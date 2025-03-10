Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Fullcast

fullcast.com

Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftalar veya aylar değil, günler içinde plan yapın. Elektronik tabloya gerek yok. -> Değişen pazar koşullarına çeviklikle yanıt verin. -> Ayrı GTM sistemleri yapılandırmak yerine stratejiye daha fazla zaman ayırın. -> Adil ve şeffaf bölge atamalarıyla en iyi performans gösteren temsilcileri koruyun. -> Karmaşık GTM senaryolarını kolayca modelleyerek daha iyi iş kararları alın. *Temel İşlevsellik* --> Bölge Yönetimi: Satış bölgesi planlarınızı tek bir yerden tasarlayın ve dağıtın. --> Yönlendirme: Her bir müşteri adayının doğru yere gittiğinden emin olun. --> Kotalar ve Hedef Belirleme: Yapay zeka odaklı senaryo modellemeye dayalı hedefler ve kotalar. --> Veri Hijyeni: Verilerinizi toplandıkça temizleyen tek RevOps yönetim çözümü. --> Kapsam, Kapasite ve Roller: Kapsamı ve satış kapasitesi planlamasını planlayın ve yürütün. --> Planlanacak Performans: Performansı izleyin, öngörülere göre harekete geçin ve değişiklikleri otomatik olarak iletin.