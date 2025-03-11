Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar

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Liderlik eğitiminde uzmanlaşmış şirketler, yönetici gelişimi için dış kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu kuruluşlar, yerinde veya sanal olarak oturumlar düzenleyerek yapılandırılmış eğitim programları yürütmektedir. Hizmetleri hem geniş liderlik becerilerinin geliştirilmesini hem de uzmanlaşmış endüstri uzmanlığını kapsamaktadır. Bu sağlayıcılar resmi eğitimin yanı sıra genellikle ekip uyumu gibi alanlara odaklanan resmi olmayan faaliyetler de düzenlerler. İşletmeler, yönetim kadrolarının verimliliğini artırmak için bu sağlayıcılarla etkileşime girer.
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Hone
honehq.com
Hone, çalışanlar için ölçeklenebilir ve ölçülebilir sanal eğitim sunan bir platformdur. Liderlik ve DEIB dersleri vererek sürekli gelişimi destekler.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, organizasyonlarda liderlik becerilerini değerlendiren bir geri bildirim aracıdır; 6 temel alanı ölçer ve basit bir uygulama sunar.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live, özelleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla ekibinizi güçlendirerek hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.
LEADx
leadx.org
Leadx, liderlik ve kişisel gelişim için eğitim kaynakları sunan bir mobil uygulamadır. Kullanıcılar, liderlik becerilerini geliştirebilir ve hedefler belirleyebilir.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, kişisel ve profesyonel gelişim için takım tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Kurumsal ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir bir sistem sunar.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir. Şunlara yöneliktir: - Dönüşüm, büyüme ve işlemlerden geçen şirketler - Daha iyi sonuçlar için insanları değişimin merkezine koyan yöneticiler - Sonuç elde etmek için sesini duyurmak, güvenmek ve desteklenmek isteyen ekipler Platform: 1. Yöneticilere ve organizasyon genelinde bilgi akışını sorunsuz bir şekilde kolaylaştırarak yöneticilerin daha iyi ve daha bütünsel kararlar almasını sağlar 2. Ekiplere talep üzerine kullanabilecekleri modüler araçlar, iş akışları ve şablonlar sağlayarak hızla değer sunacak şekilde donatır Platform çevik ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır - Bir kuruluşun çalışma ortamının sürekli değiştiği bir ortamda JourneyLab'ın platformu hızlı bir şekilde uygulanabilir ve planlama ve teslimat becerilerinizi geliştirmek için çalışanlarınızla ve süreçlerinizle birlikte çalışır. Amacımız kuruluşların daha etkili çalışmasına ve geleceğe uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Uyarlanabilir planlamayı daha fazla şirket için erişilebilir hale getirirken, daha fazla kişinin anlamlı çalışmalarla potansiyellerini açığa çıkarmasına yardımcı olmak istiyoruz ve bunların el ele ilerleyebileceğine inanıyoruz. İnsanların büyük sorunları sürtüşmeden çözmek için bir araya geldiği bir dünya hayal ediyoruz. Hem bireysel inisiyatif ekiplerinin hem de yöneticilerin başarılı olmalarına imkan verildiğini hissettiği yer. Parçaların toplamının bütünden büyük olduğu yer.
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri yoktur. Coachello bu sorunu mümkün olan en verimli ve ölçülebilir şekilde çözüyor.
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