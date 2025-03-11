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Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.
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Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales, AI destekli bir CRM platformudur. Çoklu e-posta kutularını etkileşimli kanallara dönüştürür ve otomatik başvuru ataması sağlar.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Tray.io
tray.io
Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlaması ile satış operasyonlarını birleştiren bir platformdur. Şirketler, stratejilerini hızlıca güncelleyebilir ve satış bölgelerini yönetebilir.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market, pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmek için otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Syncari
syncari.com
Syncari, işletmelerin veri senkronizasyonu, analizi ve otomasyonu için düşük kod/yok kod platformudur. Veriyi uyumlu ve güncel hale getirir.
Routera
routera.io
Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.
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