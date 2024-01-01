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Lider İstihbarat Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda

Müşteri adayı istihbarat yazılımı, şirketlerin müşteri adayı verilerini geliştirmesine ve doğrulamasına olanak tanıyarak iletişim bilgilerinin doğruluğunu sağlar. Bu süreç, mevcut verilerin doğrulanmasını ve doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket bilgileri ve iş unvanları gibi ek ayrıntılarla desteklenmesini içerir. İş iletişim bilgilerinin özel doğası ve istenmeyen iletişimden genel olarak hoşlanmama göz önüne alındığında, öncü istihbarat yazılımını kullanmak şirketler için paha biçilmez bir seçim haline geliyor. Bu çözüm öncelikle satış departmanları tarafından kullanılıyor, ancak pazarlama ekipleri de kampanyalarını optimize etmek ve potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde hedeflemek için bundan yararlanabilir.

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Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

Signals

Signals

getsignals.ai

Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.

Clay

Clay

clay.com

İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.

Closely

Closely

closelyhq.com

En İyi LinkedIn Otomasyon Aracı: ✔️Kişiselleştirilmiş Kampanyalar Oluşturun ✔️Satış Kanalını Yönetin ✔️Verimliliği Takip Edin ✔️CRM Araçları ile Yerel Olarak Entegre Edin. ⭐50 Kredi ÜCRETSİZ.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...

Success.ai

Success.ai

success.ai

Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...

Swordfish.ai

Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

Daha Az Çalışın, Daha Fazla Başarıya Ulaşın, Daha Yüksek Satışlar. EtrafındaDeal platformunda daha fazla B2B kişisi bulun, kayıtları zenginleştirin ve doğrulayın, otomatik iş akışlarıyla etkileşime geçin ve daha fazla anlaşma yapın. Dünya çapında işletmenizin büyümesini hızlandırın.

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon dolardan fazla olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine...

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.

Metadata

Metadata

metadata.io

Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...

Reverse Contact

Reverse Contact

reversecontact.com

Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir....

We-Connect

We-Connect

we-connect.io

We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmeni...

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarla...

Infotelligent

Infotelligent

infotelligent.com

Infotelligent, tek bir arayüzden potansiyel müşterileri gerçek zamanlı olarak doğrulamanıza, alıcı verilerini zenginleştirmenize, e-posta ve çağrı iş akışlarını çalıştırmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza olanak tanır.

Cognism

Cognism

cognism.com

Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.

HeyReach

HeyReach

heyreach.io

Ajansların ve ekiplerin LinkedIn erişimlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan LinkedIn otomasyon yazılımı! Piyasadaki tek ajansın ilk LinkedIn otomasyon aracıyla, birden fazla senkronize hesaptan sınırsız bağlantı isteklerini ve mesajlarını güvenli bir şekilde gönderin. Neler dahildir: - Kuruluşun...

Tomba

Tomba

tomba.io

Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veriler Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı

DiscoverData

DiscoverData

discoverdata.ai

30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...

ContactOut

ContactOut

contactout.com

Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.

RealtimeCRM

RealtimeCRM

realtimecrm.co.uk

RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.

Prospeo

Prospeo

prospeo.io

Prospeo, şirket e-posta araması, LinkedIn Sales Navigator Export, toplu e-posta doğrulama ve daha fazlası gibi yüksek kaliteli e-posta bulma araçları sağlar. Tescilli e-posta doğrulama sistemimizle, tümünü yakala (tümünü kabul et) e-postalarını doğrularız. Öncü nesil uzmanların ve SDR'nin hedeflerin...

LeadPost

LeadPost

leadpost.com

Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.

snapADDY

snapADDY

snapaddy.com

snapADDY DataQuality, CRM'niz için veri kalitesini yükselticidir: Akıllı çözüm, potansiyel müşterileri, ilgili kişileri ve hesapları doğrudan Salesforce, Microsoft Dynamics ve SAP Sales Cloud arayüzlerinde oluşturmanıza ve güncellemenize yardımcı olur. İletişim verilerini girerken, ticari sosyal ağl...

Dropcontact

Dropcontact

dropcontact.com

Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu...

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius,...

Lusha

Lusha

lusha.com

Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...

Draup

Draup

draup.com

Yetenek Liderleri ve B2B Satış Araştırma Yazılımı için Yapay Zeka Destekli Platform. Draup, Satış ve Yetenek liderlerinin tercih ettiği yapay zeka platformudur.

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.

Clearout

Clearout

clearout.io

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BetterContact

BetterContact

bettercontact.rocks

BetterContact, mevcut tüm B2B e-postalarını tek bir araçta, fiyatın çok altında bir fiyata bulmak için 15'ten fazla veri kaynağına erişim sağlar - potansiyel müşteri listenize göre en uygun sağlayıcı sırasını bulan entegre bir yapay zeka ile.

LeadMine

LeadMine

leadmine.net

LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden...

useArtemis

useArtemis

useartemis.co

Potansiyel müşteri bulun, e-postalarla zenginleştirin ve çok kanallı kampanyalar başlatın. Sosyal yardım çabalarınızı güçlendirin, potansiyel müşterileri çıkarın ve zenginleştirin, ardından Linkedin ve E-postalar aracılığıyla çok kanallı kampanyalar başlatın.

Amplemarket

Amplemarket

amplemarket.com

Siz satışa odaklanırken Amplemarket sıkıcı işlerle ilgilenir. Bu, potansiyel müşteri yaratma, e-posta erişimi ve otomatik pilotta potansiyel müşteri yeterliliğidir.

UpLead

UpLead

uplead.com

Büyümeyi desteklemek için doğru ve gerçek zamanlı doğrulanmış B2B veri tabanımıza erişin. Yerleşik e-posta doğrulamasıyla UpLead, yüksek kaliteli iş iletişim verilerinde liderdir. 7 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın!

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