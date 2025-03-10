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Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
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LeadFuze
leadfuze.com
Herhangi bir iş profesyonelinin iletişim bilgilerini bulun. Tüm pazar segmentlerini veya belirli bireyleri veya hesapları arayın. Satış görevlileri, işe alım görevlileri ve pazarlamacılar tarafından ideal potansiyel müşteri ve aday listelerini oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanılır. LeadFuze, size en yeni potansiyel müşterileri sunmaya devam etmek için dünyanın profesyonel verilerini bir araya getirir. Bu potansiyel aramadır, otomatiktir!
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Act-On
act-on.com
ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve neleri konuşmanız gerektiğini söylüyor. Basit arayüz, rakipsiz bir zamanlama elde etmenize ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi adil olmayan bir şekilde takip etmenize olanak tanır.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin akıllıca müşteri kazanmasına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendirme yoluyla, işletmenin iş bilgileri temelini yeniden yapılandırıyor, kurumsal satın alma bütçesi için benzersiz bir niceliksel değerlendirme sistemi kuruyor ve buna dayalı olarak verimli bir kurumsal müşteri analizi ve eşleştirme sistemi kuruyoruz.
Company Guru
company.guru
Company Guru uygulaması, birçok şirketin iş verilerine erişim sağlar, piyasa analizi yapmayı kolaylaştırır ve hedef liste oluşturmayı hızlandırır.
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlelerine uygun benzersiz arama kriterleri tanımlamasına olanak tanıyan 160'tan fazla filtre içeriyor. Bu filtreler, özellikle kendi özel ihtiyaçlarına göre hedef listeleri oluşturmak için bunları kullanan ajanslar için kullanışlıdır. Arama sonuçları, şirket hakkında bilgi sağlar ve her işletmedeki karar vericiler ve çalışanlar için doğrudan iletişim bilgileri sağlar. Bu kesintisiz süreç, belirli kriterlere uyan şirketleri bulmayı ve araştırmayı diğer dış kaynaklarla veya araçlarla desteklemeye gerek kalmadan kilit paydaşlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır.
Findymail
findymail.com
Findymail, B2B e-posta adreslerini bulup doğrulayan ve LinkedIn gibi platformlarla veri ihraç sürecini otomatikleştiren bir uygulamadır.
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz. InFynd'in 15 milyondan fazla Birleşik Krallık uyumlu SDR'yi içeren hassas B2B veritabanıyla daha fazla anlaşma yapın, bağlanın ve kapatın. Verilerimiz, pazarlama ve satış ekiplerinin giden pazarlama girişimlerini verimli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmesini destekliyor. 2020 yılında kurulan InFynd, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar 100'den fazla müşterinin güvendiği, gelecek vaat eden bir veri aracıdır.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, potansiyel müşterileri bulup iletişim bilgilerini çıkaran bir yazılımdır. Verileri kaydetme ve çeşitli platformlara aktarma imkanı sunar.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer, web sitelerindeki teknolojileri tanımlayan bir araçtır. Kullanıcıların rekabet analizi ve dijital stratejileri hakkında bilgi edinmelerini sağlar.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo, web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp potansiyel müşteri oluşturarak işletmelere daha iyi satış yapma imkanı veren bir B2B aracıdır.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek işletmelere potansiyel müşteri bilgileri sunan bir B2B yazılımıdır.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satışlar için e-posta adreslerini bulma ve veri zenginleştirme aracı olarak LinkedIn profillerinden doğrulanmış e-posta kaynakları sağlar.
BuiltWith
builtwith.com
BuiltWith, web sitelerinin kullandığı teknolojileri ve yazılımları analiz eden bir araçtır, pazar araştırması ve rekabet analizi için veriler sağlar.
SigParser
sigparser.com
SigParser, e-postalardan iletişim bilgilerini otomatik olarak çıkararak kullanıcıların veritabanlarını güncellemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Apify
apify.com
Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Ombit
ombit.tech
OmBit: En İyi Satış ve Araştırma Aracınız! OmBit ile Tanışın: Potansiyel Müşteri Kazanma Gücünüz! Potansiyel müşteri yaratma çabalarınızı artırmak mı istiyorsunuz? Başka yere bakmayın! OmBit potansiyel müşteri bulma yönteminizde devrim yaratmak için burada. Kullanışlı tarayıcı uzantımızla, LinkedIn ve diğer desteklenen web sitelerinden potansiyel müşterileri zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Liderleri aldıktan sonra gerisini biz hallederiz! Akıllı sistemimiz, her kullanıcının e-posta adresini hızlı bir şekilde belirleyip doğrulayarak doğru ve güvenilir veriler sağlayacaktır. Artık geçersiz kişilerle zaman kaybetmenize gerek yok! Ama hepsi bu değil! Ayrıca kendi potansiyel müşteri listelerinizi de yükleyebilirsiniz; biz de onları kontrol edeceğiz. Bunları geçerli, riskli veya geçersiz olarak sınıflandıracağız ve size potansiyel müşterilerinizin kalitesi hakkında net bir fikir vereceğiz. Şimdi kampanyaların heyecan verici dünyasına dalalım! Dinamik yer tutucuları kullanarak e-posta erişiminizi kişiselleştirin. E-postalarınızı göndermek için mükemmel saati ve günü seçin. Yanıt yoksa otomatik olarak ikinci bir mesaj göndermek için bir takip sırası ayarlayın. Ve tahmin et ne oldu? Sinir ağımız ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza bile yardımcı olabilir! Kampanyalarınızdan haberdar olmak mı istiyorsunuz? Gelen Kutusu özelliğimiz sizi ilgilendiriyor! Burada, platformumuzda e-posta kampanyalarınızın istatistiklerini takip edin, yanıtları görüntüleyin ve görüşmelere katılın. Potansiyel müşteri yaratmak için kendi komuta merkezinize sahip olmak gibi bir şey! Ve durun, dahası da var! OmBit ayrıca güçlü ekip işbirliği özellikleri sunar. İş arkadaşlarınızı çalışma alanınıza katılmaya ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaya davet edin. Üretkenliği en üst düzeye çıkarın ve birleşik bir güç olarak mükemmel sonuçlar elde edin! O halde OmBit ile potansiyel müşteri neslinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Bugün başlayın ve işletmenizin yeni zirvelere yükselişini izleyin!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, müşteri etkileşimlerini, satış verilerini ve pazarlama çabalarını merkezi bir platformda kolayca yönetmek için tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
Prospeo
prospeo.io
Prospeo, şirket e-posta arama, LinkedIn Sales Navigator dışa aktarma ve toplu e-posta doğrulama gibi araçlar sunan bir e-posta bulma uygulamasıdır.
