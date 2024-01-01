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Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika

Kuruluşlar, müşteri veritabanları, satış geçmişi verileri, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçileri ve diğer kaynaklardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için Lead Mining yazılımından yararlanır. Bu araç, mevcut verilerdeki yeni potansiyel müşterileri ortaya çıkararak veya mevcut müşteriler için ek satış fırsatlarını belirleyerek satış ekibinin anlaşma hattını genişletmede çok önemli bir rol oynar. Madencilik süreci sırasında, satış uzmanları ve pazarlamacılar iletişim bilgileri gibi mevcut müşteri ayrıntılarını da doğrulayabilir ve mevcut müşteriler hakkında yeni bilgiler ekleyerek müşteri verilerinin genel kalitesini artırabilir.

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Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.

Cognism

Cognism

cognism.com

Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

Apify

Apify

apify.com

Web'in işinize yaramasını sağlayın. Apify, bir web tarayıcısında manuel olarak yapabileceğiniz her şeyi otomatikleştirebilir ve bunu geniş ölçekte çalıştırabilir. Web kazıma, veri çıkarma ve web RPA için tek adresiniz biziz.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

Skrapp.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir e-posta bulucudur. Yazılımımız, profesyonellere e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarında yardımcı olmak için genel verileri gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta aracına dönüştürür.

BuiltWith

BuiltWith

builtwith.com

Web teknolojisi bilgi profili oluşturma aracı. Bir web sitesinin neyle oluşturulduğunu öğrenin.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...

Company Guru

Company Guru

company.guru

Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak ...

LeadLoft

LeadLoft

leadloft.com

LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul ...

Wiza

Wiza

wiza.co

LinkedIn'den potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Doğru iletişim bilgileriyle potansiyel müşterileri LinkedIn'den dışarı aktarın ve hedef kitlenizle doğrudan bağlantı kurun.

SigParser

SigParser

sigparser.com

E-postalarınızı Kişilere Dönüştürün. E-postalarınızdan, e-posta imzalarınızdan ve takvimlerinizden her iletişim ayrıntısını otomatik olarak bulun. Kişilerinizin güncel olmasını sağlamak için CRM ve pazarlama uygulamalarıyla kolayca senkronize edin.

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!

ContactOut

ContactOut

contactout.com

Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.

Versium

Versium

versium.com

Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...

Draup

Draup

draup.com

Yetenek Liderleri ve B2B Satış Araştırma Yazılımı için Yapay Zeka Destekli Platform. Draup, Satış ve Yetenek liderlerinin tercih ettiği yapay zeka platformudur.

Albacross

Albacross

albacross.com

Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.

Goava

Goava

goava.com

Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve...

SonarList

SonarList

sonarlist.io

Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.

Charm.io

Charm.io

info.charm.io

Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlele...

Wappalyzer

Wappalyzer

wappalyzer.com

Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.

UpLead

UpLead

uplead.com

Büyümeyi desteklemek için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veri tabanımıza erişin. Yerleşik e-posta doğrulamasıyla UpLead, yüksek kaliteli iş iletişim verilerinde liderdir. 7 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!

LeadPyramid

LeadPyramid

leadpyramid.com

LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini d...

INNGUMA

INNGUMA

innguma.com

INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.

Fork

Fork

fork.ai

Fork, bulut hizmeti şirketlerinin müşterileri akıllıca kazanmalarına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendir...

Findymail

Findymail

findymail.com

Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popü...

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyonu aşkın doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir. 200'de...

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz....

AeroLeads

AeroLeads

aeroleads.com

AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere akta...

Skylead

Skylead

skylead.io

Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...

Coldlytics

Coldlytics

coldlytics.com

Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen öz...

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