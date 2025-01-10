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Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Avochato
avochato.com
Günümüzün bağlantılı dünyasında müşteriler sürücü koltuğundadır. Müşteriler, işletmelerle herhangi bir kanal üzerinden iletişim kurma esnekliğini istiyor ve bunu yaptıklarında deneyimlerinin kişiselleştirilmesi, anında ve her zaman açık olması gerekiyor. Artan müşteri talepleri karşısında satış, pazarlama ve müşteri destek ekiplerinin bu duruma ayak uydurması gerekiyor. Neyse ki Avochato, tüm ekiplerin müşterilerle bağlantı kurmasını ve müşteri adayı yakalama ve yetiştirmeden satış sonrası desteğe kadar her adımda kusursuz ve verimli bir deneyim sunmasını kolaylaştırıyor. Sonuç: Müşterilerinizle etkileşimi artırırsınız ve her zamankinden daha hızlı bir şekilde daha fazla anlaşma yaparsınız.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektördeki yüzlerce meslekte bize güveniliyor. Mobil CRM'miz doğrudan Facebook, TikTok, Google ve WordPress gibi popüler potansiyel kaynaklara bağlanır ve WhatsApp, SMS, iMessage, e-posta ve telefon çağrılarıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™, Potansiyel müşteri yaratmada lider platform. Piyasadaki 1 numaralı satış otomasyon yazılımı.Kayıt olun ve platforma katılın
bant.io
bant.io
Veriye dayalı deneylerle müşteri kazanımınızı otomatikleştirmenize yardımcı olarak başarısızlığı imkansız hale getiren hepsi bir arada potansiyel müşteri oluşturma ve satış hızlandırma platformu.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşmadan kolay bir kurulum sunar. Basit Salesforce ve API entegrasyonlarımızla, Lusha kullanıcıları yeni bir veritabanı tutabilir ve CRM'lerinin sürekli, otomatik olarak zenginleştirilmesini sağlayabilir. Lusha, gelişen gizlilik ve güvenlik düzenlemelerinin zirvesindedir ve GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve dünyadaki en yüksek uluslararası gizlilik standardı olan ISO 27701 kapsamında akredite edilen tek satış istihbaratı çözümüdür.
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • zenginleştirme yoluyla veri kalitesini artırmak • iletişim, müşteri adayı ve anlaşma durumlarında görünürlük kazanmak • satış üretkenliğini artırmak HubSpot ile uyumlu , Salesforce, Pipedrive, Copper ve Salesloft. Google, Uber, AWS, Bolt tarafından sevilir. B2B potansiyel müşterilerinin %80'inden fazlası LinkedIn'den gelir, ancak satış için optimize edilmemiştir. Verilerin LinkedIn'den CRM'ye manuel olarak girilmesi saatler alır ve satış performansını olumsuz yönde etkileyen veri tutarsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca, doğru verilere doğru zamanda erişmek zorlayıcı olabilir ve gelir elde edilmesini engelleyebilir. İdari görevlerde zamandan tasarruf etmek ve CRM verilerinde optimum doğruluğa ulaşmak isteyen satış ve gelir ekipleri için. GDPR uyumlu ve ISO27001 sertifikalı bir araç olan Surfe, ekibinizin altın standarttaki verilerle çalışmasına yardımcı olarak her şeyin yapılandırıldığından, kategorize edildiğinden, güncellendiğinden ve korunduğundan emin olur.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn E-posta Bulucu Potansiyel Müşteriye Ulaşmanın En Hızlı Yolu. Çok görevli B2B satış, işe alım ve pazarlama yöneticileri için lider bulma aracı.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarınızla entegre ederek potansiyel müşterilerinizi kontrol panelinden yönetin. Çeşitli sektörlerde 40.000'den fazla kullanıcı nitelikli, doğru ve GDPR ve CCPA uyumlu B2B verileri elde etmek için Kaspr Google Chrome uzantısını benimsedi. Potansiyel müşteri aramaya zaman ayırın, bunun yerine satışa odaklanın. Artık sınırsız B2B e-postalarına ücretsiz erişim imkanı var. Kredi kartı gerekmeden kaydolun.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.
