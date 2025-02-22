Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

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Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
Yeni Uygulama Gönder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Wiza
wiza.co
Doğru B2B iletişim bilgilerini bulmak acı vericidir. Satış görevlilerinin %40'ı potansiyel müşteri bulmanın işlerinin en zor kısmı olduğunu söylüyor. LinkedIn güncel bir potansiyel müşteri havuzu sunuyor ancak LinkedIn dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmanın basit bir yolu yok. Veritabanı çözümleri iletişim bilgileri sunar, ancak iş bilgileri genellikle yanlıştır ve e-postalar geri döner. %99 teslim edilebilirlik ile gerçek zamanlı doğrulanmış iletişim verilerine erişin. Wiza'yı bugün kullanmaya başlayın!
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Alıcı seviyesindeki tek niyet platformunu işleten INTENTIVE, gerçek zamanlı bilgiler sunuyor
Closely
closelyhq.com
Closely, solo girişimcilerden özel satış ekiplerine sahip markalara kadar her büyüklükteki işletmeye yönelik bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Otomatik sosyal yardım kampanyaları başlatın, Linkedin ağınızı büyütün ve yönetin, B2B e-posta kişilerini dışa aktarın ve satış hedeflerinize her zamankinden daha hızlı ulaşın.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Grata
grata.com
Grata, birleşme ve satın almalar için lider iş geliştirme çözümüdür. Grata, anlaşma yapma iş akışını orta ölçekli pazar şirketlerini bulmanıza, araştırmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümde birleştirir. 400 Milyar Doların üzerinde AUM'a güç sağlayan Grata, daha fazla orta pazar anlaşması bulmak ve kapatmak için gereken rekabet avantajını sağlıyor. Grata ile iş geliştirme stratejilerinde devrim yaratan dünyanın önde gelen birleşme ve satın alma firmalarına, yönetim danışmanlarına ve şirketlerine katılın.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM, araştırma ve veri girişinde size saatler kazandırır. İhtiyacınız olan bilgiyi otomatik olarak bulacağız.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts, 50 milyondan fazla çalışan profesyonelin ve CV'nin derlenmiş bir veritabanıdır. Potansiyel müşteri yaratma, pazarlama ve işe alım çabalarınızı artırın. Mükemmel potansiyel müşterilerinizi ve adaylarınızı bulmak için gelişmiş filtrelemeyi kullanın. Piyasadaki en uygun fiyatlı ve kullanımı kolay iletişim veritabanı ve CV aramasıdır.
HeyReach
heyreach.io
Ajansların ve ekiplerin LinkedIn erişimlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olan LinkedIn otomasyon yazılımı! Piyasadaki tek ajansın ilk LinkedIn otomasyon aracıyla, birden fazla senkronize hesaptan sınırsız bağlantı isteklerini ve mesajlarını güvenle gönderin. Neler dahildir: - Kuruluşunuzdaki tüm LinkedIn hesapları için Birleşik Kontrol Paneli - Tek bir kampanyada çoklu hesap rotasyonu - Sonsuz A/B kopya testi - Yapay zekayla son derece kişiselleştirilmiş bağlantı isteği mesajları - Tüm LinkedIn hesaplarınız için Tek Gelen Kutusu - Tümünü yönetin HeyReach'ten LinkedIn potansiyel müşterileriniz - HubSpot ve Pipedrive'a yerel entegrasyon - CSV'deki Sales Navigator'dan sınırsız kişileri dışa aktarın
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini daha da ileriye taşımasına yardımcı olan bir satış zekası aracıdır. E-postayla pazarlama ve telefonla pazarlama kampanyaları için doğru B2B müşterilerini belirlemede şirketler için ideal bir çözümdür. Leadpyramid, Bilgi Teknolojileri (BT), Sağlık Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama veya herhangi bir sektördeki herhangi bir karar verici listesi için veri sağlama kapasitesine sahiptir. Çözüm, çok sayıda kuruluşun müşteri odaklı pazarlama yaklaşımları için doğru özelleştirilmiş çözümü tedarik etmelerine ve oluşturmalarına yardımcı oldu. LeadPyramid, gerçek zamanlı olarak doğrulanan ve veritabanı teslim doğruluğundan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan bir veritabanı oluşturuyor.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve neleri konuşmanız gerektiğini söylüyor. Basit arayüz, rakipsiz bir zamanlama elde etmenize ve potansiyel müşterilerinizi ve müşterilerinizi adil olmayan bir şekilde takip etmenize olanak tanır.
