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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
Müşteri adayı istihbarat yazılımı, şirketlerin müşteri adayı verilerini geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyarak iletişim bilgilerinin doğruluğunu sağlar. Bu süreç, mevcut verilerin doğrulanmasını ve doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket bilgileri ve iş unvanları gibi ek ayrıntılarla desteklenmesini içerir. İş iletişim bilgilerinin özel doğası ve istenmeyen iletişimden genel olarak hoşlanmama göz önüne alındığında, öncü istihbarat yazılımını kullanmak şirketler için paha biçilmez bir seçim haline geliyor. Bu çözüm öncelikle satış departmanları tarafından kullanılıyor, ancak pazarlama ekipleri de kampanyalarını optimize etmek ve potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde hedeflemek için bundan yararlanabilir.
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VoilaNorbert
voilanorbert.com
Norbert, herkesin kurumsal e-posta adresini bulabilen ve onu dönüşümü teşvik eden verilerle zenginleştirebilen akıllı bir müşteri adayı oluşturma aracıdır.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, Japonya, Hindistan ve ABD) sağlamaktan gurur duymaktadır. Dünya çapında 9000'den fazla teknolojiyi, 1000 amaç konusunu ve 10 milyondan fazla şirketi takip ediyoruz. OceanFrogs, odak noktasını istediğiniz şirketlerin ayrıntılı listesine getirecek şekilde ekiplere, ürünlere ve hizmetlere göre arama sağlar. OceanFrogs platformu, doğru müşterileri ve doğru ortakları belirlemek için (aynı zamanda) kullanılıyor. Hem kanal ortaklarını hem de müşteri hattını oluşturabilirsiniz. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud müşterilerimizden bazılarıdır. Küçük şirketlerin yanı sıra büyük şirketlerle de çalışıyoruz. 2017 yılında başladık. Bulut, RPA, bilgi güvenliği, yetenek yönetimi, analitik gibi birçok dikey alanda pazarlama/satış hizmeti verdik. Müşterilerimiz ürün ve hizmet şirketlerine odaklanmaktadır. Birincil müşterilerimiz, uluslararası müşterileri hedefleyen ve kişiselleştirilmiş desteğe odaklanmak isteyen müşterilerimizdir.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmenizi ve müşterilerinizi korumak için bulut tabanlı yazılım kullanıyoruz; dolayısıyla güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok. Potansiyel müşteri bulmanın daha güvenli bir dünyasına atlamaya hazırsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın: https://account.we-connect.io/signup
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu, Dropcontact'ı %100 GDPR uyumlu tek çözüm haline getiriyor. Otomatik temizleme, otomatik kopya tespiti ve birleştirmenin yanı sıra veri zenginleştirme (e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn profilleri vb.), satış ve pazarlama ekiplerine zaman kazandırır ve ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numaralarını bulun. Platformumuza Google, Microsoft ve Netflix gibi Fortune 500 şirketlerinin %76'sından fazlasındaki 1,4 milyon satış, pazarlama ve işe alım uzmanı güvenmektedir. Temel özelliklerimiz kullanıcılar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece kolayca şunları yapabilirsiniz: 1) Arama Portalımızla kaliteli potansiyel müşterileri tek bir yerden hızlı bir şekilde bulun 2) LinkedIn potansiyel müşteri adaylarınızı Chrome Uzantımızla güçlendirin 3) E-postamızla giden mesajlarını kişiselleştirin ve otomatikleştirin Kampanya Platformumuz işinizi bir sonraki aşamaya taşımanın mükemmel yoludur. Güçlü araçlarımız ve doğru verilerimiz sayesinde, her zamankinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilecek ve gerçek sonuçları görebileceksiniz. ContactOut'un esnek tüketime dayalı modeliyle yalnızca ihtiyacınız kadar ödeme yapın ve kaliteden veya doğruluktan ödün vermeden B2B satış veya işe alım çabalarınızdan büyük tasarruf edin. Verilerimiz GDPR ve ABD gizlilik yasalarına uygundur. Güvenle daha hızlı bir şekilde potansiyel müşteri adayları arayın. Satış, pazarlama ve işe alım ekiplerinizi güncel ve doğrulanmış iletişim verileriyle güçlendirin. www.contactout.com adresinden bugün ücretsiz deneyin
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, 700 milyondan fazla doğrulanmış B2B potansiyel müşterisinden oluşan geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların ideal müşterilerini zahmetsizce keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu, sektöre, şirket büyüklüğüne, konuma ve gelire göre hedeflenen müşteri kazanımını sağlayan gelişmiş filtreler ve anahtar kelimelerle tamamlanmaktadır. Success.ai ayrıca sınırsız e-posta gönderme hesapları sunarak kullanıcıların itibarlarını etkilemeden her gün binlerce e-posta göndermelerine olanak tanır. Aracın ısınma özelliği, maksimum e-posta dağıtım verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur ve e-postaları spam'den uzak tutarak gönül rahatlığı sağlar ve gelen kutusu teslimatını garanti eder. Yapay zeka destekli yazma işlevi, kullanıcıların özel e-postaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır, marka özgünlüğünü korumak ve veri odaklı bir etki yaratmak için yapay zekadan yararlanır. Yapay zeka kişiselleştirmesi, etkileşim ve yanıt oranlarını daha da artırarak kullanıcıların daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. Ek özellikler arasında potansiyel müşteri yanıtlarını ve anlaşma kapanışlarını kolaylaştıran InboxHub ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için güçlü kampanya analizleri yer alır. Araç aynı zamanda e-posta gönderimini birden fazla hesap arasında organik olarak dağıtmak için gelen kutusu rotasyonunun yanı sıra teslim edilebilirliği korumak için e-posta doğrulama ve toplu alan adı testi de sunar. Genel olarak Success.ai, işletmelerin büyümelerini hızlandırmaya ve soğuk e-posta kampanyalarında maksimum etki ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir çözümdür.
Skylead
skylead.io
Potansiyel müşterilerinizle temas noktalarını en üst düzeye çıkarmak için çok kanallı destek, if/else eylemlerini kullanın ve sınırsız e-posta hesapları bağlayın. Skylead, akıllı LinkedIn otomasyon aracınız ve soğuk e-posta yazılımınızdır.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Ombit
ombit.tech
OmBit: En İyi Satış ve Araştırma Aracınız! OmBit ile Tanışın: Potansiyel Müşteri Kazanma Gücünüz! Potansiyel müşteri yaratma çabalarınızı artırmak mı istiyorsunuz? Başka yere bakmayın! OmBit potansiyel müşteri bulma yönteminizde devrim yaratmak için burada. Kullanışlı tarayıcı uzantımızla, LinkedIn ve diğer desteklenen web sitelerinden potansiyel müşterileri zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Liderleri aldıktan sonra gerisini biz hallederiz! Akıllı sistemimiz, her kullanıcının e-posta adresini hızlı bir şekilde belirleyip doğrulayarak doğru ve güvenilir veriler sağlayacaktır. Artık geçersiz kişilerle zaman kaybetmenize gerek yok! Ama hepsi bu değil! Ayrıca kendi potansiyel müşteri listelerinizi de yükleyebilirsiniz; biz de onları kontrol edeceğiz. Bunları geçerli, riskli veya geçersiz olarak sınıflandıracağız ve size potansiyel müşterilerinizin kalitesi hakkında net bir fikir vereceğiz. Şimdi kampanyaların heyecan verici dünyasına dalalım! Dinamik yer tutucuları kullanarak e-posta erişiminizi kişiselleştirin. E-postalarınızı göndermek için mükemmel saati ve günü seçin. Yanıt yoksa otomatik olarak ikinci bir mesaj göndermek için bir takip sırası ayarlayın. Ve tahmin et ne oldu? Sinir ağımız ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza bile yardımcı olabilir! Kampanyalarınızdan haberdar olmak mı istiyorsunuz? Gelen Kutusu özelliğimiz sizi ilgilendiriyor! Burada, platformumuzda e-posta kampanyalarınızın istatistiklerini takip edin, yanıtları görüntüleyin ve görüşmelere katılın. Potansiyel müşteri yaratmak için kendi komuta merkezinize sahip olmak gibi bir şey! Ve durun, dahası da var! OmBit ayrıca güçlü ekip işbirliği özellikleri sunar. İş arkadaşlarınızı çalışma alanınıza katılmaya ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaya davet edin. Üretkenliği en üst düzeye çıkarın ve birleşik bir güç olarak mükemmel sonuçlar elde edin! O halde OmBit ile potansiyel müşteri neslinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Bugün başlayın ve işletmenizin yeni zirvelere yükselişini izleyin!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo, şirket e-posta araması, LinkedIn Sales Navigator Export, toplu e-posta doğrulama ve daha fazlası gibi yüksek kaliteli e-posta bulma araçları sağlar. Tescilli e-posta doğrulama sistemimizle, tümünü yakala (tümünü kabul et) e-postalarını doğrularız. Öncü nesil uzmanların ve SDR'nin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.
Pharow
pharow.com
Pharow, randevularınızı ve B2B satışlarınızı artıracak en kolay B2B potansiyel müşteri bulma aracıdır. 3 tıklamayla gelecekteki müşterilerinizi ve onların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Platformumuz, potansiyel müşterilerinizi içgörülere (büyüme, işe alım, kullanılan teknoloji vb.) göre bulmanızı ve segmentlere ayırmanızı, onların iletişim bilgilerini bulmanızı ve bunları CRM'nize göndermenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve iş gelişiminiz için doğru kararları vermenize olanak tanıyan platformumuzda 1 milyondan fazla şirket, 5 milyon profesyonel karar verici ve 1324 filtre bulunmaktadır. Potansiyel müşteri arayışınızda vites yükseltmek istiyorsanız gelip Pharow'u test edin.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales, derin öğrenmenin gücüyle B2B satışlarını dönüştürmek için benzersiz bir konuma sahip, satış zekası ve potansiyel müşteri yaratmada küresel bir liderdir. Platformumuz milyonlarca geleneksel veri noktasını işliyor ve dönüşüm olasılığı daha yüksek olan potansiyel alıcıları belirlemek için bunları eyleme geçirilebilir bilgilerle zenginleştiriyor. Bizi diğerlerinden ayıran şey, ABD'nin lider nesil oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan bir niş olan Asya pazarlarındaki benzersiz uzmanlığımızdır. Ayrıca, benzersiz bir
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Bağlandıktan sonra Trueleads, izin odaklı bir telefon görüşmesi veya toplantıyı güvence altına almak için otomatik olarak bir dizi özel mesaj ve/veya InMail göndermeye başlayacaktır. Trueleads'in benzersiz bulut tabanlı otomasyon ve yapay zeka platformunu kullanarak ayda 5000'den fazla yeni hedeflenen karar vericiyle iletişime geçebilirsiniz. Güçlü yapay zeka platformumuza iltifat etmek amacıyla, herhangi bir otomasyonun başarılı olması için insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Burası Trueleads'in tüm değişkenler üzerinde sizinle birlikte çalıştığı yerdir, böylece en iyi sonuçları alırsınız ve LinkedIn'de güvende kalırsınız. - Sosyal Satışta En İyi Uygulamalar - Linkedin Profil İncelemesi - Hedef Kitleyi İyileştirme - Sıralı Mesajlaşma Desteği Platformumuzla birleştirilen bu öğeler, müşterilerimize gönül rahatlığı sağlarken kaliteli, uygun maliyetli potansiyel müşteriler ve hızlı yatırım getirisi yaratır.
snapADDY
snapaddy.com
snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağlardan, şirket web sitelerinden veya e-posta imzalarından elde edilen bilgiler için otomatik olarak öneriler alırsınız. Entegre e-posta doğrulayıcı, en uyumlu e-posta adresini arar. Bu, manuel çalışmayı azaltır ve CRM veri kalitesinin en üst düzeyde olmasını sağlar! snapADDY DataQuality, diğer CRM sistemleri için tarayıcı uzantısı olarak da mevcuttur. Ücretsiz bir kartvizit tarayıcı dahildir. Birçok akıllı işlev: • Akıllı Otomatik Tamamlama ve Güncelleyici ile müşteri adayları, kişiler ve hesaplar oluşturun ve güncelleyin • Eksik değerleri tamamlamak için kişi verilerini panonuzdan yapıştırın • Yapay zeka kullanarak kişi yakalama • Müşteri adaylarının, kişilerin ve hesapların otomatik olarak yinelenen kontrolü • Envanter verileri e-posta imzalarına dayalı güncelleme • Şirket verileri ve iletişim bilgilerinin nitelikli araştırması • Eksik iletişim verilerinin kolayca eklenmesi • Yazmadan CRM'ye veri aktarımı • Akıllı telefonunuz için ücretsiz kartvizit tarayıcı Neden snapADDY DataQuality? • Salesforce, SAP ve Microsoft Dynamics CRM ile sorunsuz entegrasyon • Garantili artan veri kalitesi • CRM'niz için daha yüksek kullanıcı kabulü • Pazarlama ve satışta daha fazla verimlilik • İş akışlarının basitleştirilmesi • Çalışma zamanından tasarruf • Merkezi veri yönetimi
