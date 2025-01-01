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Potansiyel Müşteri Alma Yazılımı
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Potansiyel Müşteri Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Alternatif olarak mobil müşteri adayı yakalama yazılımı olarak da adlandırılan müşteri adayı alma yazılımı, satış temsilcileri tarafından ticari fuarlara ve etkinliklere katılımları sırasında potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu araçlar, satış temsilcilerinin, cep telefonu veya başka bir cihaz kullanarak rozetleri tarayarak potansiyel potansiyel müşteriler hakkındaki bilgileri kaydetme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. Bu, çok sayıda kartvizitten verilerin manuel olarak toplanması ve içe aktarılmasının yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırır.

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Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY uygulaması, CRM verilerini otomatik olarak güncelleyerek ve geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP ile entegrasyon sunar.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower, etkinlik üreticilerine çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümleri sunan bir etkinlik yönetim platformudur.

EventHub

EventHub

eventhub.net

EventHub, katılımcıların etkinlikten en iyi şekilde yararlanması için ihtiyaç duyduğu bilgilere erişim sağlar. Mobil cihazlar ve HTML5 kullanır.

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