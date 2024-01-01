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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kurşun Madenciliği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan
Kuruluşlar, müşteri veritabanları, satış geçmişi verileri, web sitesi trafiği, sosyal medya takipçileri ve diğer kaynaklardaki yeni iş fırsatlarını keşfetmek için Lead Mining yazılımından yararlanır. Bu araç, mevcut verilerdeki yeni potansiyel müşterileri ortaya çıkararak veya mevcut müşteriler için ek satış fırsatlarını belirleyerek satış ekibinin anlaşma hattını genişletmede çok önemli bir rol oynar. Madencilik süreci sırasında, satış uzmanları ve pazarlamacılar iletişim bilgileri gibi mevcut müşteri ayrıntılarını da doğrulayabilir ve mevcut müşteriler hakkında yeni bilgiler ekleyerek müşteri verilerinin genel kalitesini artırabilir.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Apify
apify.com
Web'in işinize yaramasını sağlayın. Apify, bir web tarayıcısında manuel olarak yapabileceğiniz her şeyi otomatikleştirebilir ve bunu geniş ölçekte çalıştırabilir. Web kazıma, veri çıkarma ve web RPA için tek adresiniz biziz.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
AroundDeal
arounddeal.com
Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir e-posta bulucudur. Yazılımımız, profesyonellere e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyalarında yardımcı olmak için genel verileri gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta aracına dönüştürür.
BuiltWith
builtwith.com
Web teknolojisi bilgi profili oluşturma aracı. Bir web sitesinin neyle oluşturulduğunu öğrenin.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak ...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul ...
Wiza
wiza.co
LinkedIn'den potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Doğru iletişim bilgileriyle potansiyel müşterileri LinkedIn'den dışarı aktarın ve hedef kitlenizle doğrudan bağlantı kurun.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
SigParser
sigparser.com
E-postalarınızı Kişilere Dönüştürün. E-postalarınızdan, e-posta imzalarınızdan ve takvimlerinizden her iletişim ayrıntısını otomatik olarak bulun. Kişilerinizin güncel olmasını sağlamak için CRM ve pazarlama uygulamalarıyla kolayca senkronize edin.
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.
Versium
versium.com
Versium, pazarlamacıların birden fazla dijital temas noktasında ve pazarlama kanalında ideal potansiyel müşterilerini daha iyi tanımlamasına, anlamasına ve onlara ulaşmasını sağlayan bir veri teknolojisi şirketidir. Versium'un sektör lideri kimlik çözünürlüğü ve öngörü motoru, pazarlamacıların erişi...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...
Draup
draup.com
Yetenek Liderleri ve B2B Satış Araştırma Yazılımı için Yapay Zeka Destekli Platform. Draup, Satış ve Yetenek liderlerinin tercih ettiği yapay zeka platformudur.
Albacross
albacross.com
Hedef kitlenizi anlamak, görünmeyen potansiyel müşterileri ortaya çıkarmak ve pazarlama ve satış verimliliğini artırmak için her kaydı zenginleştirmek için Birinci Taraf Amaç Verileri.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve...
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlele...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
UpLead
uplead.com
Büyümeyi desteklemek için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veri tabanımıza erişin. Yerleşik e-posta doğrulamasıyla UpLead, yüksek kaliteli iş iletişim verilerinde liderdir. 7 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini d...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin müşterileri akıllıca kazanmalarına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendir...
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popü...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyonu aşkın doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir. 200'de...
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere akta...
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen öz...
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz....