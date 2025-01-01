Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Typeform
typeform.com
Typeform, etkileşimli formlar, anketler ve sınavlar oluşturan, kullanıcı dostu bir veri toplama aracıdır. Farklı entegrasyonlarla veri yönetimini kolaylaştırır.
Popl
popl.co
Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Apify
apify.com
Apify, web sitelerinden veri çıkarma ve otomasyon için geliştirilmiş bir platformdur. Özel aktörlerle verileri efektif bir şekilde yönetir.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet ve ziyaretçi izleme imkanı sunarak işletmelerin müşterileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurmasını sağlar.
CallRail
callrail.com
CallRail, işletmelere çağrı izleme ve pazarlama analizi sağlayarak olası satışları daha iyi müşteri dönüşümüne dönüştürmelerini kolaylaştırır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Clay
clay.com
Clay, kullanıcıların veriyle zenginleştirilmiş kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir AI aracıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış profesyonellerinin çevrimiçi potansiyel müşterileri yönetmesine ve dönüştürmesine yardımcı olan bir mobil CRM uygulamasıdır.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io, web üzerinden profesyonel e-posta adreslerini bulma ve doğrulama imkanı sunan bir bulut tabanlı uygulamadır.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress siteleri için 200'den fazla dönüşüm widget'ı sunan bir uygulamadır. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmek için çeşitli araçlar sağlar.
Closely
closelyhq.com
Closely, her ölçekten işletme için bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Linkedin ağı yönetimi ve B2B e-posta kontakları dışa aktarma imkanı sunar.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Manycontacts
manycontacts.com
Manycontacts, WhatsApp Business veya API'nizi ekibinizle paylaşıp mesajlaşmalarınızı tek bir arayüzde yanıtlamak ve organize etmek için kullanılan bir CRM aracıdır.
Thrive Themes
thrivethemes.com
Thrive Themes, WordPress için dönüşüm odaklı temalar ve eklentiler sunar; kullanıcıların etkili çevrimiçi işletmeler kurmasına yardımcı olur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.
Success.ai
success.ai
Success.ai, işletmelerin e-posta pazarlama çabalarını geliştirmek için tasarlanmış, sınırsız e-posta gönderimi ve geniş bir B2B müşteri veritabanı sunan bir platformdur.
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared, işletmeler için pazarlama otomasyonu ve CRM yazılımıdır. Olası satış yakalama, yönetim ve analiz işlemlerini tek bir platformda organize eder.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.
Refrens
refrens.com
Refrens, potansiyel müşteri yönetimini, satış süreçlerini izlemeyi ve iletişim kurmayı basit hale getiren bir uygulamadır.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry, anonim web sitesi ziyaretçilerini tespit eden ve B2B satış için potansiyel müşteri bilgileri sağlayan web tabanlı bir yazılımdır.
Interact
tryinteract.com
Interact, kullanıcı dostu bir otomatik quiz oluşturma aracı olup, işletmelerin etkili anketler hazırlamasını sağlar. Özel analiz ve entegrasyon seçenekleri sunar.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai, B2C ve B2B2C işletmeler için hızlı satış yönetimi sunan GenAI destekli bir yazılım platformudur. CRM, analitik ve otomasyon araçları içerir.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish.ai, işletmelere güncel iletişim verileri sağlayarak karar vericilere etkili bir şekilde ulaşmalarını ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırır.
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
La Growth Machine, LinkedIn, e-posta ve Twitter üzerinden potansiyel müşterilerle etkileşim sağlayan bir çok kanallı müşteri bulma platformudur.
Beacon
beacon.by
Beacon, potansiyel müşteri çekmek için profesyonel tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan bir uygulamadır.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whois Visiting uygulaması, web sitenizi ziyaret eden şirketleri belirleyerek potansiyel iş fırsatları yaratan bir araçtır.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Grata
grata.com
Grata, yatırımcıların özel şirketleri keşfetmelerine ve onlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olan bir iş geliştirme platformudur.
Leadinfo
leadinfo.com
Leadinfo, web sitesi ziyaretçilerini tanımlayıp potansiyel müşteri oluşturarak işletmelere daha iyi satış yapma imkanı veren bir B2B aracıdır.
about.me
about.me
Hakkında, kullanıcıların profesyonel çevrimiçi profiller oluşturarak yeteneklerini ve deneyimlerini sergilemelerini sağlayan bir platformdur.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads, küçük işletmelerin potansiyel müşteri ve müşteri bilgilerini yönetmesine yardımcı olan mobil bir CRM uygulamasıdır.
Retainly
retainly.app
Retainly, işletmelerin müşteri etkileşimlerini geliştirmesine ve müşteri sadakatini artırmasına yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Landbot
landbot.io
Landbot, teknik bilgi gerektirmeden sohbet botları oluşturmaya yarayan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli amaçlar için etkileşimli sohbet deneyimleri tasarlayabilir.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt, Gmail içinde çalışan bir satış otomasyon aracıdır. Müşteri ilişkilerini yönetir, potansiyel müşterileri takip eder ve satış süreçlerini otomatikleştirir.
Hublead
hublead.io
Hubead, HubSpot ile entegre olarak LinkedIn üzerinden potansiyel müşteri bilgilerini toplar ve çok kanallı kampanya analizleri sağlar.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
HiHello
hihello.com
HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış bir B2B veri zenginleştirme platformudur. Kullanıcılara güncel iletişim bilgileri ve gelişmiş arama filtreleri sunar.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai, B2B satışları için potansiyel müşteri üretimi, satış zekası ve otomatik iletişim süreçleri sunan AI tabanlı bir platformdur.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.