Pharow
pharow.com
Pharow, randevularınızı ve B2B satışlarınızı artıracak en kolay B2B potansiyel müşteri bulma aracıdır. 3 tıklamayla gelecekteki müşterilerinizi ve onların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Platformumuz, potansiyel müşterilerinizi içgörülere (büyüme, işe alım, kullanılan teknoloji vb.) göre bulmanızı ve segmentlere ayırmanızı, onların iletişim bilgilerini bulmanızı ve bunları CRM'nize göndermenizi sağlar. Potansiyel müşterilerinizi hedeflemenize ve iş gelişiminiz için doğru kararları vermenize olanak tanıyan platformumuzda 1 milyondan fazla şirket, 5 milyon profesyonel karar verici ve 1324 filtre bulunmaktadır. Potansiyel müşteri arayışınızda vites yükseltmek istiyorsanız gelip Pharow'u test edin.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales, derin öğrenmenin gücüyle B2B satışlarını dönüştürmek için benzersiz bir konuma sahip, satış zekası ve potansiyel müşteri yaratmada küresel bir liderdir. Platformumuz milyonlarca geleneksel veri noktasını işliyor ve dönüşüm olasılığı daha yüksek olan potansiyel alıcıları belirlemek için bunları eyleme geçirilebilir bilgilerle zenginleştiriyor. Bizi diğerlerinden ayıran şey, ABD'nin lider nesil oyuncuları tarafından sıklıkla gözden kaçırılan bir niş olan Asya pazarlarındaki benzersiz uzmanlığımızdır. Ayrıca, benzersiz bir
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olacaktır. Bağlandıktan sonra Trueleads, izin odaklı bir telefon görüşmesi veya toplantıyı güvence altına almak için otomatik olarak bir dizi özel mesaj ve/veya InMail göndermeye başlayacaktır. Trueleads'in benzersiz bulut tabanlı otomasyon ve yapay zeka platformunu kullanarak ayda 5000'den fazla yeni hedeflenen karar vericiyle iletişime geçebilirsiniz. Güçlü yapay zeka platformumuza iltifat etmek amacıyla, herhangi bir otomasyonun başarılı olması için insan dokunuşuna ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Burası Trueleads'in tüm değişkenler üzerinde sizinle birlikte çalıştığı yerdir, böylece en iyi sonuçları alırsınız ve LinkedIn'de güvende kalırsınız. - Sosyal Satışta En İyi Uygulamalar - Linkedin Profil İncelemesi - Hedef Kitleyi İyileştirme - Sıralı Mesajlaşma Desteği Platformumuzla birleştirilen bu öğeler, müşterilerimize gönül rahatlığı sağlarken kaliteli, uygun maliyetli potansiyel müşteriler ve hızlı yatırım getirisi yaratır.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
HeyReach
heyreach.io
HeyReach, ajanslar ve ekipler için LinkedIn otomasyon yazılımıdır. Birden fazla hesaptan bağlantı talepleri ve mesajlar göndermeyi kolaylaştırır.
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen özel bir potansiyel müşteri listesi oluşturacaktır. Herkesin zaten kullandığı verilerle yetinmeyin! Bunu nasıl yaparız? Talebinizi ilettiğinizde ekibimizin bir üyesi, ideal müşterilerinizi belirlemek için özel web kazıyıcılarımızı çalıştıracaktır. Google Haritalar, LinkedIn, Clutch, D&B ve daha fazlası dahil olmak üzere tonlarca çevrimiçi veri kaynağı kullanıyoruz; ardından gelirleri, çalışan sayısını, kuruluş tarihlerini çapraz kontrol ediyoruz ve hatta her şirketin web sitesinde anahtar kelime kontrolleri yapıyoruz. Bütün bunlar kesin doğruluk elde etmemizi sağlar. Daha sonra listenizi, ulaşmanız gereken her karar vericinin iletişim ayrıntılarını manuel olarak arayan özel araştırma ekibimize iletiyoruz. Gerçekten daha iyi bir veri yok!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic, büyüme korsanları, kurucular, pazarlama yöneticileri ve dijital ajanslar için hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış otomasyon platformudur. GrowMeOrganic ile LinkedIn gibi B2B platformlarından ve Google Haritalar gibi B2C platformlarından e-postaları alabilirsiniz. Sınırsız damlama kampanyaları ve çok daha fazlasını gönderin.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, yapılandırılmamış web verilerini yapılandırılmış veri tabanlarına dönüştüren bir veri çıkarma aracıdır.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterileri tanımlayıp takip etmesine yardımcı olan bir satış zekası platformudur.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
Closely
closelyhq.com
Closely, her ölçekten işletme için bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Linkedin ağı yönetimi ve B2B e-posta kontakları dışa aktarma imkanı sunar.
