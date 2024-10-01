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Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımı: Otomatik Araştırma ve Dönüşümün Gücünün Kilidini Açın Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, işletmelere yüksek kaliteli potansiyel müşteriler edinme, büyümeyi artırma ve gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarma sürecini kolaylaştırma ve optimize etme yetkisi verir. Gelişmiş otomasyon, veri analitiği ve çok kanallı pazarlama stratejilerinden yararlanan bu yenilikçi araç seti, kuruluşların potansiyel müşterileri belirleme, onlarla etkileşime geçme ve bunları müşterilere dönüştürme yöntemlerinde devrim yaratıyor. Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı, özünde, geleneksel müşteri adayı oluşturma yöntemlerinde var olan varsayımları ve verimsizlikleri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. İşletmelerin ideal kitle segmentlerini hassas bir şekilde hedefleyip ulaşmasını sağlar, sonuçta dönüşüm oranlarını ve yatırım getirisini artırır. İşletmeler, Müşteri Adayı Oluşturma Yazılımının gücünden yararlanarak büyümelerini hızlandırabilir, satış üretkenliğini artırabilir ve günümüzün dinamik pazarındaki rekabetin önünde kalabilir. İster B2B satışları için potansiyel müşteriler yaratmak, ister e-ticaret işlemleri için potansiyel müşterileri yakalamak veya abonelik hizmetlerine kaydolmaları artırmak olsun, Potansiyel Müşteri Oluşturma Yazılımı kuruluşlara yeni fırsatların kilidini açma ve sürdürülebilir ticari büyüme sağlama konusunda güç verir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin etki alanlarından, şirketlerden veya web üzerindeki belirli bir profesyonelden gelen profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına ve çok daha fazlasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. E-posta kampanyalarını doğrudan Hunter'dan göndermek için ücretsiz bir ...
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destek...
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTub...
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io, Google Haritalar'ı bir kenara atmanıza, e-postalarını almanıza ve potansiyel müşterileri bir CSV/Excel dosyasına indirmenize olanak tanır. Ayrıca Google Haritalar verileriyle etkileşime çok hızlı yanıt veren bir API sağlıyoruz.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
Privyr
privyr.com
Privyr, çevrimiçi potansiyel müşteriler oluşturan ve telefonlarından veya dizüstü bilgisayarlarından potansiyel müşterilere erişmenin, iletişim kurmanın ve potansiyel müşterileri dönüştürmenin kolay bir yoluna ihtiyaç duyan satış ve pazarlama profesyonelleri için tasarlanmıştır. Neredeyse her sektör...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
Retainly
retainly.app
Retainly, daha fazla müşterinizin işletmenize defalarca geri gelmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrenmesi ve üzerinde çalışması kolaydır, bu da etkili kampanyaları zorluk yaşamadan yürütebileceğiniz anlamına gelir. Retainly ile müşterilerinizin ilgisini canlı tutabilir ve daha güçlü, daha uzun ...
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesine olanak tanır. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerin...
Kaspr
kaspr.io
Kaspr, LinkedIn'deki iletişim ayrıntılarını otomatik olarak alır. Potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerine anında erişmek için ücretsiz kaydolun ve Chrome Uzantımızı kullanmaya başlayın. Verileri zenginleştirerek, LinkedIn sosyal yardım kampanyaları oluşturarak ve tüm favori satış uygulamalarını...
SalesMind AI
sales-mind.ai
LinkedIn potansiyel müşteri adayları için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka aracımızla erişiminizi kolaylaştırın ve daha fazla anlaşma yapın.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
Hublead
hublead.io
Karar vericileri ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini LinkedIn Google Chrome Uzantımızla HubSpot ile senkronize edin.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io, B2B satış desteği ve e-posta pazarlaması için bir e-posta arama ve iş verilerini zenginleştirme aracıdır. Profesyonellerin performanslı e-posta pazarlama ve sosyal yardım kampanyaları başlatmalarına ve potansiyel alıcıları hakkında değerli veriler elde etmelerine yardımcı olan gelişmiş bi...
Lusha
lusha.com
Lusha, satış, pazarlama ve işe alım ekipleri için tasarlanmış, pazara yönelik bir istihbarat platformudur. Lusha'nın yeni, dinamik ve yüksek kaliteli verileri ve içgörüleri gürültüyü ortadan kaldırmaya ve doğru kişilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor. Lusha, uzun katılım süreçleriyle uğraşma...
Surfe
surfe.com
Surfe'nin basit Chrome uzantısı aracılığıyla kişi ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini CRM ile senkronize edin. Surfe, aşağıdaki amaçlar için RM'nizi LinkedIn ile entegre etmek için 1 numaralı çözümdür: • manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırmak • ...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data, kodsuz bir veri çıkarma ve otomasyon platformudur. Captain Data ile web verilerini çıkarabilir, birden fazla kaynak veya veri sağlayıcıyla zenginleştirebilir ve elektronik tablolar veya CRM'ler gibi kullandığınız araçlara entegre edebilirsiniz. Kullanım örnekleri arasında potansiyel mü...
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profill...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer bir web teknolojisi profil oluşturucusu ve lider veri sağlayıcısıdır. Milyonlarca şirketin web sitelerinde takip edilen binlerce teknolojiyle Wappalyzer, yeni potansiyel müşterileri belirlemenize ve hedeflenebilir pazarınızı büyütmenize yardımcı olur.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standar...
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri ya...
TierPeak
tierpeak.com
KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleye...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduk...
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbar...
AidaForm
aidaform.com
AidaForm, hem sohbete dayalı hem de geleneksel çevrimiçi formlar, anketler, açılış sayfaları, sipariş formları ve testler oluşturabileceğiniz eksiksiz bir hizmettir.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital de...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçüm ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde iliş...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini...
LinkedFusion
linkedfusion.io
LinekdFusion, kuruluşların, ajansların ve satış ekiplerinin LinkedIn'deki kullanıcıları dönüştürmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir LinkedIn sosyal yardım platformudur. LinkedIn'den yeni satış hatları oluşturmaya başlayın ve LinkedIn'i tek tıklamayla HubSpot, Zoho, Pipedrive veya Salesforce'unuzl...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Mü...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziya...
Fastbase
fastbase.com
Fastbase, B2B pazarlama ve satışlarını desteklemek için büyüyen bir araç paketi sunan bir web ve veritabanı analitiği şirketidir. Fastbase 2014 yılında kuruldu ve Haziran 2016'da Fastbase, web sitenizi ziyaret eden şirketleri tanımlayan bir Google Analytics eklentisi olan Fastbase WebLeads'i piyasay...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro, tek bir basit aramayla kaliteli web tasarımı adaylarını bulmak için tasarlandı. ABD'yi hedefleyen web tasarımcılarının ihtiyaçlarına uygun kaliteli sonuçlar sunduğumuz için öne çıkıyoruz.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiple...
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çeviri...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğ...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...