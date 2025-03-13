Potansiyel Müşteri Puanlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Şirketler, her iş fırsatının potansiyelini değerlendirmek için lider puanlama yazılımı kullanır. Bu yazılım, kuruluşların potansiyel müşterileri değerlendirmek için ölçekler ve kıyaslamalar oluşturmasına olanak tanır. Satış ekibinin zamanının kısıtlılığı ve olası satışların çokluğu göz önüne alındığında, müşteri adayı puanlama yazılımının, ekiplerin satışa dönüşme olasılığı en yüksek olan fırsatlara odaklanmasını sağlamada paha biçilmez olduğu ortaya çıkıyor. Satış ekipleri, yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere öncelik vererek, kaynakları daha az değerli potansiyel müşterilerden uzaklaştırarak zamanlarını optimize edebilir. Bu yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda satış görevlilerinin anlaşmaları tamamlama olasılığı daha yüksek olan müşterilerle etkileşime geçerken mesajlarını hassaslaştırmalarına da olanak tanıyor.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.
Digioh
digioh.com
Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.
Pocus
pocus.com
Pocus, veri analiziyle gelir elde etmenizi sağlar. Ürün kullanım ve niyet sinyallerini bir araya getirir, fırsatları önceliklendirir ve hızlı aksiyon almanıza yardımcı olur.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve değerlendirme platformudur. Web ziyaretçilerini izler, verileri toplar ve olası satış puanı atar.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama otomasyonunu kolaylaştıran ve optimize eden bir yazılımdır. E-posta, SMS, canlı sohbet gibi kanallarda otomasyon ve AI kullanır.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerini birleştirir, olası satışları önceliklendirir ve CRM ile otomatik senkronizasyon sağlar.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, B2B işletmelerin müşteri yolculuğunu izlemelerini ve analiz etmelerini sağlayan bir veri analitiği yazılımıdır.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için müşteri verilerini kullanarak tahmin modelleri oluşturan bir yapay zeka platformudur. Müşteri potansiyelini belirler.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.
6sense
6sense.com
6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.
Successeve
successeve.com
Successeve, müşteri yolculuğunun her aşamasında analiz ve puanlar sağlayan bulut tabanlı bir Müşteri Zeka Platformudur.
Magileads
magileads.com
MagiLeads, şirketlerin olası satışları yönetmesine ve müşteri etkileşimlerini artırmasına yardımcı olan entegre bir platformdur.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane, yapay zeka ile potansiyel müşteri belirleme ve iletişim bilgileri sunarak etkili müşteri kazanımı sağlar. Avrupa'daki kapsamlı veri havuzuna erişim imkanı sunar.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, B2B organizasyonlarının potansiyel müşterileri puanlamasını ve yönetimini geliştirerek satış süreçlerini optimize eden bir araçtır.
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, satış ekiplerinin potansiyel müşterilerle etkileşimini artıran, özelleştirilebilir otomasyon ve veri yönetimi araçları sunan bir satış katılım platformudur.
Entytle
entytle.com
Entytle, sanayi OEM'lerinin mevcut müşterileriyle sadakat artırmalarına ve değer elde etmelerine yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
Correlated
getcorrelated.com
Correlated uygulaması, müşteri verilerini kullanarak AI destekli Müşteri Yaşam Döngüsü Skorlama ile dönüşüm oranını artırmaya yardımcı olur.
© 2025 WebCatalog, Inc.