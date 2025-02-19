Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.