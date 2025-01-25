Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kuruluşlar, müşteri veritabanları, satış geçmişi verileri, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçileri ve diğer kaynaklardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için Lead Mining yazılımından yararlanır. Bu araç, mevcut verilerdeki yeni potansiyel müşterileri ortaya çıkararak veya mevcut müşteriler için ek satış fırsatlarını belirleyerek satış ekibinin anlaşma hattını genişletmede çok önemli bir rol oynar. Madencilik süreci sırasında, satış uzmanları ve pazarlamacılar iletişim bilgileri gibi mevcut müşteri ayrıntılarını da doğrulayabilir ve mevcut müşteriler hakkında yeni bilgiler ekleyerek müşteri verilerinin genel kalitesini artırabilir.
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Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul etmeniz mi gerekiyor? Sorun değil. Bunları izlemeniz ve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bitti ve bitti.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numaralarını bulun. Platformumuza Google, Microsoft ve Netflix gibi Fortune 500 şirketlerinin %76'sından fazlasındaki 1,4 milyon satış, pazarlama ve işe alım uzmanı güvenmektedir. Temel özelliklerimiz kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece kolayca şunları yapabilirsiniz: 1) Arama Portalımızla kaliteli potansiyel müşterileri tek bir yerden hızlı bir şekilde bulun 2) LinkedIn potansiyel müşteri adaylarınızı Chrome Uzantımızla güçlendirin 3) E-postamızla giden mesajlarını kişiselleştirin ve otomatikleştirin Kampanya Platformumuz işinizi bir sonraki aşamaya taşımanın mükemmel yoludur. Güçlü araçlarımız ve doğru verilerimiz sayesinde, her zamankinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilecek ve gerçek sonuçları görebileceksiniz. ContactOut'un esnek tüketime dayalı modeliyle yalnızca ihtiyacınız kadar ödeme yapın ve kaliteden veya doğruluktan ödün vermeden B2B satış veya işe alım çabalarınızdan büyük tasarruf edin. Verilerimiz GDPR ve ABD gizlilik yasalarına uygundur. Güvenle daha hızlı bir şekilde potansiyel müşteri adayları arayın. Satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinizi güncel ve doğrulanmış iletişim verileriyle güçlendirin. www.contactout.com adresinden bugün ücretsiz deneyin
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere aktarılabilir. LinkedIn, Crunchbase, AngelList gibi sitelerle çalışan güçlü bir Potansiyel Araştırma ve Satış İstihbaratı yazılımıdır. kendi listelerinizi yükleyebilirsiniz.
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz. InFynd'in 15 milyondan fazla Birleşik Krallık uyumlu SDR'yi içeren hassas B2B veritabanıyla daha fazla anlaşma yapın, bağlanın ve kapatın. Verilerimiz, pazarlama ve satış ekiplerinin giden pazarlama girişimlerini verimli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmesini destekliyor. 2020 yılında kurulan InFynd, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar 100'den fazla müşterinin güvendiği, gelecek vaat eden bir veri aracıdır.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen özel bir potansiyel müşteri listesi oluşturacaktır. Herkesin zaten kullandığı verilerle yetinmeyin! Bunu nasıl yaparız? Talebinizi ilettiğinizde ekibimizin bir üyesi, ideal müşterilerinizi belirlemek için özel web kazıyıcılarımızı çalıştıracaktır. Google Haritalar, LinkedIn, Clutch, D&B ve daha fazlası dahil olmak üzere tonlarca çevrimiçi veri kaynağı kullanıyoruz; ardından gelirleri, çalışan sayısını, kuruluş tarihlerini çapraz kontrol ediyoruz ve hatta her şirketin web sitesinde anahtar kelime kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar kesin doğruluk elde etmemizi sağlar. Daha sonra listenizi, ulaşmanız gereken her karar vericinin iletişim ayrıntılarını manuel olarak arayan özel araştırma ekibimize iletiyoruz. Gerçekten daha iyi bir veri yok!
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popüler araştırma platformlarında yapmakta olduğunuz manuel dışa aktarma işini de otomatikleştirebilirsiniz, böylece veri toplamaya daha az, anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilirsiniz.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlelerine uygun benzersiz arama kriterleri tanımlamasına olanak tanıyan 160'tan fazla filtre içeriyor. Bu filtreler, özellikle kendi özel ihtiyaçlarına göre hedef listeleri oluşturmak için bunları kullanan ajanslar için kullanışlıdır. Arama sonuçları, şirket hakkında bilgi sağlar ve her işletmedeki karar vericiler ve çalışanlar için doğrudan iletişim bilgileri sağlar. Bu kesintisiz süreç, belirli kriterlere uyan şirketleri bulmayı ve araştırmayı diğer dış kaynaklarla veya araçlarla desteklemeye gerek kalmadan kilit paydaşlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır.
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak için harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olun.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin akıllıca müşteri kazanmasına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendirme yoluyla, işletmenin iş bilgileri temelini yeniden yapılandırıyor, kurumsal satın alma bütçesi için benzersiz bir niceliksel değerlendirme sistemi kuruyor ve buna dayalı olarak verimli bir kurumsal müşteri analizi ve eşleştirme sistemi kuruyoruz.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve neleri konuşmanız gerektiğini söylüyor. Basit arayüz, rakipsiz bir zamanlama elde etmenize ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi adil olmayan bir şekilde takip etmenize olanak tanır.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları dahil olmak üzere birinci sınıf iletişim, şirket ve etkinlik bilgileri sağlayarak işletmelerin hayallerindeki potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yenilikçi teknoloji ve önde gelen CRM ve satış ortaklığı ortaklarıyla entegrasyonlarla birleştirilen ileri düzey GDPR ve CCPA uyumluluğu, Cognism'i öngörülebilir bir süreç oluşturmak, bir sonraki en iyi iş fırsatını bulmak ve küresel uyumluluk engellerini aşmak isteyen işletmelerin bir numaralı tercihi haline getiriyor. Cognism'in dünya lideri veriler, uyumluluk ve hedeflemeyle desteklenen sezgisel satış zekası platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
SigParser
sigparser.com
E-postalarınızı Kişilere Dönüştürün. E-postalarınızdan, e-posta imzalarınızdan ve takvimlerinizden her iletişim ayrıntısını otomatik olarak bulun. Kişilerinizin güncel olmasını sağlamak için CRM ve pazarlama uygulamalarıyla kolayca senkronize edin.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith, internet için teknolojinin benimsenmesi, e-ticaret verileri ve kullanım analitiği sağlayan bir web sitesi profil oluşturucu, müşteri adayı oluşturma, rekabet analizi ve iş zekası aracıdır.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta araştırma platformu sağlamak için kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümleri iletişim bilgileri sunar, ancak iş bilgileri genellikle yanlıştır ve e-postalar geri döner. %99 teslim edilebilirlik ile gerçek zamanlı doğrulanmış iletişim verilerine erişin. Wiza'yı bugün kullanmaya başlayın!
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşteriler kazanmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlayan Pazara Çıkma Platformudur. Almanya'nın Echobot'u ile Finlandiya'nın Leadfeeder'ının ortak birleşmesi olan Dealfront'un algoritmaları ve uygulamaları, şeffaflık sunarken ve Avrupa'nın katı ve karmaşık düzenlemelerine uyum sağlarken, diğer araçların erişemediği verilere ve içgörülere erişiyor. Dealfront, satış ve pazarlama sürecinin araçlarını ve aşamalarını tek bir platformda birleştirerek, pazara giriş operasyonunuzun tamamını sürekli bir döngüde optimize eden bir volanı çalıştırır. Sonuç, sürekli olarak iyileştirilen doğruluk, dinamik ve gerçek zamanlı ICP'ler ve anlaşmalarla sonuçlanan daha fazla potansiyel müşteridir.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişimlerini 5 kata kadar büyük ölçüde artırmalarına yardımcı olan bir çözüm paketini güçlendiriyor. Versium'un tescilli veri varlıkları, 2 milyardan fazla iletişim noktası ve 2 trilyondan fazla içgörü özelliği içermekte olup, pazarlamacılara müşteri kazanma gücü veren sektörün en zengin B2B2C kimlik grafiğini ve veri teknolojisi platformunu oluşturmaktadır.
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