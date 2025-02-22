Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Syncari

syncari.com

Syncari, çeşitli iş sistemleri ve uygulamaları genelinde verileri sorunsuz bir şekilde senkronize eden, birleştiren, otomatikleştiren ve analiz eden tek düşük kodlu/kodsuz (LcNc) veri otomasyon platformudur. Hem kontrol düzlemi hem de veri merkezi sunan platformumuz, yapay zeka için operasyonel mükemmellik ve veri hazırlığı sağlar. Verilerinizi Syncari ile uyumlu hale getirerek ekipleriniz ve yapay zeka modelleriniz kusursuz şekilde senkronize edilmiş, yüksek kaliteli veriler temelinde çalışır ve otomatikleşir. Syncari'ye Conga, CorroHealth, Deel ve Rapid7 güvenmektedir. Yaygın kullanım örnekleri: Bir veya daha fazla sisteme (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query) entegre edilmiş birçok Salesforce CRM'si gibi çoklu iş sistemi senkronizasyonu ve otomasyonu , vb.) Marketo veya HubSpot ETL ile çoklu Salesforce CRM senkronizasyonu, Birden fazla kaynak için Ters ETL Zenginleştirme Otomasyonu Birden fazla kaynak için Intent Otomasyonu Nakit ve Finansa Teklif Verme Veri temizleme, normalleştirme ve dönüştürme için 360 Veri Kalitesi