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Şirketler, her iş fırsatının potansiyelini değerlendirmek için lider puanlama yazılımı kullanır. Bu yazılım, kuruluşların potansiyel müşterileri değerlendirmek için ölçekler ve kıyaslamalar oluşturmasına olanak tanır. Satış ekibinin zamanının kısıtlılığı ve olası satışların çokluğu göz önüne alındığında, müşteri adayı puanlama yazılımının, ekiplerin satışa dönüşme olasılığı en yüksek olan fırsatlara odaklanmasını sağlamada paha biçilmez olduğu ortaya çıkıyor. Satış ekipleri, yüksek potansiyele sahip potansiyel müşterilere öncelik vererek, kaynakları daha az değerli potansiyel müşterilerden uzaklaştırarak zamanlarını optimize edebilir. Bu yalnızca zamandan tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda satış görevlilerinin anlaşmaları tamamlama olasılığı daha yüksek olan müşterilerle etkileşime geçerken mesajlarını hassaslaştırmalarına da olanak tanıyor.
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6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Magileads
magileads.com
Çözümümüz, müşteri adayı yaratmayı en üst düzeye çıkarırken araştırma sürelerini ve masraflarını azaltmak isteyen şirketler için tasarlanmıştır. Satış ve pazarlama ekiplerinizin gerçek asistanı olarak, sürekli ve çok kanallı eylemlerle gelecekteki müşterilerinizi çekmek için müşteri adaylarınızı analiz ediyor, gerçekleştiriyor ve optimize ediyoruz.
Entytle
entytle.com
Entytle, endüstriyel OEM'lerin bağlılığını artırmasına, müşteri kaybını azaltmasına ve kurulu tabanlarından ömür boyu değer elde etmelerine yardımcı oluyor. SaaS'ımız, kullanıcılarımızın mevcut müşterilere sunulan teklifleri tanımlamasını, önceliklendirmesini ve seçmesini kolaylaştırmak için AI/ML'yi kullanır.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve pazarlama iletişim kişilerinizi 7/24 senkronize tutun. Potansiyel Müşteri Puanlaması ve Web Ziyaretçi Takibi ile en iyi fırsatlarınızı bulun. Pipedrive, Copper, HubSpot, Salesforce ve Mailchimp, ActiveCampaign, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Wix, Calendly vb. gibi popüler pazarlama araçlarıyla çalışır.
Digioh
digioh.com
Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane, yapay zeka sayesinde müşteri adayı yaratmanın kilidini açıyor. Sparklane, potansiyel müşteri yolculuğunuz boyunca size şu konularda yardımcı olur: - Yapay zeka tarafından puanlanan İş Sinyallerine dayalı olarak etkileşime geçilecek en iyi hesapları belirler, haritalandırır ve önerir - Potansiyel müşterileriniz hakkında tam profesyonel iletişim bilgilerini sağlar (Cep telefonu ve e-posta) - Doğru hesapla etkileşime girer akıllı ve son derece bağlamsallaştırılmış e-posta dizileriyle doğru zaman Neden Sparklane? - Piyasaya tamamen entegre olan tek potansiyel müşteri çözümü - Avrupa'nın en iyi şirket ve iletişim bilgileri veri gölüne erişim - Her yıl 3 milyondan fazla iş sinyali alınır ve analiz edilir - Hızlı ve sezgisel katılım - Ülkeler arası kapsamadan yararlanın: Fransa, Birleşik Krallık, Belçika, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya - %100 GDPR uyumlu
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere saniyeler içinde yanıt verme, daha fazla kanalda potansiyel müşterilerle daha tutarlı etkileşim kurma ve daha nitelikli satış fırsatları oluşturma olanağı sağlar. Dünya çapında binlerce kullanıcı, satış temposu otomasyonunu uygulamak için VanillaSoft'un kuyruk tabanlı satış motorunu ve akıllı yönlendirmeyi kullanıyor ve bu da satış hızı, kalıcılık, üretkenlik ve temsilci başına gelirde önemli kazanımlar sağlıyor. VanillaSoft, merkezi Plano, Teksas, ABD'de bulunan özel bir şirkettir. Daha fazla bilgi edinmek için www.vanillasoft.com adresini ziyaret edin. VanillaSoft çözümünün süper güçlerinden biri, bağış toplama kampanyalarında oldukça etkili olmasıdır. VanillaSoft'un tamamen özelleştirilebilir, kullanıcı tarafından yönetilen fonaton yazılımı, fonaton yöneticilerine fonaton kampanyaları üzerinde maksimum kontrol sağlar. Akıllı iş akışı otomasyonu, kurumsal en iyi uygulamaların tutarlı bir şekilde uygulanmasını garanti ederken aynı zamanda fonaton desteğinizin verimliliğini ve etkinliğini de optimize eder. Dinamik arayan komut dosyaları, veri segmentasyonu ve yönetim otomasyonu, en etkili sosyal yardım stratejisini sağlarken aynı zamanda mezunlar, bağışçılar ve bağış toplayanlar için deneyimin kalitesini de artırır. Daha fazla bilgi edinin: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Successeve
