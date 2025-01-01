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En Popüler Son Eklenenler Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kuruluşlar, müşteri veritabanları, satış geçmişi verileri, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçileri ve diğer kaynaklardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için Lead Mining yazılımından yararlanır. Bu araç, mevcut verilerdeki yeni potansiyel müşterileri ortaya çıkararak veya mevcut müşteriler için ek satış fırsatlarını belirleyerek satış ekibinin anlaşma hattını genişletmede çok önemli bir rol oynar. Madencilik süreci sırasında, satış uzmanları ve pazarlamacılar iletişim bilgileri gibi mevcut müşteri ayrıntılarını da doğrulayabilir ve mevcut müşteriler hakkında yeni bilgiler ekleyerek müşteri verilerinin genel kalitesini artırabilir.