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Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Liderlik eğitiminde uzmanlaşmış şirketler, yönetici gelişimi için dış kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu kuruluşlar, yerinde veya sanal olarak oturumlar düzenleyerek yapılandırılmış eğitim programları yürütmektedir. Hizmetleri hem geniş liderlik becerilerinin geliştirilmesini hem de uzmanlaşmış endüstri uzmanlığını kapsamaktadır. Bu sağlayıcılar resmi eğitimin yanı sıra genellikle ekip uyumu gibi alanlara odaklanan resmi olmayan faaliyetler de düzenlerler. İşletmeler, yönetim kadrolarının verimliliğini artırmak için bu sağlayıcılarla etkileşime girer.
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Hone
honehq.com
Hone, ölçeklenebilir, ölçülebilir ve çalışanların en önemli anlar için becerilerini artıran canlı, sanal çalışan eğitimi sunuyor. Yöneticiler, IC'ler ve Kıdemli Liderler için birinci sınıf koçlar tarafından yönetilen ve yeni nesil bir platform tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi, canlı liderlik ve DEIB sınıfları sağlıyoruz. Hone, Liderlik, Performans Yönetimi, Değişim Yönetimi, DEIB ve daha fazlası gibi güçlü becerileri destekleyerek, her yere dağılmış ekipler için davranış değişikliğine, insan bağlantısına ve sürekli gelişime olanak tanır. Yalın Öğrenme ve Geliştirme ekipleri Hone'u seviyor çünkü platformumuz programların dağıtımını kolaylaştırıyor ve değerlendirmelerimiz/raporlamalarımız yöneticilerin eğitim ROI'lerini kolayca raporlamasına olanak tanıyor. Deloitte, Subway, Steve Madden, Aramark ve Indeed dahil olmak üzere dünyanın en yenilikçi şirketlerinin çoğu, ekiplerinin ilerlemesine, büyümesine ve liderlik etmesine yardımcı olmak için her gün Hone'a güveniyor.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx, yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri yoktur. Coachello bu sorunu mümkün olan en verimli ve ölçülebilir şekilde çözüyor.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir. Şunlara yöneliktir: - Dönüşüm, büyüme ve işlemlerden geçen şirketler - Daha iyi sonuçlar için insanları değişimin merkezine koyan yöneticiler - Sonuç elde etmek için sesini duyurmak, güvenmek ve desteklenmek isteyen ekipler Platform: 1. Yöneticilere ve organizasyon genelinde bilgi akışını sorunsuz bir şekilde kolaylaştırarak yöneticilerin daha iyi ve daha bütünsel kararlar almasını sağlar 2. Ekiplere talep üzerine kullanabilecekleri modüler araçlar, iş akışları ve şablonlar sağlayarak hızla değer sunacak şekilde donatır Platform çevik ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır - Bir kuruluşun çalışma ortamının sürekli değiştiği bir ortamda JourneyLab'ın platformu hızlı bir şekilde uygulanabilir ve planlama ve teslimat becerilerinizi geliştirmek için çalışanlarınızla ve süreçlerinizle birlikte çalışır. Amacımız kuruluşların daha etkili çalışmasına ve geleceğe uyum sağlamasına yardımcı olmaktır. Uyarlanabilir planlamayı daha fazla şirket için erişilebilir hale getirirken, daha fazla kişinin anlamlı çalışmalarla potansiyellerini açığa çıkarmasına yardımcı olmak istiyoruz ve bunların el ele ilerleyebileceğine inanıyoruz. İnsanların büyük sorunları sürtüşmeden çözmek için bir araya geldiği bir dünya hayal ediyoruz. Hem bireysel inisiyatif ekiplerinin hem de yöneticilerin başarılı olmalarına imkan verildiğini hissettiği yer. Parçaların toplamının bütünden büyük olduğu yer.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim Sosyal Farkındalık İletişim Karmaşıklıktan kaçınarak ve kendi kendine yönetilen basit bir yaklaşım sunarak herhangi bir sistem platformu kurma ihtiyacını ortadan kaldırır. Süreç gizlidir, anonimlik sağlar ve dürüst ve açık geri bildirimi destekler. Launch 360 Liderlik Değerlendirme aracı, bugün hızlı dağıtıma olanak sağlamak için geliştirildi. Bununla birlikte, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde belirli soruların yer aldığı bir bölümü özelleştirme olanağı da sunuyoruz.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.