useArtemis
useartemis.co
Potansiyel müşteri bulun, e-postalarla zenginleştirin ve çok kanallı kampanyalar başlatın. Sosyal yardım çabalarınızı güçlendirin, potansiyel müşterileri çıkarın ve zenginleştirin, ardından Linkedin ve E-postalar aracılığıyla çok kanallı kampanyalar başlatın.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai, B2B satışları için potansiyel müşteri üretimi, satış zekası ve otomatik iletişim süreçleri sunan AI tabanlı bir platformdur.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk, yapay zeka destekli B2B pazarlama otomasyon platformudur. Pazarlama ve satış ekipleri için çok yararlı olabilecek bir dizi özelliğe sahiptir; bunlar arasında: -Organik ve ücretli web trafiğini belirleme: Bu, ekiplerin web sitelerine en fazla trafiği hangi kanalların çektiğini anlamalarına ve bu web sitelerini ziyaret eden potansiyel müşterileri belirlemelerine yardımcı olabilir. ürünlerine veya hizmetlerine ilgi duyduklarını zaten belirtmişlerdir. -Potansiyel potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerinin zenginleştirilmesi: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri daha etkili bir şekilde nitelendirmesine ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -İdeal Müşteri Profili (ICP) parametrelerini yapılandırmak ve Hedef Hesap listesi oluşturmak: Bu, ekiplerin çabalarını en umut verici potansiyel müşterilere odaklamasına ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olabilir. -Listeler Oluşturma ve Hesapları/Kişileri CRM ile gerçek zamanlı olarak senkronize etme: Bu, ekiplerin CRM verilerini güncel tutmalarına ve her zaman en alakalı potansiyel müşteriler üzerinde çalıştıklarından emin olmalarına yardımcı olabilir. -Özel LLM ile son derece kişiselleştirilmiş e-posta gönderme: Bu, ekiplerin daha ilgi çekici ve etkili e-posta kampanyaları oluşturmasına yardımcı olabilir. -Önemli Müşteriler/Kişiler web sitenizi ziyaret ettiğinde Slack Uyarılarının ayarlanması: Bu, ekiplerin potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde takip etmelerine ve anlaşmaları tamamlama şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir. -Genel olarak Revmonk, ekiplerin iş akışlarını otomatikleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmelerine yardımcı olabilecek çok sayıda özelliğe sahiptir.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
VoilaNorbert
voilanorbert.com
VoilaNorbert, isim ve şirket alanıyla e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, toplu arama ve e-posta doğrulama özellikleri sunar.
DiscoverData
discoverdata.ai
30 gün içinde gelirinizi 2 katına çıkarın. AI, tüm anonim web sitesi ziyaretçilerinin iletişim bilgilerini keşfeder, verileri (cep telefonu numaraları, e-postalar) ücretsiz olarak alır!
Tomba
tomba.io
Tomba, B2B satışları için e-posta adresi bulma ve doğrulama aracı olup, profesyonellere doğru potansiyel müşterilerle bağlantı kurma imkanı sunar.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir hedef kitleye yönelik e-posta destek kampanyaları oluşturmak için yüz milyonlarca tüketici kaydı. Customers.ai satış destek otomasyonları, dünya çapındaki her iş kolunda ve ülkede bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılmaktadır.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ve bunları satış ve pazarlama sistemlerine bağlamak isteyen B2B işletmeleri için mükemmel bir çözüm olarak hizmet vermektedir. . Salespanel ile potansiyel müşterilerinizi tanımlayın, takip edin, nitelendirin ve analiz edin.
zaplify
zaplify.com
Zaplify, şirketlerin yeni müşteriler bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olan modern satış zekası ve etkileşim platformudur. Linkedin URL'si, e-posta ve telefon aracılığıyla 600 milyon ilgili potansiyel müşteriye doğrudan erişim sağlayan veritabanımız aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi bulun. Sosyal medya ve otomatik e-posta dizileri ile çok kanallı destek yoluyla bir sonraki müşterilerinizle verimli bir şekilde iletişim kurun.
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