Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Müşteri adayı istihbarat yazılımı, şirketlerin müşteri adayı verilerini geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyarak iletişim bilgilerinin doğruluğunu sağlar. Bu süreç, mevcut verilerin doğrulanmasını ve doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket bilgileri ve iş unvanları gibi ek ayrıntılarla desteklenmesini içerir. İş iletişim bilgilerinin özel doğası ve istenmeyen iletişimden genel olarak hoşlanmama göz önüne alındığında, öncü istihbarat yazılımını kullanmak şirketler için paha biçilmez bir seçim haline geliyor. Bu çözüm öncelikle satış departmanları tarafından kullanılıyor, ancak pazarlama ekipleri de kampanyalarını optimize etmek ve potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde hedeflemek için bundan yararlanabilir.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
Clay
clay.com
Clay, kullanıcıların veriyle zenginleştirilmiş kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir AI aracıdır.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Closely
closelyhq.com
Closely, her ölçekten işletme için bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Linkedin ağı yönetimi ve B2B e-posta kontakları dışa aktarma imkanı sunar.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin e-posta pazarlama çabalarını geliştirmek için tasarlanmış, sınırsız e-posta gönderimi ve geniş bir B2B müşteri veritabanı sunan bir platformdur.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'den iletişim bilgilerini otomatik olarak toplayan bir Chrome uzantısıdır. Kullanıcılar, potansiyel müşterileri yönetebilir ve e-posta kampanyaları düzenleyebilir.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai, B2B satışları için potansiyel müşteri üretimi, satış zekası ve otomatik iletişim süreçleri sunan AI tabanlı bir platformdur.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.
Grata
grata.com
Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo, şirket e-posta arama, LinkedIn Sales Navigator dışa aktarma ve toplu e-posta doğrulama gibi araçlar sunan bir e-posta bulma uygulamasıdır.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
HeyReach
heyreach.io
HeyReach, ajanslar ve ekipler için LinkedIn otomasyon yazılımıdır. Birden fazla hesaptan bağlantı talepleri ve mesajlar göndermeyi kolaylaştırır.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.
Reverse Contact
reversecontact.com
Reverse Contact, e-posta adresiyle LinkedIn profillerini bulup, çalışan/şirket bilgileri sunan bir veri zenginleştirme aracıdır.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.
ContactOut
contactout.com
ContactOut, B2B potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini bulma ve doğrulama için kullanılan bir platformdur. LinkedIn ile entegre çalışır ve geniş bir veritabanına sahiptir.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com, makine öğrenimi ve yapay zeka ile desteklenen B2B iletişim platformudur. Satış ve pazarlama için karar vericilere doğru iletişim bilgileri sağlar.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect, potansiyel müşteri yönetimi, akıllı sıralar oluşturma ve kampanya analizi yapma imkanı sunan bulut tabanlı bir araçtır. 14 gün ücretsiz deneme mevcut.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales, B2B satışlarını derin öğrenme ile iyileştiren bir satış zekası ve lead üretim platformudur. Asya pazarlarında uzmanlaşmıştır.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla birebir kişisel tanıtımlarla etkileşim kurmasına yardımcı olur.
Draup
draup.com
Draup, AI destekli bir platform olup, insan kaynakları ve satış liderleri için veri odaklı içgörüler sunarak iş gücü planlaması ve satış stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, satış ve pazarlama ekiplerine veri sağlamak için tasarlanmış bir B2B istihbarat platformudur. Müşteri hedefleme ve iletişim bilgileri sunar.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
LeadIQ
leadiq.com
Leadiq, satış ekiplerine potansiyel müşteri verilerini bulma, satış tetikleyicilerini takip etme ve kişiselleştirilmiş mesajlar gönderme imkanı sunan bir platformdur.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, müşteri etkileşimlerini, satış verilerini ve pazarlama çabalarını merkezi bir platformda kolayca yönetmek için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert, isim ve şirket alanıyla e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, toplu arama ve e-posta doğrulama özellikleri sunar.
Collective[i]
collectivei.com
Collective[i], satış verilerini, ekipleri ve süreçleri optimize eden bir uygulamadır. Verileri otomatik olarak toplar ve yönetim için analizler sunar.
FullContact
fullcontact.com
FullContact, kullanıcıların iletişim bilgilerini yönetmelerini sağlayan bir platformdur. Verileri birleştirir ve senkronize eder.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY uygulaması, CRM verilerini otomatik olarak güncelleyerek ve geliştirecek şekilde tasarlanmıştır. Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP ile entegrasyon sunar.
Tomba
tomba.io
Tomba, B2B satışları için e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, profesyonellere doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurma imkanı sunar.
DiscoverData
discoverdata.ai
DiscoverData uygulaması, anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini (mobil numara, e-posta) ücretsiz olarak bulur.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
LeadPost
leadpost.com
LeadPost, web sitenizi ziyaret eden kişilerin isimlerini, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını görmenizi sağlar. Tek bir kod satırı ile çalışır.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, CRM verilerini otomatik olarak temizleyen, zenginleştiren ve doğrulayan bir SaaS çözümüdür. GDPR uyumludur ve insan müdahalesi olmadan çalışır.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine doğru şirketlerdeki doğru kişilerin e-posta ve telefon numaralarını sağlayan bir veri platformudur.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, B2B işletmeler için iletişim bilgisi keşfi ve veri zenginleştirme sağlayan bir platformdur, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırır.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, B2B pazarlamacılara piyasa analizi ve hedef hesap belirleme konusunda yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
Clearout
clearout.io
Clearout, e-posta doğrulama ve yönetim aracı olarak işletmelerin e-posta listelerini temiz ve güncel tutmasına yardımcı olur.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla profesyonel ve özgeçmiş içeren bir veritabanıdır. İleri düzey filtreleme ile potansiyel adayları bulmanıza yardımcı olur.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, potansiyel müşteri bilgilerini hızlıca bulup depolamaya yardımcı olan bir e-posta bulma ve yönetim platformudur.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış takımlarının müşteri bulma süreçlerini optimize etmek için makine öğrenimi ve araştırmacılar kullanarak pazarlama ve satış hizmetleri sunar.
Cognism
cognism.com
Cognizm, işletmelerin doğrulanmış iletişim verileri ile potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir B2B araştırma platformudur.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel alıcıları otomatik olarak sunarak toplantı ayarlamalarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
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