiselleştirilmiş öneriler de sunar. Daha fazla bilgi için http://learning.linkedin.com adresini ziyaret edin.
edX
edx.org
Dünya çapında 140 önde gelen kurumdan 2000 ücretsiz çevrimiçi kursa erişin. Yeni beceriler kazanın ve bitirme sertifikası kazanın. Bugün katılın.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa yapmalarına yardımcı olmaktır. Bunu, Udemy'nin en yüksek puan alan kurslarından 15.000'den fazlasından oluşan bir koleksiyon oluşturarak yapıyoruz (hala tam Udemy kurs koleksiyonunun yalnızca yüzde bir kısmı). İçeriğimiz, geliştirme ve BT'den liderlik, pazarlama, PM, tasarım ve stres yönetimine kadar çeşitli temel iş ve teknik konuları kapsamaktadır. Udemy Business, dünya çapındaki tüm çalışanlar için özgün bir öğrenme deneyimi sağlamaya çalışmaktadır ve konu uzmanları tarafından kendi ana dillerinde öğretilen 10 dilde talep gören konuları barındırmaktadır (geleneksel içerik dublajı ve video altyazıları yaklaşımının ötesinde). Kuruluşlar, özel olarak seçilmiş bir içerik koleksiyonuna ek olarak Udemy'de kendi özel içeriklerini de barındırabilir ve dağıtabilir.
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmeleri anlamlandırır ve herkesin etki yaratmada rol almasını sağlar. Howspace aşağıdakiler için idealdir: - Uzaktan, hibrit ve eş zamanlı olmayan işbirliği - Fikir oluşturma ve beyin fırtınası - Stratejik planlama ve danışmanlık - Atölye çalışmaları ve etkinlikler - Eğitim programları - Çalışan katılımı ve gelişimi - Organizasyonel dönüşüm ve değişim yönetimi - Ağ ve topluluk oluşturma - Ve çok daha fazlası ! Şablon Galerisi: Artık ortak projenize topluluk şablonlarımızdan herhangi birini kullanarak başlayabilirsiniz!
CircleHD
circlehd.com
CircleHD, daha fazla çalışan katılımı, daha iyi potansiyel müşteri yaratma ve daha yüksek harekete geçirici mesaj sağlamak için tasarlanmış, işletmelere yönelik bir video öğrenme platformudur.
NovoEd
novoed.com
2012 yılında Stanford'un Sosyal Algoritma Laboratuvarı'nda kurulan NovoEd, insan potansiyelini geniş ölçekte ve ölçülebilir bir etkiyle ortaya çıkarmak için sosyal ve işbirlikçi öğrenmeyi birleştiren bir yetenek geliştirme platformudur. 3M, GE ve Nestle gibi büyük ölçekli kuruluşlar, her öğrenciyi perspektif, uygulama ve uzmanlığın kesişim noktasına yerleştiren tutarlı ve ilgi çekici öğrenme deneyimleriyle iş açısından kritik girişimlerini hızlandırmak için NovoEd ile ortaklık yapıyor. İnsani ve teknik becerilerin birleşimini gerektiren bağlam odaklı ve işlevler arası alanlar için ideal olan NovoEd, derinlemesine hissedilen, deneyimlenen ve hızla etkiye dönüştürülen öğrenmeyi güçlendirir.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakikalar içinde geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Kapsamlı 15.000'den fazla mikro kurs kütüphanesi, ihtiyacınız olan tüm yetenek ve uzmanlığa sahip çok yönlü bir iş gücü oluşturmak için temel endüstri konularını ve 200'den fazla sert, yumuşak ve yaşam becerisini kapsar. Küçük derslerimiz 150'den fazla endüstri uzmanı, profesör, üniversite ve lider şirket tarafından özenle derlenip verilmektedir. London Business School, Ahrefs, Gong, Terminus ve daha yüzlercesinden temel becerileri öğrenin. Çok sayıda dilde ve öğrenme stilinde mevcuttur. Geleneksel e-Öğrenim platformlarına göre 6 kat daha fazla etkileşim sağlıyoruz. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.5mins.ai
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme tercihlerine ve rol gereksinimlerine uyacak şekilde sahiplenmelerini sağlar. İşverenler, çalışanları kurumsal çapta kullanılmayan içeriğe abone olmak yerine yalnızca tüketilen içerik için ödeme yapıyor. Learnerbly ile öğrenim liderleri, Flutter, Ocado, King.com ve HelloFresh gibi yüzlerce müşteri tarafından kanıtlandığı gibi, genellikle 3 kattan fazla sektör düzeyinde katılımda (ayda %40-60) daha yüksek bir yatırım getirisi elde ediyor.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda en iyi uygulamaları herkesin en iyi performans gösteren kişiyi sevmesini sağlamak için içgörüler sağlıyoruz. BigSpring'in erişimi Google, Cisco, Pfizer, HSBC ve diğerleri gibi müşterilerle küresel olarak genişliyor.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımın gücünü deneyimleyin. GlassFrog platformuyla her çalışan, birinci sınıf bir yöneticinin becerilerinden yararlanabilir. Şirketinizin bağlamına, politikalarına ve hedeflerine göre uyarlanan yapay zeka danışmanlarımız çok değerli rehberlik sağlar. Kuruluşları şu yollarla güçlendiriyoruz: Rolleri ve Sorumlulukları Açıklığa kavuşturmak: GlassFrog, kuruluşların rolleri, sorumlulukları ve alanları tanımlamasına ve belgelemesine olanak tanıyarak kimin neden sorumlu olduğunu ve kimin hangi kararları verdiğini açıklığa kavuşturur. Organizasyonel Yapının Görselleştirilmesi: GlassFrog, organizasyonun çevrelerinin ve rollerinin görsel bir temsilini sağlayarak, organizasyonun farklı bölümleri arasındaki hiyerarşiyi ve ilişkileri anlamayı kolaylaştırır. İşbirliğini ve İletişimi Kolaylaştırma: GlassFrog, ekipler ve roller arasında verimli toplantılar yürütmek ve bilgi, eylem ve tartışmaları paylaşmak için kullanımı kolay bir platform sağlayarak kusursuz işbirliğine olanak tanır. Yönetişim Süreçlerini Destekleme: GlassFrog, kuruluşların, herkesin roller, sorumluluklar ve politikalarda değişiklik önermesine olanak tanıyan çevik bir yönetim süreci uygulamasına yardımcı olur; böylece ekipler, aşırı bürokrasi olmadan uyum sağlamak için gereken minimum düzeyde yeterli politika ve kontrolleri bulabilir. İlerlemeyi ve Performansı İzleme: GlassFrog, kuruluşların hedef belirlemesine, ölçümleri tanımlamasına ve hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemesine olanak tanır. Ekiplerin, rollerin ve bireylerin performansı konusunda şeffaflık sağlar. Hesap Verebilirliği ve Özerkliği Teşvik Etmek: GlassFrog, liderlerin ve ekiplerin rolleri, beklentileri ve karar haklarını net bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olarak ve ardından bunları kuruluştaki herkes için görünür hale getirerek hesap verebilirliği teşvik eder. Bireylere, yöneticilere ve toplantılara daha az güvenerek, işlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini ve mümkün olduğunda özerk kararlar vermelerini sağlar. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.glassfrog.com/ adresini ziyaret edin.
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) iki kız öğrenci olan Chaerin Lee ve Youjin Choi tarafından, öğrenci olarak karşılaştıkları zorlukları çözmek için kuruldu. Sadece 3 yıl sonra CLASSUM artık dünya çapında 23 ülkede 3.700'den fazla kurum tarafından kullanılıyor ve iletişim engellerini aşmaya, büyümeyi ve işbirliğini teşvik eden öğrenme ortamları oluşturmaya devam ediyor. Kullanıcılar arasında KAIST, Yonsei Üniversitesi ve Ewha Womans Üniversitesi gibi kurumların yanı sıra LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision ve Prudential gibi küresel şirketler de yer alıyor. Amacımız öğrenci ve eğitimcileri özgürce ve rahatça iletişim kurabilecekleri bir alanda bir araya getirmektir. Sağlıklı etkileşimlerin ve işbirliğinin sınıf içinde ve dışında doğal olarak gerçekleşebileceği alanlar yaratmak ve genişletmek istiyoruz. Öğrenciler, bu dijital çağdaki iletişim ihtiyaçlarına uygun metin ve diğer medyalar aracılığıyla Soru-Cevap ve tartışmalara katılarak CLASSUM üzerinde özgürce etkileşimde bulunabilirler. Öğrencileri ile iletişim kurmak için CLASSUM'u kullanan eğitimciler, öğrenci katılımının arttığını ve yönetici işlerinin azaldığını deneyimledi. Nisan 2021'de CLASSUM, Pearl Abyss Capital ve Storm Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar Big Basin Capital ve Smilegate Investment liderliğinde 6 milyon dolarlık A Serisi topladı. Kurucumuz ve CEO'muz Chaerin Lee, yakın zamanda CLASSUM'un eğitimdeki iletişim zorluklarına yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Forbes 30 Yaş Altı 30 Asya Sınıfı 2021'in bir üyesi olarak tanındı. CLASSUM ayrıca 2020 yılında, altı kıtadaki ilham verici Eğitim Teknolojisi ve yetenek teknolojisi girişimlerini öne çıkaran GSV Kupası'ndan biri olarak seçildi.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve becerilerin geliştirilmesini sunar. https://auzmor.com/
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını destekleyerek her gün bu hedeflere yöneliyoruz. BizLibrary tarafından desteklenen Öğrenme ve Geliştirme ile çalışanlar bugün iş için ihtiyaç duydukları becerilerle donatılır ve yarın yeni zorluklarla yüzleşmeye hazır olurlar.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow, kurumsal eğitim ve yüksek öğrenim için mükemmel olan çok yönlü bir İşbirliğine Dayalı Öğrenme Platformudur. Modern, sezgisel arayüzü sayesinde, öğrencilerin ilgisini çeken ve bilgilerin akılda tutulmasını artıran sosyal, işbirliğine dayalı öğrenme deneyimleri gerçekleştirebileceksiniz. Eduflow, ÖYS'niz olarak çalışabilir veya mevcut ÖYS'nizle entegre edilebilir.