Expandi
expandi.io
Expandi, çok kanallı bir yaklaşım kullanarak potansiyel müşterilere en güvenli şekilde ulaşmanızı sağlayan bir LinkedIn otomasyon aracıdır. Expandi ile sonuç almak ve LinkedIn sosyal yardım oyununuzu güçlendirmek için bir LinkedIn uzmanı olmanıza gerek yok. Potansiyel müşterilerinizle LinkedIn üzerinden veya akıllı, otomatikleştirilmiş sıralar aracılığıyla E-posta yoluyla iletişime geçin. İlk kampanyanızı 15 dakika içinde başlatın ve sonuçları 24 saat içinde görün. Misyonumuz, işletmeniz için çok kanallı destek sağlamanın en güvenli, en akıllı yolu olmaktır. Aşağıdaki gibi pazar lideri özelliklere sahiptir: • Akıllı kampanya oluşturucu: potansiyel müşterileri onaylama ve şirket sayfalarını takip etme gibi eylemlerle. • LinkedIn etkinlik özellikleri, ağınızı etkinliğinize katılmaya davet etmeyi veya ev sahipliği yaptığınız etkinliğe katılan herkese mesaj göndermeyi içerir. • Hyperise ile Entegrasyon: LinkedIn'de öne çıkmak için kişiselleştirilmiş görseller ve gif'ler gönderme yeteneği. • ... ve çok daha fazlası Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ücretsiz denemenizi başlatmak için web sitemizi ziyaret edin veya [email protected] ile iletişime geçin.
Purple
purple.com
Mor, ziyaretçilerin karmaşık alanlarla bağlantı kurma şeklini geliştirir. Perakende, sağlık, konaklama, turistik yerler, havalimanları ve stadyum sektörlerine hizmet veren Purple'ın çözümleri 120 ülkede kullanılıyor ve 70.000'den fazla mekanda günde 1 milyondan fazla son kullanıcıya hizmet veriyor. Purple'ın iç mekan konum hizmetleri sayesinde işletmeler, ziyaretçilerinin kim olduğunu ve tesisteyken nasıl davrandıklarını anlayarak ziyaretçi deneyimlerini geliştirebildi. Bu öngörü sayesinde işletmeler, operasyonlarını optimize etmek ve gelir akışlarını artırmak için öngörüye dayalı kararlar aldı.
Interact
tryinteract.com
Interact AI, ilgi çekici testler oluşturma sürecini basitleştiren otomatik bir test oluşturma aracıdır. Kapsamlı AI bilgisine veya yazma istemlerine ihtiyaç duymadan sınavlar oluşturmak isteyen işletmeler için kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Interact platformu, çeşitli iş promosyonları için özelleştirilmiş testler oluşturmaya yönelik kapsamlı bir özellikler paketi sağlar. Kullanıcılar, yalnızca web sitelerinin URL'sini girerek ilgili bir test oluşturmak için siteyi analiz eden test oluşturucuyu kullanabilirler. Oluşturulan test, lansmandan önce kullanımı kolay oluşturucu kullanılarak daha da özelleştirilebilir. Interact, test oluşturmanın yanı sıra, işletmelerin potansiyel müşteri toplamasına ve müşterileri hakkında fikir edinmesine yardımcı olmak için analizler ve yazılım entegrasyonları da sunar. İşletmeler, sağlanan sınav analizlerinden yararlanarak hedef kitleleri hakkında değerli bilgiler edinebilir. Interact AI, başlangıçta potansiyel müşteri yaratma sınavlarına odaklanan, yüksek katılımlı, yüksek dönüşüm sağlayan sınavlar oluşturma konusunda uzun yıllara dayanan uzmanlığa sahip bir ekip tarafından geliştirildi. Beta müşterileriyle yapılan kapsamlı testler yoluyla ChatGPT istemlerinde ince ayar yaptılar ve müşteri geri bildirimlerini, kullanıcılar ile yapay zeka destekli sınav oluşturucu arasında aracılık eden bir ankete etkili bir şekilde dönüştürdüler. Interact AI ile işletmeler, hızlı bir şekilde benzersiz ve yüksek kaliteli testler oluşturabilir, ürün veya hizmetlerini tanıtırken nitelikli potansiyel müşteriler elde edebilir. Sezgisel arayüzü ve güçlü yetenekleri, onu sınavlar aracılığıyla müşterileriyle etkileşime geçmek isteyen işletmeler için değerli bir araç haline getiriyor.
