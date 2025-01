Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar - Katar

Hone

honehq.com

Hone, ölçeklenebilir, ölçülebilir ve çalışanların en önemli anlar için becerilerini artıran canlı, sanal çalışan eğitimi sunuyor. Yöneticiler, IC'ler ve Kıdemli Liderler için birinci sınıf koçlar tarafından yönetilen ve yeni nesil bir platform tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi, canlı liderlik ve DEIB sınıfları sağlıyoruz. Hone, Liderlik, Performans Yönetimi, Değişim Yönetimi, DEIB ve daha fazlası gibi güçlü becerileri destekleyerek, her yere dağılmış ekipler için davranış değişikliğine, insan bağlantısına ve sürekli gelişime olanak tanır. Yalın Öğrenme ve Geliştirme ekipleri Hone'u seviyor çünkü platformumuz programların dağıtımını kolaylaştırıyor ve değerlendirmelerimiz/raporlamalarımız yöneticilerin eğitim ROI'lerini kolayca raporlamasına olanak tanıyor. Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark ve Indeed dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi şirketlerinin çoğu, ekiplerinin ilerlemesine, büyümesine ve liderlik etmesine yardımcı olmak için her gün Hone'a güveniyor.