HeyReach
heyreach.io
Ajansların ve ekiplerin LinkedIn erişimlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan LinkedIn otomasyon yazılımı! Piyasadaki tek ajansın ilk LinkedIn otomasyon aracıyla, birden fazla senkronize hesaptan sınırsız bağlantı isteklerini ve mesajlarını güvenle gönderin. Neler dahildir: - Kuruluşunuzdaki tüm LinkedIn hesapları için Birleşik Kontrol Paneli - Tek bir kampanyada çoklu hesap rotasyonu - Sonsuz A/B kopya testi - Yapay zekayla son derece kişiselleştirilmiş bağlantı isteği mesajları - Tüm LinkedIn hesaplarınız için Tek Gelen Kutusu - Tümünü yönetin HeyReach'ten LinkedIn potansiyel müşterileriniz - HubSpot ve Pipedrive'a yerel entegrasyon - CSV'deki Sales Navigator'dan sınırsız kişileri dışa aktarın
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen özel bir potansiyel müşteri listesi oluşturacaktır. Herkesin zaten kullandığı verilerle yetinmeyin! Bunu nasıl yaparız? Talebinizi ilettiğinizde ekibimizin bir üyesi, ideal müşterilerinizi belirlemek için özel web kazıyıcılarımızı çalıştıracaktır. Google Haritalar, LinkedIn, Clutch, D&B ve daha fazlası dahil olmak üzere tonlarca çevrimiçi veri kaynağı kullanıyoruz; ardından gelirleri, çalışan sayısını, kuruluş tarihlerini çapraz kontrol ediyoruz ve hatta her şirketin web sitesinde anahtar kelime kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar kesin doğruluk elde etmemizi sağlar. Daha sonra listenizi, ulaşmanız gereken her karar vericinin iletişim ayrıntılarını manuel olarak arayan özel araştırma ekibimize iletiyoruz. Gerçekten daha iyi bir veri yok!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic, büyüme korsanları, kurucular, pazarlama yöneticileri ve dijital ajanslar için hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyon platformudur. GrowMeOrganic ile LinkedIn gibi B2B platformlarından ve Google Haritalar gibi B2C platformlarından e-postaları alabilirsiniz. Sınırsız damlama kampanyaları ve çok daha fazlasını gönderin.
LeadFuze
leadfuze.com
Herhangi bir iş profesyonelinin iletişim bilgilerini bulun. Tüm pazar segmentlerini veya belirli bireyleri veya hesapları arayın. Satış görevlileri, işe alım görevlileri ve pazarlamacılar tarafından ideal potansiyel müşteri ve aday listelerini oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılır. LeadFuze, size en yeni potansiyel müşterileri sunmaya devam etmek için dünyanın profesyonel verilerini bir araya getirir. Bu potansiyel aramadır, otomatiktir!
BetterContact
bettercontact.rocks
BetterContact, tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.
zaplify
zaplify.com
Zaplify, şirketlerin yeni müşteriler bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olan modern satış zekası ve etkileşim platformudur. Linkedin URL'si, e-posta ve telefon aracılığıyla 600 milyon ilgili potansiyel müşteriye doğrudan erişim sağlayan veritabanımız aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi bulun. Sosyal medya ve otomatik e-posta dizileri ile çok kanallı destek yoluyla bir sonraki müşterilerinizle verimli bir şekilde iletişim kurun.