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin akıllıca müşteri kazanmasına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendirme yoluyla, işletmenin iş bilgileri temelini yeniden yapılandırıyor, kurumsal satın alma bütçesi için benzersiz bir niceliksel değerlendirme sistemi kuruyor ve buna dayalı olarak verimli bir kurumsal müşteri analizi ve eşleştirme sistemi kuruyoruz.
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak için harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olun.
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlelerine uygun benzersiz arama kriterleri tanımlamasına olanak tanıyan 160'tan fazla filtre içeriyor. Bu filtreler, özellikle kendi özel ihtiyaçlarına göre hedef listeleri oluşturmak için bunları kullanan ajanslar için kullanışlıdır. Arama sonuçları, şirket hakkında bilgi sağlar ve her işletmedeki karar vericiler ve çalışanlar için doğrudan iletişim bilgileri sağlar. Bu kesintisiz süreç, belirli kriterlere uyan şirketleri bulmayı ve araştırmayı diğer dış kaynaklarla veya araçlarla desteklemeye gerek kalmadan kilit paydaşlarla iletişime geçmeyi kolaylaştırır.
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popüler araştırma platformlarında yapmakta olduğunuz manuel dışa aktarma işini de otomatikleştirebilirsiniz, böylece veri toplamaya daha az, anlaşmaları kapatmaya daha fazla odaklanabilirsiniz.
Infynd
infynd.com
InFynd tek noktadan veri zekası çözümüdür. Basit ve kullanıcı dostu potansiyel müşteri bulma aracımız, niş pazarınızdaki doğru potansiyel müşterileri belirlemenize ve onlara ulaşmanıza yardımcı olur. %95 teslim edilebilirlik oranıyla Birleşik Krallık'ta en fazla GDPR uyumlu B2B bağlantısına sahibiz. InFynd'in 15 milyondan fazla Birleşik Krallık uyumlu SDR'yi içeren hassas B2B veritabanıyla daha fazla anlaşma yapın, bağlanın ve kapatın. Verilerimiz, pazarlama ve satış ekiplerinin giden pazarlama girişimlerini verimli ve etkili bir şekilde ölçeklendirmesini destekliyor. 2020 yılında kurulan InFynd, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar 100'den fazla müşterinin güvendiği, gelecek vaat eden bir veri aracıdır.
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads, yalnızca ilgili potansiyel müşterileri bulmakla kalmayıp aynı zamanda iletişim ayrıntılarını da bulan güçlü bir web tabanlı Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımıdır. Tüm veriler hesabınıza kaydedilebilir, dışa aktarılabilir ve SalesForce, Zapier, HubSpot, Mailchimp vb. diğer sitelere aktarılabilir. LinkedIn, Crunchbase, AngelList gibi sitelerle çalışan güçlü bir Potansiyel Araştırma ve Satış İstihbaratı yazılımıdır. kendi listelerinizi yükleyebilirsiniz.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo'nun, anonim web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürerek rakiplerinizden daha fazla ve daha iyi satışlar elde etmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bir potansiyel müşteri e-posta araştırma platformu sağlamak için kamuya açık verileri topluyor ve işliyoruz.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith, internet için teknolojinin benimsenmesi, e-ticaret verileri ve kullanım analitiği sağlayan bir web sitesi profil oluşturucu, müşteri adayı oluşturma, rekabet analizi ve iş zekası aracıdır.
SigParser
sigparser.com
E-postalarınızı Kişilere Dönüştürün. E-postalarınızdan, e-posta imzalarınızdan ve takvimlerinizden her iletişim ayrıntısını otomatik olarak bulun. Kişilerinizin güncel olmasını sağlamak için CRM ve pazarlama uygulamalarıyla kolayca senkronize edin.
