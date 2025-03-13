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En Popüler Son Eklenenler Potansiyel Müşteri Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Alternatif olarak mobil müşteri adayı yakalama yazılımı olarak da adlandırılan müşteri adayı alma yazılımı, satış temsilcileri tarafından ticari fuarlara ve etkinliklere katılımları sırasında potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu araçlar, satış temsilcilerinin, cep telefonu veya başka bir cihaz kullanarak rozetleri tarayarak potansiyel potansiyel müşteriler hakkındaki bilgileri kaydetme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. Bu, çok sayıda kartvizitten verilerin manuel olarak toplanması ve içe aktarılmasının yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırır.