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Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar
Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.
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Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine olanak tanır. 230 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcı, toplantıları basitleştirmek ve daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmak için Calendly'yi kullanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için Calendly.com adresini ziyaret edin. Calendly, %318 yatırım getirisi ve 687 bin dolarlık toplam net faydayı gösteren bir Forrester TEI çalışmasında belirtildiği gibi, müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranlarını, işe alım döngülerini, maliyet tasarruflarını, ekip üretkenliğini ve daha fazlasını büyük ölçüde iyileştirir Calendly müşteriler üç yıllık bir yatırım görmeyi bekleyebilirler. Raporun tamamını buradan indirin: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştirilebilir Operasyonlar, Salesforce CRM ve diğerleriyle çalışır. Potansiyel müşterileri yönlendirmek ve eşleştirmek için kullanılabilen API'ler. LeadAngel, işletmelerin, kuruluşların ve kuruluşların daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamak için satış sürecini iyileştirmelerine yardımcı olur. Yazılım, müşteri adayı yönlendirme, müşteri adayı eşleştirme, bulanık eşleştirme, müşteri adayı tekilleştirme, hesap bazlı pazarlama stratejileri ve ayrıntılı raporlama sunar. Eşleştirme çok özelleştirilebilir ve son derece hızlıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Routera
routera.io
Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebiliriz. Segmentasyon kriterlerini veya hepsini bir kez denemeyi göz önünde bulundurarak gelişmiş algoritmalar kullanarak potansiyel müşteri atamasını otomatikleştirin. Gerçek zamanlı işbirliği, etiketleme ve yorum ile ekip iletişimini güçlendirin Gelen veya giden müşteri adaylarından yeni potansiyel müşteriler edinin, anında entegre olun ve etkileşime geçin Nutsales ile hiçbir müşteri konuşmasının gözden kaçmamasını sağlayacak 7/24 bir ekibiniz olacak.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar planlamak için potansiyel müşteri yakalama formunuzla bütünleşir. RevenueHero, ekiplerin satış döngülerini azaltmasına ve potansiyel müşterilere geri dönüş sürelerini iyileştirmesine yardımcı olur.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftalar veya aylar değil, günler içinde plan yapın. Elektronik tabloya gerek yok. -> Değişen pazar koşullarına çeviklikle yanıt verin. -> Ayrı GTM sistemleri yapılandırmak yerine stratejiye daha fazla zaman ayırın. -> Adil ve şeffaf bölge atamalarıyla en iyi performans gösteren temsilcileri koruyun. -> Karmaşık GTM senaryolarını kolayca modelleyerek daha iyi iş kararları alın. *Temel İşlevsellik* --> Bölge Yönetimi: Satış bölgesi planlarınızı tek bir yerden tasarlayın ve dağıtın. --> Yönlendirme: Her bir müşteri adayının doğru yere gittiğinden emin olun. --> Kotalar ve Hedef Belirleme: Yapay zeka odaklı senaryo modellemeye dayalı hedefler ve kotalar. --> Veri Hijyeni: Verilerinizi toplandıkça temizleyen tek RevOps yönetim çözümü. --> Kapsam, Kapasite ve Roller: Kapsamı ve satış kapasitesi planlamasını planlayın ve yürütün. --> Planlanacak Performans: Performansı izleyin, öngörülere göre harekete geçin ve değişiklikleri otomatik olarak iletin.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
Tray.io
tray.io
Tray.io, tek bir platformda entegrasyon süresini aylardan günlere indiren, yapay zeka destekli, çoklu deneyime sahip bir iPaaS'dir. Tray Universal Automation Cloud, karmaşık iç ve dış iş süreçlerini otomatikleştirmek için farklı araç ve teknolojilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kurumsal Çekirdek tarafından desteklenen Evrensel Otomasyon Bulutu, şirketlerin hızlı ve işbirliği içinde uygun ölçekte entegrasyon ve otomasyon geliştirmesi için gereken temel şekillendirilebilirliği, esnekliği, gözlemlenebilirliği, yönetişimi, güvenliği ve kontrolü sağlar. İşinizi sevin. Gerisini otomatikleştirin.™
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Syncari
syncari.com
Syncari, çeşitli iş sistemleri ve uygulamaları genelinde verileri sorunsuz bir şekilde senkronize eden, birleştiren, otomatikleştiren ve analiz eden tek düşük kodlu/kodsuz (LcNc) veri otomasyon platformudur. Hem kontrol düzlemi hem de veri merkezi sunan platformumuz, yapay zeka için operasyonel mükemmellik ve veri hazırlığı sağlar. Verilerinizi Syncari ile uyumlu hale getirerek ekipleriniz ve yapay zeka modelleriniz kusursuz şekilde senkronize edilmiş, yüksek kaliteli veriler temelinde çalışır ve otomatikleşir. Syncari'ye Conga, CorroHealth, Deel ve Rapid7 güvenmektedir. Yaygın kullanım örnekleri: Bir veya daha fazla sisteme (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query) entegre edilmiş birçok Salesforce CRM'si gibi çoklu iş sistemi senkronizasyonu ve otomasyonu , vb.) Marketo veya HubSpot ETL ile çoklu Salesforce CRM senkronizasyonu, Birden fazla kaynak için Ters ETL Zenginleştirme Otomasyonu Birden fazla kaynak için Intent Otomasyonu Nakit ve Finansa Teklif Verme Veri temizleme, normalleştirme ve dönüştürme için 360 Veri Kalitesi
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market, pazarlama konusunda uzman kişiler için çalışmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon çözümüdür. Son derece sezgisel kampanya oluşturucuları, gelişmiş otomasyonu ve üstün raporlamayı içeren seçilmiş bir araç seti ile pazarlamacılar için en önemli olana odaklanıyoruz: kampanya oluşturmayı kolaylaştırmak, etkileşimi anlamak, dönüşümü artırmak ve daha fazla gelir elde etmek.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platformlarını birleştirir.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.