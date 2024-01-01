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Potansiyel Müşteriden Hesaba Eşleştirme ve Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Potansiyel müşteriden hesaba eşleştirme ve yönlendirme yazılımı, yeni potansiyel müşterileri bir CRM sistemindeki uygun hesap kaydıyla ilişkilendirme sürecini otomatikleştirir ve ardından bu potansiyel müşterileri kuruluşun bölge haritalamasına göre doğru satış görevlisine yönlendirir. Bu işlevsellik, işletmelerin, hesap tabanlı stratejileri dahilinde potansiyel müşteriler ve katılım konusunda daha bütünsel bir anlayış elde etmelerine olanak tanır ve yakalanan potansiyel müşterilerin hızlı takibini kolaylaştırır. Temel müşteri adayı-hesap eşleştirme ve yönlendirme özellikleri genellikle çoğu CRM yazılımı tarafından sunulurken, özel çözümler, standart CRM veya pazarlama otomasyon araçlarının yeteneklerini aşabilecek daha karmaşık iş akışlarına hitap eder. Bu özel yazılım, satış geliştirme temsilcileri ve hesap yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılır; yönlendirme görevini uygun kişilere ve hesaplara yönlendirerek değerli zaman ve emekten tasarruf sağlar.
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Calendly
calendly.com
Calendly'nin süper kolay çevrimiçi randevu planlama yazılımıyla mükemmel toplantı zamanını bulun ve telefon ve e-posta etiketine elveda deyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Sugar Market
salesfusion.com
SugarCRM'den Sugar Market (önceki adıyla Salesfusion), sizin için çalışmak üzere oluşturulmuş bir pazarlama otomasyon platformudur. Demo talep edin!
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebilir...
Syncari
syncari.com
Syncari, ekibinize tüm verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayan dünyanın ilk kodsuz eksiksiz veri otomasyon platformudur. Tüm teknoloji yığınınızdaki verileri entegre etmek ve yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki ...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast, GTM planlama faaliyetlerinizi taktiksel satış operasyonlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayan tek pazara açılma (GTM) planlama platformudur. Stratejinizi sürekli olarak güncellemenize ve değişiklikleri anında uygulamaya koymanıza olanak tanır. Fullcast ile planlama yapan şirketler: -> Haft...
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması içi...
Routera
routera.io
Routera, HubSpot ile yerel olarak entegre olan bir gelen müşteri yönlendirme ve dönüştürme platformudur. Artık olası satış hızını artırarak ve satış dönüşümlerini artırarak satış ekibinizi kolayca planlayabilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero, B2B gelir ekipleri için anında toplantı planlamayı gerçekleştiren ve tüm karmaşıklık seviyelerinde yönlendirmeyi yönlendiren bir gelen gelir hızlandırma ürünüdür. RevenueHero, potansiyel müşterileri nitelendirmek ve onlarla ekibinizdeki doğru temsilci arasında gerçek zamanlı toplantılar...