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve satış hunilerini zahmetsizce tasarlayabileceğiniz inanılmaz derecede sezgisel, piksel açısından mükemmel bir sürükle ve bırak düzenleyicisine sahiptir. Çeşitli sektörlere uyacak ve pazarlama kampanyası hedeflerine hizmet edecek şekilde tasarlanmış 400'den fazla kullanıma hazır şablonla, yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfasının oluşturma süreci zamandan tasarruf sağlar ve sorunsuz hale gelir. Landingi, müşterinin iş akışını otomatikleştirmek, pazarlama etkinliğini artırmak ve sonuçta hedeflere daha hızlı ulaşmak için 150'den fazla entegrasyon sunuyor.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyondan fazla doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir 200'den fazla ülkeden müşterilerine 50'den fazla arama kriteri, web teknolojileri, ABM ve iş bağlantılarının yanı sıra uzmanlıklar ve emlakçılar tarafından sağlık profesyonellerine yönelik iki özel kategori daha listeliyor.
CallPage
callpage.io
CallPage, web sitenizdeki ziyaretçinizin 28 saniye içinde ücretsiz arama yoluyla sizinle bağlantı kurmasına yardımcı olan bir widget'tır. CallPage widget'ı, web sitenizin ziyaretçilerini aramanıza olanak tanır ve %30-125 oranında daha fazla potansiyel müşteri kazanmanıza yardımcı olur. CallPage ile şunları kolayca yapabilirsiniz: - Kaliteli potansiyel müşteri sayısını artırın - Müşteri edinme maliyetini düşürün - Dönüşüm oranını artırın - Müşteri deneyimini iyileştirin
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun süreli ilişkiler kurabilirsiniz.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi büyütün, sıfır taraf verilerini yakalayın ve yüksek dönüşüm sağlayan ürün öneri sınavları, ilgi çekici çok adımlı formlar, yerinde ve e-posta anketleri, açılış sayfaları ve tercih merkezleriyle daha fazla satış yapın. Verilerin gücünden tam anlamıyla yararlanın ve kişiselleştirilmiş yerinde, e-posta, SMS ve yeniden hedefleme deneyimlerinin meyvelerini hızla toplayın. Digioh, pazarlamacıların piyasadaki HERHANGİ BİR platformdan daha fazla tüketici rızalı, sıfır taraf verisi toplamasına ve bu verileri hem mikro hem de makro ölçeklerde TÜM pazarlama kanallarında kullanmasına olanak tanır. Ürün öneri testleri hazırlayarak, müşterileriniz hakkında bilgi edinmek için anketler uygulayarak ve bu bilgilere dayanarak e-posta veya SMS yoluyla görüşmeye devam ederek dönüşümlerinizi artırın; böylece hem yeni bir müşteri kazanma, daha yüksek LTV ve daha düşük vazgeçme oranları olasılığını artırın. . 1.400'den fazla müşteri, 200'den fazla entegrasyon ve her gün toplanan 2 milyar bit sıfır taraf verisiyle, markaların artan gelir artışı sağlamasına, müşteri deneyimi oluşturmasına ve gelecekte sıfır taraf verilerini toplamasına + etkinleştirmesine yardımcı olacak Digioh'dan daha güçlü bir platform yok -düşünme, yenilikçi yollar. Ve - Digioh'un tam hizmet tasarım ve teknik destek ekibiyle - Digioh müşterileri daha hızlı başlar, daha hızlı yatırım getirisi sağlar ve 30 gün içinde artan başarı elde eder!
Insites
insites.com
Insites, daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, daha fazla iş kazanmak ve vaatlerini yerine getirmek isteyen dijital pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış bir SEO denetim aracıdır. Insites, müşterinizin performansına ilişkin tam bir resmi 60 saniyeden kısa sürede sunan tek SEO platformudur... Daha Fazlasını Göster. Yerel SEO'dan PPC'den Google Temel Web Verileri'ne kadar dijital pazarlamanın tüm yönlerini kapsar; hepsini tek, anlaşılması kolay bir SEO denetiminde topladık. Insites, müşterilerinizle paylaşabileceğiniz güzel markalı SEO raporları oluşturur. Salesforce, Hubspot ve çok daha fazlası gibi mevcut satış araçlarınızla entegre olur. Ama bu sadece başlangıç. Insites, benzersiz bir gelen pazarlama çözümüyle potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve mevcut kişi listelerinizi gelişmiş iş zekasıyla genişletmenize yardımcı olabilir. Insites'ı kurumsal düzeyde mimariyle tüketici düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarladık. Bu, kullanımı çok kolay bir yazılım olduğu ve bir kılavuza ve raporların herkesin anlayabileceği sade İngilizce olduğu anlamına gelir. Insites hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanlarımızla bir demo düzenlemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
LeadMine
leadmine.net
LeadMine, dünya çapında 1000'den fazla şirketin güvendiği basit ve güçlü potansiyel müşteri oluşturma platformlarından biridir. LeadMine olarak biz, yüksek nitelikli, doğrulanmış ve en önemlisi doğru profesyonel iş fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla potansiyel müşterilerinizi beş saniyeden kısa sürede bulabilirsiniz.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin veri zenginleştirmeye yönelik daha geniş teknolojilerine aktarılabilecek zengin birinci taraf verilerinin toplanmasına olanak tanır. Şu anda TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL vb. dahil olmak üzere 400'den fazla kuruluş Qualifio'yu kullanıyor.
