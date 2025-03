Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayvan

Clearout

clearout.io

Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek, geri dönüşleri azaltarak ve teslim edilebilirlik oranlarını iyileştirerek e-postalarınızın hedeflenen alıcılara ulaşmasını sağlar. Clearout ile her potansiyel müşteriye verimli bir şekilde ulaşabilir ve satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Clearout'un E-posta Doğrulama ve E-posta Doğrulama hizmetleri, sıcak potansiyel müşterileri yanınızda tutarken temiz ve güncel bir e-posta listesi tutmanıza yardımcı olacak çeşitli yollar sunar. Hizmetlerimizden yararlanmanın bazı yolları şunlardır: 1) Kesin bir e-posta listesi oluşturun: Clearout'un E-posta Bulucu aracıyla, potansiyel müşterilerinizin önceden doğrulanmış e-posta adreslerini, yalnızca adlarını ve şirket/alan adlarını girerek zahmetsizce alabilirsiniz. 2) Mevcut müşteri verilerini doğrulayın: Toplu E-posta Doğrulayıcımız, çok sayıda e-posta adresini %98'in üzerinde dikkate değer bir doğrulukla doğrulayabilir. Bu, mevcut e-posta listenizi güncellemenize ve geçersiz ve riskli e-posta adreslerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. 3) Yeni girişleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın: Clearout'un gerçek zamanlı E-posta Doğrulaması ile her yeni müşteriyi veya aboneyi giriş noktasında anında doğrulayabilirsiniz. Bu, e-posta listenizin güncel ve doğru kalmasını sağlar ve geçersiz veya sahte adreslere e-posta göndermekten kaçınabilirsiniz. E-posta Doğrulaması: Temizleme e-posta doğrulama aracı, verilerinizdeki her e-posta adresinin durumunu belirlemek için 20'den fazla hassas doğrulama kontrolü gerçekleştirerek %98'in üzerinde doğruluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük olarak doğrulanan 15 milyondan fazla e-posta adresiyle Clearout, meşru potansiyel müşterileri tespit ederek ve kötüye kullanım, spam tuzakları, yazım hataları, geçici e-postalar ve diğerleri gibi geçersiz e-posta adreslerini kaldırarak işletmelere yardımcı olur