Mentessa
mentessa.com
Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğrenme platformudur. Ekibiniz içinde daha güçlü bağlantılar oluşturarak, yeni gelenleri karşılayarak ve herkesin kendisini ailenin bir parçası gibi hissetmesine yardımcı olarak bir işyerini topluluğa dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen katılımı, yenilikçiliği ve refahı artırmak için çalışanların öğrenimine ve gelişimine yatırım yapın. Mentessa'nın gücünün kilidini açın ve yapay zeka destekli teknolojiyle çalışanların öğrenmesinde yepyeni bir düzeyi deneyimleyin. İş yerinizi işbirliğini kutlayan, yeni gelenleri karşılayan ve anlamlı bilgi paylaşımı yoluyla herkesin tam potansiyeline ulaşmasını destekleyen gelişen bir topluluğa dönüştürün; hepsi maksimum katılım ve yenilik için tasarlandı! Mentessa, çalışanın kariyerinin herhangi bir aşamasında herkesin yararına olacak şekilde iş arkadaşlarını bir araya gelmeye ve bilgilerini paylaşmaya davet ediyor! Ekip oluşturmayı, işbirliğini ve performans iyileştirmeyi basit ve keyifli hale getirir; daha iyi ne olabilir? Bağlantılı bir öğrenme kültürünü aşağıdakiler aracılığıyla destekleyin: - mutlu saatler ağ oluşturma (gizemli öğle yemekleri, sanal kahve sohbeti, su soğutucu maçları) - akran danışmanlığı - mentor eşleştirme - beceri paylaşımı - DEI değişim programları - alışkanlık oluşturma rutinleri - arkadaş fitness eşleştirme - CEO randevuları Mentessa'da, biz Yapay zeka destekli teknolojilerimizle birlikte çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirin. Farklı ekiplerden ve konumlardan iş arkadaşlarınızı birbirine bağlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı; ister bireysel bir sohbet ister daha büyük bir grup toplantısı arıyor olun, bunların tümü sizin tarafınızdan ekstra bir çaba gerektirmeden takviminizde organize edilir! Hadi bir fincan sanal kahve alalım ve sohbet edelim! Akran mentorluğu programımız bir araya gelmenin ve fikir alışverişinde bulunmanın mükemmel bir yoludur. Mühendisliğin Satışla veya İK'nın Pazarlamayla buluşmasına daha önce hiç olmadığı kadar yardımcı olan yenilikçi ekipler arası çalışan eşleştirme girişimimizi de unutmayalım. Yeni işe alınanlar da arkadaş programlarını sevecek; gemiye vardıklarında harika tanıtımlara hazır olun! Biz de tazeleniyoruz
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsoft ile müşteriler, beceri geliştirmekten daha fazlasını yapan karma, çok modlu öğrenme deneyimlerine erişim kazanır, daha yetenekli, uyarlanabilir ve katılımcı bir iş gücü yetiştirirler. Skillsoft, sınıfının en iyisi içerik portföyü, kişiselleştirilmiş ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı bir platform, birinci sınıf teknoloji ve geniş bir iş ortakları ekosistemi aracılığıyla, kritik beceri boşluklarını aşarak çalışanlar ve kuruluşları için sürekli büyüme ve performans sağlar. insan potansiyelinin kilidini açmak. Daha fazla bilgi için www.skillsoft.com adresini ziyaret edin
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğrenme ve Geliştirme programlarınızı geliştirmeye kadar her adımda size yardımcı olmak için buradayız. . OpenSesame'den birden fazla satın alma seçeneğinin esnekliğine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda e-öğrenme kurslarınızı kullanmanın ve yönetmenin de kolay olduğunu göreceksiniz. Ustalıkla hazırlanmış kataloğumuz iş becerileri, uyumluluk, güvenlik, teknoloji, sertifikalar ve sektöre özel konuları kapsayan binlerce kurs içerir. Bazı temel konu alanları şunlardır: İş becerileri - İletişim - Yönetim - Liderlik - Proje Yönetimi - Müşteri Hizmetleri Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Liderlik ve Yönetim - Koçluk - İlham Verici Liderlik - Misyon, Vizyon ve Değer Belirleme - Yetki Verme - Değişim Yönetimi Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım - Çeşitli Ekipler Oluşturma - Kültürlerarası Yeterlilik - Kapsayıcı Liderlik - Bilinçsiz Önyargı - Güvenliğe Saygı - İşyeri Güvenliği - OSHA - Çevre Güvenliği - Tehlikeli Maddeler - Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) Teknolojisi - Yazılım - Programlama - Bilgi Güvenliği - Makine Öğrenimi - Veri Analizi Sağlıklı Yaşam - Stres Yönetimi - Kişisel Gelişim - Kurumsal Sağlık - Zihinsel Sağlık - Farkındalık ve Meditasyon Sertifikaları - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Çevik - Altı Sigma
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla doğru içeriği, doğru çalışana tam olarak doğru zamanda sunabilir. 70'ten fazla önde gelen öğrenme platformu ve işyeri uygulamasıyla entegrasyonlarımız, ekiplerinizin mevcut çözümleriniz aracılığıyla Go1'den yararlanmasına olanak tanır.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef kitleye hiper kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunma yeteneği. Tüm bu deneyimler benzersiz bir şekilde markalanabilir ve tek bir platformdan merkezi olarak yönetilebilir. - Sektörün en gelişmiş yapay zeka yetenekleri. Müşteriler; kayıtlar, çeviriler ve içerik sınıflandırması gibi manuel görevleri otomatikleştirebilir. Öğrenme için geliştirilen üretken yapay zeka sayesinde müşteriler yalnızca birkaç tıklamayla etkili kurs materyalleri oluşturabilir. - Yeni ve daha büyük öğrenme kitlelerine, coğrafyalara, dillere ve daha fazlasına genişlerken kuruluşunuzla birlikte ölçeklenme gücü. - Bir mobil uygulama ve Salesforce ve Microsoft Teams dahil tüm önemli yazılımlarla entegrasyonlar.
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebilir bir yola ihtiyaç duyan bir BT ekibi olun, ister çalışanları şirketin teknoloji yığınına dahil etmeye odaklanan bir Öğrenme ve Geliştirme ekibi olun, BrainStorm işinizi kolaylaştıracak ve sonuçlarınızı elde etmenizi sağlayacaktır. daha iyi. Karanlık kullanıcıları etkinleştirin – BrainStorm, henüz oturum açmamış lisanslı kullanıcıları proaktif olarak hedefleyen tek öğrenme platformudur. Karanlık kullanıcıları dönüştürdüğünüzde, kullanım etkiniz artımlı durumdan üstel düzeye doğru hareket eder. Benimsemeyi hızlandırın – Kullanıcılara yalnızca nasıl kullanılacağını öğretmeyin, onlara özellikleri ve uygulamaları ne zaman ve neden kullanacaklarını da öğretin. BrainStorm, insanların çalışma şekillerini değiştirmelerini sağlayacak eğitimi otomatikleştirmek için tasarlandı. Özellik kullanımını genişletin – Özelliklerin daha derin ve daha geniş bir şekilde benimsenmesini sağlayın. Daha fazla kullanıcının temel bilgilerin ötesine geçmesine ve araçlarını günlük iş süreçlerine entegre etmesine yardımcı olun. BrainStorm'un Özellikleri: * Hedefli iletişim: Kullanıcı eylemine ilham veren zamanında iletişim yoluyla ilgisiz öğrencileri çekin ve etkinleştirin. * Rol tabanlı öğrenme: Gruplar tarafından düzenlenen özel içerik akışları, doğru içeriğin doğru hedef kitleye sunulmasını sağlar. * Kurs yazma: Öğrenim varlıklarınızı, her öğrenciye ilgili, zamanında öğrenim sağlayan uyarlanabilir iş akışları olan BrainStorm Flows™'a yükleyin ve birleştirin. * Dallanma: Kullanıcının daha sonra öğrenmek istedikleriyle uyumlu kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için herhangi bir akışa dallanma ekleyin. * İçerik paketleri: BrainStorm'da kullanmanız veya değiştirmeniz için önceden oluşturulmuş yüzlerce öğrenme deneyimi vardır, böylece hızla işe başlayabilirsiniz. Raporlama: Dinamik raporlamayla davranış değişikliğine neyin yol açtığını görün.
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