Kloser
kloser.com
Kloser, satış profesyonellerinin ve işe alım görevlilerinin potansiyel müşteriler, kişiler ve adaylarla doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olur. İnsanlar tarafından doğrulanmış ve yapay zeka ile geliştirilmiş B2B E-posta listelerimiz, talep yaratma kampanyaları oluşturmak için mükemmel çözümdür. Kloser listeleri; sektörler, coğrafyalar, iş unvanları ve çok daha fazlasına göre milyonlarca doğrulanmış profile erişmenize olanak tanır. Kloser Chrome uzantısı potansiyel iş akışlarınız için mükemmel bir yardımcıdır. Kloser, herhangi bir iş potansiyelinin e-postasını saniyeler içinde bulmak için kamuya açık bilgileri, özel B2B veritabanlarını ve son teknoloji ürünü yapay zekayı kullanır!
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluşturulmuş akıllı kısa mesaj platformu Marchex Sonar ile tanışın. İlk iletişimi, takipleri, planlamayı, kampanyaları ve daha fazlasını otomatikleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanın. En yüksek puan alan kullanıcı arayüzlerinden ve kullanıcı deneyimlerinden birine sahip olan Sonar, müşterilerin tercih ettiği kanallarda satış ve pazarlama ekiplerine en iyi işlevsellik paketini sunar. Düzinelerce entegrasyon, müşterilerinizle CRM veya teknoloji yığınınız aracılığıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmanıza olanak tanır. Marchex Sonar ile daha fazla müşteri adayını dönüştürün, daha etkili bir şekilde etkileşime geçin ve daha fazla gelir elde edin.
ServiceBell
servicebell.com
ServiceBell, Hubspot'u kullanan gelir ekipleri için önde gelen işlem hattı dönüştürme çözümüdür. ServiceBell, potansiyel müşterilerle gerçek zamanlı olarak gezinirken yüz yüze görüşmeleri teşvik ederek şirketlerin en iyi marka varlıklarını - web sitelerini - 1 numaralı üretim hattı oluşturucularına dönüştürmelerine olanak tanır. ServiceBell, web sitesini hubspot'a bağlar ve ardından form gönderimlerini beklemek yerine potansiyel müşteriler siteye ulaştıkça tam döngülü hesap tabanlı satışların ilerlemesine olanak tanır. Daha fazla bilgi edinmek için ServiceBell.com adresindeki zili çalın.
We-Connect
we-connect.io
We-Connect'te size piyasadaki en güvenli ve en gelişmiş sosyal yardım aracını sunuyoruz. Potansiyel müşterilerinizi kolayca yönetebileceğiniz, akıllı diziler yürütebileceğiniz ve bireysel potansiyel müşteri kampanyalarını analiz edebileceğiniz hepsi bir arada bir kontrol paneli sağlıyoruz. İşletmenizi ve müşterilerinizi korumak için bulut tabanlı yazılım kullanıyoruz; dolayısıyla güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yok. Potansiyel müşteri bulmanın daha güvenli bir dünyasına atlamaya hazırsanız 14 günlük ücretsiz deneme sürenizi başlatın: https://account.we-connect.io/signup
Beacon
beacon.by
Beacon, kurşun mıknatıslar için dakikalar içinde benzersiz, profesyonel bir tasarım oluşturmaya yardımcı olur.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
LeadsBridge
leadsbridge.com
LeadsBridge, pazarlamacıların ve reklamverenlerin çok kanallı stratejilerini geliştirmelerine ve kendi birbirine bağlı pazarlama ekosistemlerini oluşturmalarına olanak tanıyan bir iPaaS otomasyon çözümüdür. LeadsBridge, en iyi reklam platformları (Google, Facebook, LinkedIn ve TikTok) ile ana pazarlama platformları (CRM, e-posta pazarlama yazılımı, otomatik yanıtlayıcı ve çok daha fazlası) arasındaki boşlukları kapatmaya odaklanarak entegrasyon ihtiyaçlarınızı karşılar. LeadsBridge ayrıca benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özel entegrasyonlar geliştirecek donanıma sahiptir. LeadsBridge platformu, pazarlama yığınlarını Facebook ve Instagram Reklamları, Google Reklamları, LinkedIn Reklamları ve TikTok Reklamlarıyla entegre ederek reklamcılık faaliyetlerini kolaylaştırmak isteyen şirketler için özel olarak tasarlanmıştır. 380'den fazla kullanıma hazır entegrasyonla, favori yazılımınızı reklam platformlarınıza kolayca bağlayabilir, pazarlama iş akışlarınız için verileri sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. LeadsBridge'in entegrasyonları sayesinde lider verileri, bir kaynaktan seçtiğiniz bir hedefe otomatik ve gerçek zamanlı olarak akarken CCPA ve GDPR uyumluluğunu da her zaman korur. LeadsBridge'in ana özellikleri şunları içerir: Lead Sync Hedef Kitlesi Çevrimiçinden Çevrimdışına Takip Platformdan Platforma Özel hazırlanmış entegrasyonlar LeadsBridge, ayda 100 potansiyel müşteri ve bir çalışan köprü içeren ücretsiz bir plan sunar. Daha sonra, daha fazla özellik kazanmak için ücretli planlara geçebilirsiniz: Profesyonel: Ayda 22 $ karşılığında 3 köprü ve 800 potansiyel müşteri/ay ile başlayarak, senkronize edilecek potansiyel müşteri sayısını ve kaç köprüye ihtiyacınız olduğunu ve fiyatı buna göre ayarlayabilirsiniz. ; İş: Bu yönetilen bir hizmettir, dolayısıyla potansiyel müşteri hacmi ve köprü sayısı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve ardından manuel olarak fiyatlandırılır. Tüm planlar GDPR ve CCPA ile tamamen uyumludur ve tüm müşteri verilerini güvende tutar.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno, küçük işletmelerin dönüşüm, mesajlaşma ve daha iyi müşteri deneyimini desteklemesi için oluşturulmuş bir kurumsal mesajlaşma platformudur. Özelleştirilebilir bir web'den metne dönüştürme widget'ı aracılığıyla doğrudan web sitenizden müşterilerinize mesaj gönderin. Güçlü bir mesajlaşma gelen kutusu kullanarak tüketicilerle etkileşime geçin; böylece ekibiniz dönüşümleri artırabilir, olası satışları daha hızlı kapatabilir ve müşterilerinizi memnun edebilir. Leadferno'nun Leadbox'ı, mesajlaşmayı ve randevu rezervasyonu, tıkla ve ara, potansiyel müşteri formları, yol tarifleri ve daha fazlası gibi diğer dönüşümlerinizi destekleyen, piyasadaki en özelleştirilebilir web'den metne widget'tır. Hem tarayıcı uygulaması hem de mobil uygulamalar, otomatik yanıtlar, kayıtlı yanıtlar, planlanmış mesajlar, hatırlatıcılar ve daha fazlası gibi güçlü iş özelliklerini kullanarak ekibinizin müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı olur. Facebook Messenger, Google'ın İşletme Mesajları ve Google Analytics ile entegre olun ve Zapier veya API'miz aracılığıyla CRM'niz gibi diğer uygulamalara bağlanın.
KlickLead
klicklead.de
Potansiyel müşterilerinizi nitelendirmek amacıyla bireysel dönüşüm hunileri oluşturmak için KlickLead'i kullanın. KlickLead hunileri, web sitelerindeki normal formlara göre gözle görülür derecede daha iyi dönüşüm sağlar ve işletmeniz için yüksek kaliteli sorgular oluşturur. Bunu sunucumuzda barındırılan basit bir huni olarak kullanabilir veya web sitenize bir komut dosyası kopyalayabilirsiniz, böylece ziyaretçilerin sayfanızdan ayrılmasına gerek kalmaz.
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kaydınızı gelire dönüştürebilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz.