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
Revscale
revscale.ai
İster kişiselleştirilmiş satış desteğini otomatikleştiriyor olun, ister bağış toplama çabalarınızı kolaylaştırıyor olun, ister yeni ekip üyelerini işe almak istiyor olun, Revscale, web genelindeki alıcı amacı sinyallerini ve öngörülerini analiz eder ve dönüşüm için tasarlanmış sosyal temas noktaları ve otomatik giden dizilerle potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçer.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream, pazarlama ve satış amaçları için yüksek kaliteli ve doğru veriler sunan bir B2B (işletmeler arası) veri çözümleri sağlayıcısıdır. İşletmelere ideal potansiyel müşteri adaylarını belirlemelerine ve hedeflemelerine yardımcı olmak için iletişim bilgileri, şirket ayrıntıları ve daha fazlasını içeren çok çeşitli verilere erişim sağlar. ReachStream'in verileri, veriye dayalı pazarlama ve satış çabalarını güçlendirmek, işletmelerin hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmasını, olası satışları artırmasını ve sonuçta gelir artışını artırmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Platform, güncel ve kapsamlı verilere sahip olmanın başarı için şart olduğu günümüzün dinamik iş ortamında özellikle değerlidir.
Ombit
ombit.tech
OmBit: En İyi Satış ve Araştırma Aracınız! OmBit ile Tanışın: Potansiyel Müşteri Kazanma Gücünüz! Potansiyel müşteri yaratma çabalarınızı artırmak mı istiyorsunuz? Başka yere bakmayın! OmBit potansiyel müşteri bulma yönteminizde devrim yaratmak için burada. Kullanışlı tarayıcı uzantımızla, LinkedIn ve diğer desteklenen web sitelerinden potansiyel müşterileri zahmetsizce çıkarabilirsiniz. Liderleri aldıktan sonra gerisini biz hallederiz! Akıllı sistemimiz, her kullanıcının e-posta adresini hızlı bir şekilde belirleyip doğrulayarak doğru ve güvenilir veriler sağlayacaktır. Artık geçersiz kişilerle zaman kaybetmenize gerek yok! Ama hepsi bu değil! Ayrıca kendi potansiyel müşteri listelerinizi de yükleyebilirsiniz; biz de onları kontrol edeceğiz. Bunları geçerli, riskli veya geçersiz olarak sınıflandıracağız ve size potansiyel müşterilerinizin kalitesi hakkında net bir fikir vereceğiz. Şimdi kampanyaların heyecan verici dünyasına dalalım! Dinamik yer tutucuları kullanarak e-posta erişiminizi kişiselleştirin. E-postalarınızı göndermek için mükemmel saati ve günü seçin. Yanıt yoksa otomatik olarak ikinci bir mesaj göndermek için bir takip sırası ayarlayın. Ve tahmin et ne oldu? Sinir ağımız ilgi çekici e-postalar oluşturmanıza bile yardımcı olabilir! Kampanyalarınızdan haberdar olmak mı istiyorsunuz? Gelen Kutusu özelliğimiz sizi ilgilendiriyor! Burada, platformumuzda e-posta kampanyalarınızın istatistiklerini takip edin, yanıtları görüntüleyin ve görüşmelere katılın. Potansiyel müşteri yaratmak için kendi komuta merkezinize sahip olmak gibi bir şey! Ve durun, dahası da var! OmBit ayrıca güçlü ekip işbirliği özellikleri sunar. İş arkadaşlarınızı çalışma alanınıza katılmaya ve birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmaya davet edin. Üretkenliği en üst düzeye çıkarın ve birleşik bir güç olarak mükemmel sonuçlar elde edin! O halde OmBit ile potansiyel müşteri neslinizi güçlendirmeye hazır mısınız? Bugün başlayın ve işletmenizin yeni zirvelere yükselişini izleyin!
