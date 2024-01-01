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Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İspanya
Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.
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Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Tray.io
tray.io
Tray.io, tek bir platformda entegrasyon süresini aylardan günlere indiren, yapay zeka destekli, çoklu deneyime sahip bir iPaaS'dir. Tray Universal Automation Cloud, karmaşık iç ve dış iş süreçlerini otomatikleştirmek için farklı araç ve teknolojilere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kurumsal Çekirdek...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platfo...
Sugar Market
salesfusion.com
Sugar Market, pazarlama konusunda uzman kişiler için çalışmak üzere tasarlanmış hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon çözümüdür. Son derece sezgisel kampanya oluşturucuları, gelişmiş otomasyonu ve üstün raporlamayı içeren seçilmiş bir araç seti ile pazarlamacılar için en önemli olana odaklanıyoruz...
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebilir...
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döng...
Syncari
syncari.com
Syncari, çeşitli iş sistemleri ve uygulamaları genelinde verileri sorunsuz bir şekilde senkronize eden, birleştiren, otomatikleştiren ve analiz eden tek düşük kodlu/kodsuz (LcNc) veri otomasyon platformudur. Hem kontrol düzlemi hem de veri merkezi sunan platformumuz, yapay zeka için operasyonel müke...
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktik satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haftala...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Routera
routera.io
Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık düzeylerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar ...