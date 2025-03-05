Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

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Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt, tam anlamıyla Gmail ve diğer Google çalışma alanı uygulamalarınızda yaşayan bir satış otomasyon aracıdır. Satış ekiplerinin potansiyel müşterileri yönetmesine, müşteri ilişkilerini beslemesine, satış ilerlemesini izlemesine ve daha fazla anlaşmayı kapatmasına yardımcı olur. Nethunt CRM hakkında daha fazla bilgi 🙂 Müşteri tabanınızı düzenleyin Müşteri tabanınızı en verimli şekilde organize etmek için Nethunt'taki Core CRM özelliklerini kullanın. ✓ Sonsuza dek sıkıcı veri girişine veda edin. ✓ Verilerinizi her zaman temiz tutmak için Nethunt’un kopya önleme özelliğini kullanın. ✓ Gerekli alanlarda, ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmak için verilerinizi izler. ✓ Müşteri tabanınız, uygun erişim yönetimi ile sızıntılardan veya meraklı gözlerden korunan bir yerde güvenli bir şekilde saklanır. 📞 Birden çok kanaldan yeni potansiyel müşteriler yakalayın Nethunt CRM, farklı kaynaklardan yeni olası satışlar almanızı ve CRM kayıtlarında iletişim iletişimi almanızı sağlayan birden fazla araçla entegre edilmiştir. ✓ Gelen ve giden çağrılardan yeni olası satışlar oluşturun ✓ Web sitesi sohbetlerini yeni potansiyel müşterilere çevirin ✓ Sosyal medya platformlarından yeni olası satışlar alın ✓ Habercilerden CRM'ye yeni olası satışlar ekleyin ✓ Özel web formlarından olası satışları yakalama 📋 Segmentler ve müşteriler taban Müşteri tabanınızı, çeşitli makrolar - iş unvanı, ihtiyaç, şirket büyüklüğü ve daha fazlasını kullanarak kişiselleştirilmiş sahalar göndermek için hedeflenen segmentlere ayırın. ✓ Kişilerinizi segmentlere ayırmak için özel filtreler ve görünümler kullanın. ✓ Kendiniz için sınırsız sayıda segment kaydedin veya bunları ekiple paylaşın. ✓ Yeni kullanıcılar belirli parametrelerle eşleştiğinde bu segmentler otomatik olarak güncellendi. 💲 Satış boru hattı oluşturun Kontakları potansiyel müşterilere dönüştürün ve güzel, fonksiyonel boru hattını aşağı itin. ✓ Yeni fırsatlar, değerleri, kapanma olasılığı ve beklenen kapanış tarihi ekleyin. ✓ Track Fırsatlar Boru Hattı aşamalarında ilerleme. ✓ Boru hattının her aşamasında sıkışmış geliri bilin ✓ Spot bloke edilen olası satışlar ve bunları satın almaya nasıl zorlayacağınız. ✓ Ürün ve hizmetleriniz için bir veya birkaç özel boru hattı oluşturun. ✓ Güvenebileceğiniz tahminler oluşturun. ⭕ Görevleri yönetin İş gününüzü düzenleyin ve ekibinizin iş yükünü yönetin. Hepsi Gmail içinde. ✓ Görevleri yönetin ve Gmail içindeki ekibinizle işbirliği yapın. ✓ Belirli kriterlere veya yuvarlak robin algoritmasına göre görevleri otomatik olarak atayın. ✓ Görevleri e -postalara ve CRM kayıtlarına bağlayın. ✓ Gününüzü planlamak için günlük görevleri sindirin. 🤖 Gmail'deki satış süreçlerini otomatikleştirin Nethunt CRM, kullanıcıların olası satış sürecini otomatikleştirmelerine olanak tanır - olası satıştan anlaşmaların boru hattı aşamasına kadar bildirimlere kadar. ✓ Farklı kaynaklardan olası satışları yakalayın ve bunları CRM'nize ekleyin. ✓ Yöneticileri liderlere atayın ve kişiselleştirilmiş otomatik çekirdekler kurun. ✓ Davranışlarına bağlı olarak potansiyel müşterileri otomatik olarak önceliklendirin ✓ Dizileri beslemek için dizileri ayarlayın. ✓ E -posta konuşmalarını, sohbetleri, CRM profillerini otomatik olarak bağlayın. ✓ Bir algoritmanın, olası satışların yanıtına göre bir sonraki boru hattı aşamasına geçmesini sağlayın. ✓ Takım için otomatik görevler oluşturun. ✓ Boru hattında önemli değişiklikler olduğunda ekibe bildirimler ayarlayın. ✓ Veri girişini otomatikleştirin. ✉️ E -posta Otomasyonu ✓ Gmail'de kişisel ve paylaşılan e -posta şablonları oluşturun. ✓ Tekrarlayan e -postaları kolayca ve hızlı bir şekilde yazın. ✓ E -posta şablonlarını özel alanlarla kişiselleştirin. ✓ Günlük e -posta yazışmaları, e -posta kampanyaları veya otomatik e -posta dizilerinde e -posta şablonlarını kullanın. 📩 E -posta İzleme Gmail'de e -postanızın açılmasını ve tıklamalarını izleyin. ✓ Alıcının e-postalarınızı gerçek zamanlı olarak görüntüleyeceğini, ne zaman ve ne sıklıkta görüntüleyeceğini bilin. ✓ İnsanların ekibiniz için bilgi sağlamak için e -postalarınızı ne zaman açtığını bilin. ✓ Kaç kez e -postaları açtıklarına veya bağlantılara tıkladıklarına göre olası satışları önceliklendirin. ✓ Normal e -postalar, e -posta kampanyaları ve otomatik e -posta dizileri için e -posta izleme kullanın. 🔁 E -posta kampanyaları Gmail'de e-posta kampanyaları ve takip kampanyaları gönderin. ✓ Özel segmentlere veya tüm müşteri tabanınıza e -posta kampanyaları gönderin. ✓ Önceki e-posta kampanyalarına takip e-postalarını ayarlayın. ✓ Kampanyaları izleyin İstatistikler: açılır, tıklar, abonelikten çıkar, sıçrar ve yanıtlar. ✓ Gmail, Nethunt SMTP veya kendi SMTP sunucunuz üzerinden e -posta kampanyaları gönderin. 📊 Satış raporları Nethunt CRM'deki raporlarla kilit iş metriklerini ve takım performansını izleyin. ✓ Tüm ekibin ve her yöneticinin etkinliğini ayrı ayrı izleyin - gönderilen e -posta sayısı, yapılan sunumlar, yapılan çağrılar vb. ✓ Önceki dönemlere kıyasla iş büyümesini analiz edin - kapalı anlaşmaların sayısı ve elde edilen gelir. ✓ Geliri, bir yönetici tarafından, belirli bir ürün tarafından, ülkeye göre parçalayarak analiz edin. ✓ Kota kazanımınızı izleyin. ✓ Anlaşmalar kaybetme nedenlerini analiz edin. ✓ Güvenebileceğiniz bir satış tahmini oluşturun.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
Reverse Contact
reversecontact.com
Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir. Benzersiz bir arama, CVS yükleme ve hatta bir API sunan Ters İletişim, her tür şirkete ve müşteri adayı yaklaşımına uyarlanmıştır. Özetle, kapalı anlaşmayı kontrol edin, onaylayın, etkinleştirin ve patlatın.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta araştırma platformu sağlamak için kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak için harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olun.
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft, ekibinizi ihtiyacınız olan her şeyle donatır. İster CEO'lar, yöneticiler veya yatırımcılar olsun, LeadLoft iletişim bilgilerini ortaya çıkaracak ve anlaşmayı tamamlayabilmeniz için sizinle iletişime geçecektir. Birinin iletişim bilgilerine mi ihtiyacınız var? Seni yakaladık. Onları meşgul etmeniz mi gerekiyor? Sorun değil. Bunları izlemeniz ve dönüştürmeniz mi gerekiyor? Bitti ve bitti.
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
User.com
user.com
User.com, müşterileriniz için tek bir veri kaynağı kullanarak etkileşimi artırmayı ve dönüşümü iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada Pazarlama Otomasyonu platformudur. Müşterilere çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşın: e-posta, canlı sohbet, sohbet robotu, anında bildirimler, dinamik sayfa içeriği ve çok daha fazlası; hepsi tek bir yerde mevcut. Pazarlama Otomasyonu ile ilgileniyor musunuz? Ön ödeme olmadan 14 günlük ücretsiz denememizi kullanın: http://bit.ly/2wrc3Ax Çeşitli entegrasyonlar sunuyoruz - Google Etiket Yöneticisi, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV'ye kolayca bağlanın, Gmail, Freshmail, Email Labs ve çok daha fazlası! Tam liste için buradaki entegrasyon sayfamıza bakın: http://bit.ly/38Dsxn2 Hem küçük hem de büyük işletmeler için gerçek zamanlı bir müşteri ve etkileşim aracı olan User.com, dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle ve bırak araçlarıyla pazarlama otomasyon süreçleri, pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve müşterilerinizin sürekli ilgisini çekecek otomatik eylem yolları oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarınıza kişiselleştirilmiş mesajları doğru zamanda iletmek için Tetikleyicileri, Koşulları ve Eylemleri kullanın. Kullanıcılarınızla gerçek zamanlı olarak sürekli etkileşimde bulunmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz - Canlı sohbet aracımızın entegrasyonuyla gerçek zamanlı ve dünya çapında bağlantı kurabilirsiniz. Tüm konuşmalar saklanır ve bağlanır. En son mesajları istediğiniz zaman arayın ve aralarında basit bağlantılarla güncellemeleri e-posta yoluyla kullanıcılara gönderin.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, markaların çekilişler, hediyeler, yarışmalar, anında kazançlar, yönlendirme kampanyaları ve daha fazlası gibi dijital pazarlama promosyonlarını oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir yazılım aracıdır. Yazılım paketi, promosyonları optimize etmek için A/B testi, mevcut pazarlama yığınınıza bağlanmak için güçlü entegrasyonlar, katılımcı sahtekarlığını/spam önleme, çok markalı işlemler için kullanıcı yönetimi, sosyal eylemler aracılığıyla ek promosyon girişleri ve ayrıntılı bilgi gibi özellikler sunar. Katılımcı bilgilerinin analitiği.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ platformu, daha akıllıca potansiyel müşteriler bulmanıza ve satış hattını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Potansiyel verileri bulun, satış tetikleyicilerini takip edin ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirin. Satış araştırması hiç bu kadar zor olmamıştı. Potansiyel müşterileriniz her gün satıcılar tarafından spesifik olmayan, özelleştirilmemiş, genel mesajlarla bombalanıyor. Satış ekipleri nasıl satış yapılacağını unutmuş değil... ancak şirket olarak ölçeklenmenin ve büyümenin tek yolu bu oldu. LeadIQ olarak, geniş ölçekte özelleştirilmiş, kişisel mesajlarla doğru kişilere ulaşarak daha akıllıca potansiyel müşteriler bulabileceğinize ve satış hattını daha hızlı oluşturabileceğinize inanıyoruz. Potansiyel müşteri bulma platformumuz, potansiyel verileri bulmanıza, satış tetikleyicilerini takip etmenize ve soğuk erişimi tek bir yerden kişiselleştirmenize olanak tanır. Patentli yapay zeka teknolojimizden yararlanarak potansiyel müşteri bulmanın sinir bozucu, manuel ve düpedüz zor kısımlarını ortadan kaldırıyoruz, böylece potansiyel müşteri adaylığını yeniden kişiselleştirmeye odaklanabilirsiniz. Geniş ölçekte kişiselleştirme yoluyla daha fazla yanıt alın, daha fazla toplantı rezervasyonu yapın ve daha fazla işlem hattı oluşturun. Beklentileri hayal edin.
Closely
closelyhq.com
Closely, solo girişimcilerden özel satış ekiplerine sahip markalara kadar her büyüklükteki işletmeye yönelik bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Otomatik sosyal yardım kampanyaları başlatın, Linkedin ağınızı büyütün ve yönetin, B2B e-posta kişilerini dışa aktarın ve satış hedeflerinize her zamankinden daha hızlı ulaşın.
Gleam
gleam.io
Gleam, işletmelerin eylemlere odaklanmasına yardımcı olan bir büyüme pazarlama platformudur. Bir eylem istediğiniz herhangi bir şey olabilir; bir e-posta abonesi, bir Facebook beğenisi, bir Twitter takipçisi veya #hashtag aracılığıyla şirketinizden bahseden biri olabilir.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Clickback
clickback.com
Clickback, hızlandırılmış büyüme için bir B2B e-posta potansiyel müşteri oluşturma yazılımıdır. Güçlü çözümümüz, pazarlamacıların satın aldıkları veya beklemede oldukları B2B kişileri listelerini e-postayla göndermelerine olanak tanıyarak onları sıcak, kabul edilen potansiyel müşterilere dönüştürür. Mevcut pazarlama otomasyonu ve e-posta gönderme hizmetleri bunu yapmanıza izin vermez.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platformlarını birleştirir.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiklerine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaretçi profilleri oluşturur, çevrimiçi davranışlarına ve etkileşimlerine ilişkin verileri toplar ve ardından atanan hesap yöneticisi tarafından belirlenen parametrelere göre onlara bir potansiyel müşteri puanı atar. LeadBoxer ile satış ekipleri web sitesi ziyaretçilerini, sayfa ve video görüntülemelerini, belge indirme işlemlerini izleyebilir ve trafik kaynaklarını ölçebilir. Belirlenen satış elemanı, LeadBoxer tarafından atanan potansiyel müşteri puanını etkilemek için çeşitli potansiyel müşteri özelliklerinin (sektör, sayfa görüntüleme sayısı vb.) önemini ayarlayabilir. Bir müşteri adayı kalifiye olmaya hazır olduğunda, LeadBoxer sorumlu satış görevlisini (veya kişileri) rapor eder ve bilgilendirir. İlgili satış elemanı, olası satışların herhangi bir zamanda incelenebileceği, atanabileceği veya kaldırılabileceği LeadBoxer uygulaması aracılığıyla potansiyel müşterileriyle doğrudan iletişime geçebilir. LeadBoxer, gelişmiş bir API aracılığıyla CRM'ler ve diğer satış araçlarıyla bütünleşir.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM, tüm işletmenizi birleştirerek tek bir bulut tabanlı sistemle herkesin daha iyi çalışmasına, birlikte çalışmasına ve doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur. Pazarlama daha yüksek kaliteli potansiyel müşteriler yaratabilir, satışlar daha fazla anlaşma yapabilir, finans hızlı ve kolay bir şekilde fatura kesebilir ve destek olağanüstü hizmet sunabilir. Tüm cihazlarda her zaman, her yerde güvenli erişim ve mevcut sistemlerinizle kusursuz entegrasyon sayesinde Çalışma Kitapları, ekiplerinize müşterilerinizin 360 derecelik tek bir görünümünü sunarak doğru şeylere odaklanmalarına ve karar vermek için ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı bilgileri almalarına yardımcı olur. . Çalışma kitapları, müşterileri işletmenizin merkezine yerleştirmenize ve uzun vadeli geliri sürdürülebilir bir şekilde artıran kalıcı, kârlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
Tomba
tomba.io
Tomba.io, B2B satışları ve e-posta pazarlaması için bir E-posta Bulucudur. Profesyonellere yardımcı olacak gelişmiş bir araştırma aracı sağlamak için Robotlarımızı kullanarak kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz Geniş ölçekte veri Doğrudan kaynaktan Teknoloji odaklı
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere aktarılabilir. LinkedIn, Crunchbase, AngelList gibi sitelerle çalışan güçlü bir Potansiyel Araştırma ve Satış İstihbaratı yazılımıdır. kendi listelerinizi yükleyebilirsiniz.
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz. InFynd'in 15 milyondan fazla Birleşik Krallık uyumlu SDR'yi içeren hassas B2B veritabanıyla daha fazla anlaşma yapın, bağlanın ve kapatın. Verilerimiz, pazarlama ve satış ekiplerinin giden pazarlama girişimlerini verimli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmesini destekliyor. 2020 yılında kurulan InFynd, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar 100'den fazla müşterinin güvendiği, gelecek vaat eden bir veri aracıdır.
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popüler araştırma platformlarında yapmakta olduğunuz manuel dışa aktarma işini de otomatikleştirebilirsiniz, böylece veri toplamaya daha az, anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilirsiniz.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
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