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, Japonya, Hindistan ve ABD) sağlamaktan gurur duymaktadır. Dünya çapında 9000'den fazla teknolojiyi, 1000 amaç konusunu ve 10 milyondan fazla şirketi takip ediyoruz. OceanFrogs, odak noktasını istediğiniz şirketlerin ayrıntılı listesine getirecek şekilde ekiplere, ürünlere ve hizmetlere göre arama sağlar. OceanFrogs platformu, doğru müşterileri ve doğru ortakları belirlemek için (aynı zamanda) kullanılıyor. Hem kanal ortaklarını hem de müşteri hattını oluşturabilirsiniz. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud müşterilerimizden bazılarıdır. Küçük şirketlerin yanı sıra büyük şirketlerle de çalışıyoruz. 2017 yılında başladık. Bulut, RPA, bilgi güvenliği, yetenek yönetimi, analitik gibi birçok dikey alanda pazarlama/satış hizmeti verdik. Müşterilerimiz ürün ve hizmet şirketlerine odaklanmaktadır. Birincil müşterilerimiz, uluslararası müşterileri hedefleyen ve kişiselleştirilmiş desteğe odaklanmak isteyen müşterilerimizdir.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact, herhangi bir insan müdahalesi olmadan doğrudan CRM'lerdeki verileri zenginleştiren, temizleyen ve düzelten bir SaaS çözümüdür. Çözüm yalnızca özel algoritmalarımızdan ve test sunucularımızdan çalışır ve tüm zenginleştirme çözümlerinin aksine Dropcontact'ın iletişim veritabanı yoktur. Bu, Dropcontact'ı %100 GDPR uyumlu tek çözüm haline getiriyor. Otomatik temizleme, otomatik kopya tespiti ve birleştirmenin yanı sıra veri zenginleştirme (e-posta adresleri, telefon numaraları, LinkedIn profilleri vb.), satış ve pazarlama ekiplerine zaman kazandırır ve ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin hiper büyüme elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada soğuk e-posta platformudur. Sınırsız potansiyel müşteri, e-posta, ısınma ve gelişmiş yapay zeka yazma yeteneklerinin kilidini açmaya odaklanan bu araç, sosyal yardım çabalarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Platform, 700 milyondan fazla doğrulanmış B2B potansiyel müşterisinden oluşan geniş bir veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların ideal müşterilerini zahmetsizce keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine olanak tanır. Bu, sektöre, şirket büyüklüğüne, konuma ve gelire göre hedeflenen müşteri kazanımını sağlayan gelişmiş filtreler ve anahtar kelimelerle tamamlanmaktadır. Success.ai ayrıca sınırsız e-posta gönderme hesapları sunarak kullanıcıların itibarlarını etkilemeden her gün binlerce e-posta göndermelerine olanak tanır. Aracın ısınma özelliği, maksimum e-posta dağıtım verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur ve e-postaları spam'den uzak tutarak gönül rahatlığı sağlar ve gelen kutusu teslimatını garanti eder. Yapay zeka destekli yazma işlevi, kullanıcıların özel e-postaları zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır, marka özgünlüğünü korumak ve veri odaklı bir etki yaratmak için yapay zekadan yararlanır. Yapay zeka kişiselleştirmesi, etkileşim ve yanıt oranlarını daha da artırarak kullanıcıların daha fazla fırsat yakalamasını sağlar. Ek özellikler arasında potansiyel müşteri yanıtlarını ve anlaşma kapanışlarını kolaylaştıran InboxHub ve sonuçları en üst düzeye çıkarmak için güçlü kampanya analizleri yer alır. Araç aynı zamanda e-posta gönderimini birden fazla hesap arasında organik olarak dağıtmak için gelen kutusu rotasyonunun yanı sıra teslim edilebilirliği korumak için e-posta doğrulama ve toplu alan adı testi de sunar. Genel olarak Success.ai, işletmelerin büyümelerini hızlandırmaya ve soğuk e-posta kampanyalarında maksimum etki ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı bir çözümdür.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benzersiz firmaografik ve teknografik içgörülerle pazarlama ve satış hatlarını güçlendiriyoruz. Infotelligent, işletmelerin satın alma eğilimi daha yüksek olan hesapları bulmasına ve doğru iletişim bilgileri ve ışık hızında veri iş akışlarıyla satış rezervasyonlarını artırmasına yardımcı olur.
Signum
signum.ai
Müşterilerinizin şirketlerindeki, sektörlerindeki ve kariyerlerindeki ilerlemelerden haberdar olun ve etkili konuşmalar için yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri kullanın.
useArtemis
useartemis.co
Potansiyel müşteri bulun, e-postalarla zenginleştirin ve çok kanallı kampanyalar başlatın. Sosyal yardım çabalarınızı güçlendirin, potansiyel müşterileri çıkarın ve zenginleştirin, ardından Linkedin ve E-postalar aracılığıyla çok kanallı kampanyalar başlatın.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura, Çevrimiçi B2B Müşteri Adayı Yaratımı, Eyleme Geçirilebilir Satış Zekası ve Otomatik Satış Dizileri için Yapay Zeka Destekli bir Satış Araştırma Platformudur.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
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