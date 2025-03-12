Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar

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Liderlik eğitiminde uzmanlaşmış şirketler, yönetici gelişimi için dış kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu kuruluşlar, yerinde veya sanal olarak oturumlar düzenleyerek yapılandırılmış eğitim programları yürütmektedir. Hizmetleri hem geniş liderlik becerilerinin geliştirilmesini hem de uzmanlaşmış endüstri uzmanlığını kapsamaktadır. Bu sağlayıcılar resmi eğitimin yanı sıra genellikle ekip uyumu gibi alanlara odaklanan resmi olmayan faaliyetler de düzenlerler. İşletmeler, yönetim kadrolarının verimliliğini artırmak için bu sağlayıcılarla etkileşime girer.
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Hone
honehq.com
Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
LEADx
leadx.org
Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizdeki yaklaşan eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, organizasyonların hedef odaklı kararlar almasını sağlayan, şeffaflık sunan ve ekipleri destekleyen bir iş sonuçları platformudur.
Coachello
coachello.io
Coachello, MS Teams ve Slack üzerinden 24/7 veri destekli bireysel koçluk sunan bir uygulamadır.
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