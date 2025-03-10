Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.

Yeni Uygulama Gönder


Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.

Routera

Routera

routera.io

Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Nutsales

Nutsales

nutsales.co

Nutsales, AI destekli bir CRM platformudur. Çoklu e-posta kutularını etkileşimli kanallara dönüştürür ve otomatik başvuru ataması sağlar.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.

RevenueHero

RevenueHero

revenuehero.io

RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Fullcast

Fullcast

fullcast.com

Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftalar veya aylar değil, günler içinde plan yapın. Elektronik tabloya gerek yok. -> Değişen pazar koşullarına çeviklikle yanıt verin. -> Ayrı GTM sistemleri yapılandırmak yerine stratejiye daha fazla zaman ayırın. -> Adil ve şeffaf bölge atamalarıyla en iyi performans gösteren temsilcileri koruyun. -> Karmaşık GTM senaryolarını kolayca modelleyerek daha iyi iş kararları alın. *Temel İşlevsellik* --> Bölge Yönetimi: Satış bölgesi planlarınızı tek bir yerden tasarlayın ve dağıtın. --> Yönlendirme: Her bir müşteri adayının doğru yere gittiğinden emin olun. --> Kotalar ve Hedef Belirleme: Yapay zeka odaklı senaryo modellemeye dayalı hedefler ve kotalar. --> Veri Hijyeni: Verilerinizi toplandıkça temizleyen tek RevOps yönetim çözümü. --> Kapsam, Kapasite ve Roller: Kapsamı ve satış kapasitesi planlamasını planlayın ve yürütün. --> Planlanacak Performans: Performansı izleyin, öngörülere göre harekete geçin ve değişiklikleri otomatik olarak iletin.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Syncari

Syncari

syncari.com

Syncari, işletmelerin veri senkronizasyonu, analizi ve otomasyonu için düşük kod/yok kod platformudur. Veriyi uyumlu ve güncel hale getirir.

Sugar Market

Sugar Market

salesfusion.com

Sugar Market, pazarlama kampanyalarını oluşturup yönetmek için otomasyon araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.

Chili Piper

Chili Piper

chilipiper.com

Chili Piper, B2B satış ekiplerine randevu planlama ve müşteri yönlendirme konularında kolaylık sağlayan bir yazılımdır.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly, toplantıların kolayca planlanması, hazırlanması ve takip edilmesi için kullanıcı dostu bir çevrimiçi zamanlama aracıdır.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.