Reverse Contact
reversecontact.com
Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir. Benzersiz bir arama, CVS yükleme ve hatta bir API sunan Ters İletişim, her tür şirkete ve müşteri adayı yaklaşımına uyarlanmıştır. Özetle, kapalı anlaşmayı kontrol edin, onaylayın, etkinleştirin ve patlatın.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Clearout
clearout.io
Clearout, e-postalar yoluyla potansiyel müşteri adaylarını belirleme ve onlarla bağlantı kurma sürecini kolaylaştırarak satış ve pazarlama çalışmalarınızı geliştiren tek noktadan bir çözümdür. Aracımız, gerçek zamanlı ve toplu e-posta doğrulaması ve e-posta doğrulama yoluyla erişiminizi genişleterek, geri dönüşleri azaltarak ve teslim edilebilirlik oranlarını iyileştirerek e-postalarınızın hedeflenen alıcılara ulaşmasını sağlar. Clearout ile her potansiyel müşteriye verimli bir şekilde ulaşabilir ve satış potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Clearout'un E-posta Doğrulama ve E-posta Doğrulama hizmetleri, sıcak potansiyel müşterileri yanınızda tutarken temiz ve güncel bir e-posta listesi tutmanıza yardımcı olacak çeşitli yollar sunar. Hizmetlerimizden yararlanmanın bazı yolları şunlardır: 1) Kesin bir e-posta listesi oluşturun: Clearout'un E-posta Bulucu aracıyla, potansiyel müşterilerinizin önceden doğrulanmış e-posta adreslerini, yalnızca adlarını ve şirket/alan adlarını girerek zahmetsizce alabilirsiniz. 2) Mevcut müşteri verilerini doğrulayın: Toplu E-posta Doğrulayıcımız, çok sayıda e-posta adresini %98'in üzerinde dikkate değer bir doğrulukla doğrulayabilir. Bu, mevcut e-posta listenizi güncellemenize ve geçersiz ve riskli e-posta adreslerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. 3) Yeni girişleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın: Clearout'un gerçek zamanlı E-posta Doğrulaması ile her yeni müşteriyi veya aboneyi giriş noktasında anında doğrulayabilirsiniz. Bu, e-posta listenizin güncel ve doğru kalmasını sağlar ve geçersiz veya sahte adreslere e-posta göndermekten kaçınabilirsiniz. E-posta Doğrulaması: Temizleme e-posta doğrulama aracı, verilerinizdeki her e-posta adresinin durumunu belirlemek için 20'den fazla hassas doğrulama kontrolü gerçekleştirerek %98'in üzerinde doğruluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Günlük olarak doğrulanan 15 milyondan fazla e-posta adresiyle Clearout, meşru potansiyel müşterileri tespit ederek ve kötüye kullanım, spam tuzakları, yazım hataları, geçici e-postalar ve diğerleri gibi geçersiz e-posta adreslerini kaldırarak işletmelere yardımcı olur
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi Grafiği Diffbot'un Bilgi Grafiği ürünü, kuruluşlar, ürünler, makaleler, etkinlikler ve daha fazlasını içeren 10 milyardan fazla varlıktan oluşan dünyanın en büyük bağlamsal veritabanıdır. Knowledge Graph'ın yenilikçi NLP ve olgu ayrıştırma teknolojileri, varlıkları 1 trilyondan fazla veriyi içeren bağlamsal veritabanlarına bağlar
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir soğuk e-posta platformu da dahildir. Hunter, basit ama güçlü araçlarla satış görevlilerinin, işe alım görevlilerinin ve pazarlamacıların diğer profesyonellere ulaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Hunter web'i tarar ve halka açık profesyonel e-posta adreslerini indeksler. Bir şirketteki doğru kişiyi bulmak veya önceden tanımlanmış profesyonellerle nasıl iletişime geçileceğini öğrenmek için verilere basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolayca erişilebilir.
Grata
grata.com
Grata, birleşme ve satın almalar için lider iş geliştirme çözümüdür. Grata, anlaşma yapma iş akışını orta ölçekli pazar şirketlerini bulmanıza, araştırmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümde birleştirir. 400 Milyar Doların üzerinde AUM'a güç sağlayan Grata, daha fazla orta pazar anlaşması bulmak ve kapatmak için gereken rekabet avantajını sağlıyor. Grata ile iş geliştirme stratejilerinde devrim yaratan dünyanın önde gelen birleşme ve satın alma firmalarına, yönetim danışmanlarına ve şirketlerine katılın.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için teknolojiden yararlanan Enrich gibi ürünleri içerir. FullContact'ın genel merkezi Denver, Colorado, ABD'dedir ve Dallas (ABD) ve Kochi'de (Hindistan) ofisleri bulunmaktadır.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
Cognism
cognism.com
Cognism, dünya çapında 1000'den fazla gelir ekibinin güvendiği, veri kalitesi ve uyumluluk için yeni bir standart belirleyen, uluslararası satış zekasında liderdir. Bilişsellik, firma grafikleri, teknografi, satış tetikleyici olaylar, amaç verileri, doğrulanmış iş e-postaları ve telefonla doğrulanmış cep telefonu numaraları dahil olmak üzere birinci sınıf iletişim, şirket ve etkinlik bilgileri sağlayarak işletmelerin hayallerindeki potansiyel müşterilerle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Yenilikçi teknoloji ve önde gelen CRM ve satış ortaklığı ortaklarıyla entegrasyonlarla birleştirilen ileri düzey GDPR ve CCPA uyumluluğu, Cognism'i öngörülebilir bir süreç oluşturmak, bir sonraki en iyi iş fırsatını bulmak ve küresel uyumluluk engellerini aşmak isteyen işletmelerin bir numaralı tercihi haline getiriyor. Cognism'in dünya lideri veriler, uyumluluk ve hedeflemeyle desteklenen sezgisel satış zekası platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.