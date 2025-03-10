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Alternatif olarak mobil müşteri adayı yakalama yazılımı olarak da adlandırılan müşteri adayı alma yazılımı, satış temsilcileri tarafından ticari fuarlara ve etkinliklere katılımları sırasında potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu araçlar, satış temsilcilerinin, cep telefonu veya başka bir cihaz kullanarak rozetleri tarayarak potansiyel potansiyel müşteriler hakkındaki bilgileri kaydetme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. Bu, çok sayıda kartvizitten verilerin manuel olarak toplanması ve içe aktarılmasının yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırır.
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BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Sansan
sansan.com
Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
Webex Events
socio.events
Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
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