Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.
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Tray.io
tray.io
Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.
Routera
routera.io
Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales, AI destekli bir CRM platformudur. Çoklu e-posta kutularını etkileşimli kanallara dönüştürür ve otomatik başvuru ataması sağlar.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftalar veya aylar değil, günler içinde plan yapın. Elektronik tabloya gerek yok. -> Değişen pazar koşullarına çeviklikle yanıt verin. -> Ayrı GTM sistemleri yapılandırmak yerine stratejiye daha fazla zaman ayırın. -> Adil ve şeffaf bölge atamalarıyla en iyi performans gösteren temsilcileri koruyun. -> Karmaşık GTM senaryolarını kolayca modelleyerek daha iyi iş kararları alın. *Temel İşlevsellik* --> Bölge Yönetimi: Satış bölgesi planlarınızı tek bir yerden tasarlayın ve dağıtın. --> Yönlendirme: Her bir müşteri adayının doğru yere gittiğinden emin olun. --> Kotalar ve Hedef Belirleme: Yapay zeka odaklı senaryo modellemeye dayalı hedefler ve kotalar. --> Veri Hijyeni: Verilerinizi toplandıkça temizleyen tek RevOps yönetim çözümü. --> Kapsam, Kapasite ve Roller: Kapsamı ve satış kapasitesi planlamasını planlayın ve yürütün. --> Planlanacak Performans: Performansı izleyin, öngörülere göre harekete geçin ve değişiklikleri otomatik olarak iletin.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Syncari
syncari.com
Syncari, işletmelerin veri senkronizasyonu, analizi ve otomasyonu için düşük kod/yok kod platformudur. Veriyi uyumlu ve güncel hale getirir.
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market, pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmek için otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.
Calendly
calendly.com
Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.
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