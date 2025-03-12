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Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kuruluşlar, müşteri veritabanları, satış geçmişi verileri, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçileri ve diğer kaynaklardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için Lead Mining yazılımından yararlanır. Bu araç, mevcut verilerdeki yeni potansiyel müşterileri ortaya çıkararak veya mevcut müşteriler için ek satış fırsatlarını belirleyerek satış ekibinin anlaşma hattını genişletmede çok önemli bir rol oynar. Madencilik süreci sırasında, satış uzmanları ve pazarlamacılar iletişim bilgileri gibi mevcut müşteri ayrıntılarını da doğrulayabilir ve mevcut müşteriler hakkında yeni bilgiler ekleyerek müşteri verilerinin genel kalitesini artırabilir.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

Apify

Apify

apify.com

Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Kaspr, LinkedIn'den iletişim bilgilerini otomatik olarak toplayan bir Chrome uzantısıdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri yönetebilir ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir.

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Leadinfo, web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp potansiyel müşteri oluşturarak işletmelere daha iyi satış yapma imkanı veren bir B2B aracıdır.

Company Guru

Company Guru

company.guru

Company Guru uygulaması, birçok şirketin iş verilerine erişim sağlar, piyasa analizi yapmayı kolaylaştırır ve hedef liste oluşturmayı hızlandırır.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer, web sitelerindeki teknolojileri tanımlayan bir araçtır. Kullanıcıların rekabet analizi ve dijital stratejileri hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

ContactOut

ContactOut

contactout.com

ContactOut, B2B potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulma ve doğrulama için kullanılan bir platformdur. LinkedIn ile entegre çalışır ve geniş bir veritabanına sahiptir.

SigParser

SigParser

sigparser.com

SigParser, e-postalardan iletişim bilgilerini otomatik olarak çıkararak kullanıcıların veritabanlarını güncellemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Wiza

Wiza

wiza.co

Wiza, LinkedIn'den B2B iletişim bilgilerini hızıyla kazıyarak satış sürecini kolaylaştıran bir araçtır.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

BuiltWith, web sitelerinin kullandığı teknolojileri ve yazılımları analiz eden bir araçtır, pazar araştırması ve rekabet analizi için veriler sağlar.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

Charm.io, SaaS ve e-ticaret firmalarına uygun DTC markaları bulmalarında yardımcı olan bir platformdur. Ayrıntılı veri ve 160'tan fazla filtre sunar.

Draup

Draup

draup.com

Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

Leadiq, satış ekiplerine potansiyel müşteri verilerini bulma, satış tetikleyicilerini takip etme ve kişiselleştirilmiş mesajlar gönderme imkanı sunan bir platformdur.

Findymail

Findymail

findymail.com

Findymail, B2B e-posta adreslerini bulup doğrulayan ve LinkedIn gibi platformlarla veri ihraç sürecini otomatikleştiren bir uygulamadır.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

DiscoverData uygulaması, anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini (mobil numara, e-posta) ücretsiz olarak bulur.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

LeadPost, web sitenizi ziyaret eden kişilerin isimlerini, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını görmenizi sağlar. Tek bir kod satırı ile çalışır.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine doğru şirketlerdeki doğru kişilerin e-posta ve telefon numaralarını sağlayan bir veri platformudur.

Versium

Versium

versium.com

Versium, pazarlama verilerini toplar ve analiz eder, potansiyel müşterilerin belirlenmesine ve etkili kampanyalar oluşturulmasına yardımcı olur.

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, B2B işletmeler için iletişim bilgisi keşfi ve veri zenginleştirme sağlayan bir platformdur, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırır.

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft, satış süreçlerini otomatikleştirir, potansiyel müşterilerle iletişim kurar ve etkileşimleri yönetir. Aynı zamanda bir CRM aracı da sunar.

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

AeroLeads, potansiyel müşterileri bulup iletişim bilgilerini çıkaran bir yazılımdır. Verileri kaydetme ve çeşitli platformlara aktarma imkanı sunar.

Fork

Fork

fork.ai

Fork, bulut hizmeti şirketlerinin müşteri edinimini geliştirmeye yardımcı olan bir platformdur. IaaS, PaaS ve SaaS hizmetlerine odaklanır.

SonarList

SonarList

sonarlist.io

SonarList, dünya genelinde veri ve iş e-postaları aramanıza ve bunları sınırsız bir şekilde uygun fiyatla doğrulamanıza olanak tanır.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius, B2B satış takımlarının müşteri bulma süreçlerini optimize etmek için makine öğrenimi ve araştırmacılar kullanarak pazarlama ve satış hizmetleri sunar.

Cognism

Cognism

cognism.com

Cognizm, işletmelerin doğrulanmış iletişim verileri ile potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir B2B araştırma platformudur.

Goava

Goava

goava.com

Goava, B2B satış profesyonellerine değerli lead'leri keşfederek satışları artıran bir platformdur. Hedef şirketler ve iletişim bilgileri sunar.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata, 95% doğruluk garantisi ile 100 milyondan fazla B2B iletişim sunan bir veritabanı platformudur. 200+ ülkede, 50+ arama kriteriyle hizmet verir.

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd, niş pazarlarda doğru potansiyel müşterilere ulaşmayı sağlayan, kullanımı kolay bir veri istihbarat çözümüdür. 15 milyon uyumlu B2B iletişim kaydı sunar.

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LeadPyramid, işletmelere e-posta ve telefon numarası ile hedef potansiyel müşteriler bulmada yardımcı olan doğrulanmış veritabanı hizmetidir.

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak tanıyan modüler bir yazılımdır.

Skylead

Skylead

skylead.io

Skylead, LinkedIn ve soğuk e-posta otomasyonu ile potansiyel müşteri üretimini kolaylaştıran çok kanallı bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta hesaplarını bağlayarak kampanya yönetimi yapabilir.

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

Coldlytics, hedef belirleme gereksinimlerinizi göndererek 24 saat içinde özelleştirilmiş B2B müşteri listesi oluşturan bir veri toplama uygulamasıdır.

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