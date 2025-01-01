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Potansiyel Müşteri Puanlama Yazılımı
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Potansiyel Müşteri Puanlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şirketler, her iş fırsatının potansiyelini değerlendirmek için lider puanlama yazılımı kullanır. Bu yazılım, kuruluşların potansiyel müşterileri değerlendirmek için ölçekler ve kıyaslamalar oluşturmasına olanak tanır. Satış ekibinin zamanının kısıtlılığı ve olası satışların çokluğu göz önüne alındığında, müşteri adayı puanlama yazılımının, ekiplerin satışa dönüşme olasılığı en yüksek olan fırsatlara odaklanmasını sağlamada paha biçilmez olduğu ortaya çıkıyor. Satış ekipleri, yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere öncelik vererek, kaynakları daha az değerli potansiyel müşterilerden uzaklaştırarak zamanlarını optimize edebilir. Bu yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda satış görevlilerinin anlaşmaları tamamlama olasılığı daha yüksek olan müşterilerle etkileşime geçerken mesajlarını hassaslaştırmalarına da olanak tanıyor.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.

Pocus

Pocus

pocus.com

Pocus, veri analiziyle gelir elde etmenizi sağlar. Ürün kullanım ve niyet sinyallerini bir araya getirir, fırsatları önceliklendirir ve hızlı aksiyon almanıza yardımcı olur.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel, satış ve pazarlama verilerini birleştirir, olası satışları önceliklendirir ve CRM ile otomatik senkronizasyon sağlar.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için müşteri verilerini kullanarak tahmin modelleri oluşturan bir yapay zeka platformudur. Müşteri potansiyelini belirler.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

Successeve

Successeve

successeve.com

Successeve, müşteri yolculuğunun her aşamasında analiz ve puanlar sağlayan bulut tabanlı bir Müşteri Zeka Platformudur.

Magileads

Magileads

magileads.com

MagiLeads, şirketlerin olası satışları yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini artırmasına yardımcı olan entegre bir platformdur.

Sparklane

Sparklane

sparklane-group.com

Sparklane, yapay zeka ile potansiyel müşteri belirleme ve iletişim bilgileri sunarak etkili müşteri kazanımı sağlar. Avrupa'daki kapsamlı veri havuzuna erişim imkanı sunar.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu, B2B organizasyonlarının potansiyel müşterileri puanlamasını ve yönetimini geliştirerek satış süreçlerini optimize eden bir araçtır.

VanillaSoft

VanillaSoft

vanillasoft.com

VanillaSoft, satış ekiplerinin potansiyel müşterilerle etkileşimini artıran, özelleştirilebilir otomasyon ve veri yönetimi araçları sunan bir satış katılım platformudur.

Entytle

Entytle

entytle.com

Entytle, sanayi OEM'lerinin mevcut müşterileriyle sadakat artırmalarına ve değer elde etmelerine yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.

Correlated

Correlated

getcorrelated.com

Correlated uygulaması, müşteri verilerini kullanarak AI destekli Müşteri Yaşam Döngüsü Skorlama ile dönüşüm oranını artırmaya yardımcı olur.

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