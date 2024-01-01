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Potansiyel Müşteri Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Küba
Alternatif olarak mobil müşteri adayı yakalama yazılımı olarak da adlandırılan müşteri adayı alma yazılımı, satış temsilcileri tarafından ticari fuarlara ve etkinliklere katılımları sırasında potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu araçlar, satış temsilcilerinin, cep telefonu veya başka bir cihaz kullanarak rozetleri tarayarak potansiyel potansiyel müşteriler hakkındaki bilgileri kaydetme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. Bu, çok sayıda kartvizitten verilerin manuel olarak toplanması ve içe aktarılmasının yarattığı sıkıntıyı ortadan kaldırır.
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Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinl...
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sür...
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı ki...
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağl...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik s...
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yö...
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.