successeve.com
Successeve, bulut tabanlı bir Müşteri İstihbarat Platformudur. Ürün serimiz, satış, pazarlama ve müşteri başarısı ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak için müşteri yolculuğunun her aşamasında uygulanabilir puanlar ve analizler sağlar. Amacımız şirketlerin daha fazla müşteriyi dönüştürerek, elde tutarak ve genişleterek büyümelerini artırmalarına yardımcı olmaktır. Successeve ürünleri üç temel motor tarafından desteklenmektedir: verilerin merkezileştirilmesi, puanlar ve otomatikleştirilmiş eylemler.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiplerinizin tamamen satış hattını ilerletmeye ve kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı modeller oluşturmak için müşteri verilerinden yararlanıyor. Temel özellikler arasında yapay zeka öncü puanlaması, gerçek zamanlı MQL puanlaması, kimlik grafiği filtreleri ve canlı zenginleştirme yer alır. Ayrıca müşteri verilerinin otomatik olarak birleştirilmesi ve kayıp önleme mekanizmaları gibi işlevler de sağlar. Toplyne Sync ve CRM Copilot entegrasyonları, CRM sistemleriyle kesintisiz veri senkronizasyonuna olanak tanıyarak önemli ekonomik karar vericilerin CRM veritabanına dahil edilmesini sağlar. Toplyne'nin tahmine dayalı modelleri, kısa sürede kurulacak şekilde tasarlanmıştır ve şirket içi tahmine dayalı modellerle karşılaştırıldığında iş üzerinde daha hızlı bir etki sağlar. Platform, kullanıcıların etkileşimleri kişiselleştirmesine, satışları ve pazarlama iş akışlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Toplyne, potansiyel müşterileri ve satışları tahmin etmenin yanı sıra, satış ve pazarlama kampanyalarında etkili bir şekilde kullanılabilecek, müşteri amacını yönlendiren kullanım kalıpları ve sinyallere ilişkin bilgiler de sağlar. Platform, B2B SaaS, Bankacılık ve Finansal hizmetler, Tüketici interneti, Sigorta, Satış, Gelir operasyonları, Pazarlama, Hesap Yönetimi ve Müşteri Başarısı dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ve ekiplerde kullanım alanı buldu.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini geliştirmeyi amaçlayan özelliklerle doludur. Ortto, platform genelinde uygulanan kendi yapay zeka sistemine sahiptir ve bu sayede kusursuz iş akışları sağlar. AI işlevleri arasında e-posta konu satırları için öneriler, e-posta açılma oranlarının tahmini ve ayrıca anlık bildirimlerin ve SMS mesajlarının oluşturulması sırasındaki içerik önerileri yer alır. Ortto ayrıca yazılımın web sitesi içeriğine, geçmiş destek taleplerine ve mevcut yardım belgelerine göre yanıtlar oluşturduğu otomatik canlı sohbet içeriği de sunar. Daha gelişmiş işlemler için kullanıcılar, özel yapay zeka modellerini kendi verileri üzerinde de eğitebilirler. Bunu yaparak, oluşturulan önerilerin doğruluğunu ve alaka düzeyini geliştirebilirler. Ortto'nun amacı, pazarlamacıların yapay zeka yeteneklerini mevcut iş akışlarına entegre ederek etkilerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araçlar üretkenliği artırmak ve kampanya hedeflerine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmak için tasarlanmıştır. Sistem çok yönlü olup, çeşitli ölçeklerdeki işletmeler için etkin bir şekilde çalışması hedeflenmektedir.
Kartra
home.kartra.com
Kartra, çevrimiçi pazarlama ve satış süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran entegre bir platformdur, satış hunileri, e-posta pazarlama ve üyelik siteleri sunar.
Correlated
getcorrelated.com
Müşteri verilerini daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Ürün kayıtlarının %1'den azı ücretli müşterilere dönüşüyor! Yapay zeka tarafından desteklenen Müşteri Yaşam Döngüsü Puanlaması'nı kullanarak dönüşüm oranınızı artırın. En yüksek eğilime sahip kullanıcıları ve hesapları bulun ve kişiselleştirilmiş mesajlarla bunları hedefleyin.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerine pazarlama, satış, faturalandırma ve iletişim gibi süreçleri yönetmede yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks, işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir bulut tabanlı sistemde entegre eden bir CRM yazılımıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, işletmelere B2B müşteri verisi sağlar. Çoklu veri kaynaklarını birleştirerek hedefli veriler sunar ve pazarlama ile satış süreçlerini optimize eder.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
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