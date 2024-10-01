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Liderlik Eğitimi Şirketleri - En Popüler Uygulamalar - Çin Makao ÖİB
Liderlik eğitiminde uzmanlaşmış şirketler, yönetici gelişimi için dış kaynaklı çözümler sunmaktadır. Bu kuruluşlar, yerinde veya sanal olarak oturumlar düzenleyerek yapılandırılmış eğitim programları yürütmektedir. Hizmetleri hem geniş liderlik becerilerinin geliştirilmesini hem de uzmanlaşmış endüstri uzmanlığını kapsamaktadır. Bu sağlayıcılar resmi eğitimin yanı sıra genellikle ekip uyumu gibi alanlara odaklanan resmi olmayan faaliyetler de düzenlerler. İşletmeler, yönetim kadrolarının verimliliğini artırmak için bu sağlayıcılarla etkileşime girer.
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Hone
honehq.com
Hone, ölçeklenebilir, ölçülebilir ve çalışanların en önemli anlar için becerilerini artıran canlı, sanal çalışan eğitimi sunuyor. Yöneticiler, IC'ler ve Kıdemli Liderler için birinci sınıf koçlar tarafından yönetilen ve yeni nesil bir platform tarafından desteklenen, sınıfının en iyisi, canlı liderl...
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
Launch 360
launch-360.com
Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim S...
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx, yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab, kuruluşların önemli konulara odaklanmalarına yardımcı olan yeni iş sonuç platformudur. Platform, elde etmek istediğiniz sonuçlara ilişkin şeffaflığı ve netliği kolaylaştırırken, bu sonuçlara ulaşmak için kuruluşunuzda ihtiyaç duyulan disiplini teşvik edecek yerleşik araçlara da sahiptir....
Coachello
coachello.io
Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.