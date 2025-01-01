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Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı
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Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.

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Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.

Nutsales

Nutsales

nutsales.co

Nutsales, AI destekli bir CRM platformudur. Çoklu e-posta kutularını etkileşimli kanallara dönüştürür ve otomatik başvuru ataması sağlar.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast, GTM planlaması ile satış operasyonlarını birleştiren bir platformdur. Şirketler, stratejilerini hızlıca güncelleyebilir ve satış bölgelerini yönetebilir.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Sugar Market

Sugar Market

salesfusion.com

Sugar Market, pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmek için otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari, işletmelerin veri senkronizasyonu, analizi ve otomasyonu için düşük kod/yok kod platformudur. Veriyi uyumlu ve güncel hale getirir.

Routera

Routera

routera.io

Routera, inbound müşteri yönlendirme ve dönüşüm platformudur. HubSpot ile entegre çalışarak satış ekibini hızlandırır ve satış dönüşümünü artırır.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero, B2B gelir ekipleri için toplantı planlaması ve potansiyel müşteri yönlendirmesini otomatikleştiren bir araçtır.

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