W3rocks
w3rocks.com
W3rocks, şirketinizi büyütmek, potansiyel müşteriler bulmak, e-posta göndermek, bir sohbet robotu oluşturmak, ziyaretçilerin yorum yazmasını sağlamak, sitenizi sahte e-postalardan korumak, sitenizde sosyal bildirim görüntülemek için pazarlamanız için kullanabileceğiniz bir ürün paketi sunar. ve çok daha fazlası. Bir pazarlama ve potansiyel müşteri yaratma ürünleri paketi: Paket, şirketinizi büyütmek için kullanabileceğiniz birden fazla potansiyel müşteri yaratma aracı içerir. Daha fazla potansiyel müşteri ve müşteri edinin: Tüm araçlar, şirketinize büyümek için yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler kazandırmaya yöneliktir. Tüm ürünlere sınırsız erişim: Tüm yazılımlara sınırsız erişim sunun, artık müşteri başına ödeme yapmayın. Neler dahil? Yeni potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak için zenginleştirilmiş veri yazılımı: Şirket listesinden potansiyel müşterileri bulun. Bir şirket veya etki alanı listesinden potansiyel müşteri elde edebileceksiniz. Yazılım B2B şirketleri, Satış ve Büyüme Hackerları için mükemmeldir. Potansiyel müşterileri bulmak için en iyi zenginleştirme yazılımı. Soğuk e-posta yoluyla müşteri adayları oluşturmak için idealdir. İş e-postalarını ve potansiyel müşteri bilgilerini bulun. Potansiyel müşterileri iş verileriyle birlikte doğrudan Excel'e aktarın. Web siteleri listesinden e-posta, telefon ve sosyal medya çıkarıcı: Bir etki alanı listesi yükleyebilir ve e-postaları, sosyal medya URL'lerini ve Facebook, LinkedIn, Twitter vb. kullanıcı adlarını ve her web sitesinin tüm sayfalarındaki telefon numaralarını çıkarabilirsiniz. Tüm e-postalar çıkarıldıktan sonra Excel olarak indirilebilecek bir rapor mevcuttur.
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms, işletmelerin ve kuruluşların kolaylıkla özel formlar ve anketler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü ve çok çeşitli stoklanabilir şablon ve temalarla Quill Forms, masaüstü ve mobil cihazlar için optimize edilmiş profesyonel görünümlü formlar tasarlamayı ve yayınlamayı kolaylaştırır. İletişim formlarına, potansiyel müşteri oluşturma formlarına, etkinlik kayıt formlarına veya geri bildirim anketlerine ihtiyacınız olsun, Quill Forms ihtiyacınızı karşılar. Koşullu mantık, önceden doldurulmuş alanlar ve özel doğrulama kuralları gibi gelişmiş özelliklerle, müşterilerinizden ve potansiyel müşterilerinizden tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgileri alan formlar oluşturabilirsiniz. Quill Forms ayrıca güçlü analiz ve raporlama özellikleri de sunar; böylece form gönderimlerini takip edebilir, dönüşüm oranlarını izleyebilir ve kullanıcı davranışına ilişkin öngörüler elde edebilirsiniz. Ayrıca, popüler CRM'lere ve e-posta pazarlama platformlarına entegrasyonlar sayesinde form verilerinizi diğer iş araçlarınıza sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz. Sezgisel arayüzü, güçlü özellikleri ve esnek fiyatlandırma planlarıyla Quill Forms, güvenilir ve özelleştirilebilir bir form oluşturucuya ihtiyaç duyan her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için ideal çözümdür.
Callback24
callback24.io
Callback24 – harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde yeni müşteriler kazanmaya yardımcı olan potansiyel müşteri yaratma aracı. Callback24, müşterinizin sizinle iletişim kurmasını kolaylaştırır. Yalnızca 15 saniye içinde danışmanınız bir müşterinin aramasıyla ilgili bildirim alır. Harekete geçirici mesaj (CTA) düğmeleri sayesinde %30'a kadar daha fazla telefon çağrısını yanıtlayın: widget, açılır pencere ve açılır pencereden çıkış. Müşterilerinizin sizinle iletişime geçme nedenlerini öğrenin ve müşteri hizmetlerinin kalitesini artırın. Callback24 şunları sunar: - Geri arama - Harekete geçirici mesaj düğmeleri (CTA) - Potansiyel müşteri veritabanı - Dönüşüm oranı optimizasyonu - Çağrı kaydı, planlama - İstatistikler ve raporlar - Çağrı izleme - Şunlarla entegrasyon: Facebook Messenger, Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları, Google Analytics, popüler CRM'ler ve daha fazlası
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.