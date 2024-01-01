Potansiyel Müşteri Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy En Popüler Son Eklenenler

Alternatif olarak mobil müşteri adayı yakalama yazılımı olarak da adlandırılan müşteri adayı alma yazılımı, satış temsilcileri tarafından ticari fuarlara ve etkinliklere katılımları sırasında potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini toplamak için kullanılır. Bu araçlar, satış temsilcilerinin, cep telefonu veya başka bir cihaz kullanarak rozetleri tarayarak potansiyel potansiyel müşteriler hakkındaki bilgileri kaydetme sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. Bu, çok sayıda kartvizitten verileri manuel olarak toplama ve içe aktarmanın zorluğunu ortadan kaldırır.