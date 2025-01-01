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Liderlik Eğitimi Şirketleri
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Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar

Liderlik eğitiminde uzmanlaşmış şirketler, yönetici gelişimi için dış kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu kuruluşlar, yerinde veya sanal olarak oturumlar düzenleyerek yapılandırılmış eğitim programları yürütmektedir. Hizmetleri hem geniş liderlik becerilerinin geliştirilmesini hem de uzmanlaşmış endüstri uzmanlığını kapsamaktadır. Bu sağlayıcılar resmi eğitimin yanı sıra genellikle ekip uyumu gibi alanlara odaklanan resmi olmayan faaliyetler de düzenlerler. İşletmeler, yönetim kadrolarının verimliliğini artırmak için bu sağlayıcılarla etkileşime girer.

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Hone

Hone

honehq.com

Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

LEADx

LEADx

leadx.org

Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizdeki yaklaşan eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.

JourneyLab

JourneyLab

journeylab.io

JourneyLab, organizasyonların hedef odaklı kararlar almasını sağlayan, şeffaflık sunan ve ekipleri destekleyen bir iş sonuçları platformudur.

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello, MS Teams ve Slack üzerinden 24/7 veri destekli bireysel koçluk sunan bir uygulamadır.

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Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog